Սոցիալիստները պնդում են ԵՄ օրենքը դիփֆեյքերի վերաբերյալ, Մետե Ֆրեդերիկսենին մեղադրում դավաճանության մեջ

Ո՞վ է տիրապետում ձեր դեմքին և ձայնին, երբ արհեստական բանականությունը կարող է պատճենել երկուսն էլ: Օրենսդիրները պնդում են նոր պաշտպանության միջոցների մասին, բայց իրավական պատասխանը ամենևին էլ պարզ չէ:
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպացի օրենսդիրները կոչ են անում ԵՄ-ի ողջ տարածքում կանոնակարգեր ընդունել՝ վնասակար դիփֆեյքերը արգելելու և տեխնոլոգիական հարթակները պատասխանատվություն կրելու դրանց տարածումը կանխելու համար:
Եվրախորհրդարանում ձախակողմյան սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբի տեխնոլոգիական նպատակների նախագիծը կոչ է անում արգելել վնասակար, ոչ համաձայնեցված կամ խաբուսիկ դիփֆեյքերը՝ քայլ, որը կպահանջի հարթակներից և արհեստական բանականության մատակարարներից կանխել դրանց տարածումը, այլ ոչ թե սպասել զոհերի բողոքներին:
Պայքարը տեղի է ունենում Եվրոպայում լայնածավալ բանավեճի ֆոնին, թե ով է վերահսկում անձի թվային ինքնությունը, քանի որ արհեստական բանականությունը ավելի ու ավելի է թույլ տալիս հեշտությամբ ստեղծել ամեն ինչ՝ քաղաքական գործչի կեղծ հավանությունից մինչև ձեր հարևանի ձայնի կլոնավորումը՝ խաբեություն իրականացնելու համար: Դանիան այս ամիս ներկայացրեց իր հեղինակային իրավունքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու ծրագիր՝ առանց համաձայնության թվային կրկնօրինակների տարածումն արգելելու համար: Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին դիմել է իր ձայնի ձայնագրությունը ապրանքանիշ գրանցելու համար՝ չարտոնված օգտագործումից պաշտպանվելու համար:
Հանրային ուշադրության և օրենսդրական ակտիվության աճին չնայած, սահմաններից դուրս մրցակցող օրենքները կարող են թույլ տալ դիփֆեյքերի տարածմանը և դժվարացնել դրանց կիրառումը թե՛ հարթակների, թե՛ իշխանությունների համար։
«Տարբեր ազգային լուծումների ներկայիս միտումը միայն ստեղծում է իրավական խառնաշփոթ, որը կարող են շահագործել չարագործները», – ասել է Գերմանիայի Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Տիեմո Վյոլկենը, որը խորհրդարանի հեղինակային իրավունքի և արհեստական բանականության զեկույցի հիմնական օրենսդիրներից է։
Վերջերս հրապարակված զեկույցը, որ 50 Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ թիրախավորվել են սեռականացված դիփֆեյքերի կողմից, հիշեցում էր, որ տեխնոլոգիան կարող է լուրջ վնաս հասցնել։ Նույնիսկ եթե այսպես կոչված «մերկացման» հավելվածները ներառվեն արհեստական բանականության մասին օրենքի թարմացման մեջ, նոր սոցիալիստական առաջխաղացումը ազդարարում է Բրյուսելում դիփֆեյքերի ավելի լայն խնդիրը լուծելու աճող թափի մասին։
Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցության առաջարկը չի նշում արգելքի իրականացման մեխանիզմը, բայց ոմանք հեղինակային իրավունքի մասին օրենքը Դանիայի ուղուն հետևելը համարում են ամենաարդյունավետ լուծումը։ Այնուամենայնիվ, իրավական փորձագետները զգուշացնում են, որ մարդկանց թվային ինքնության համար հեղինակային իրավունքի նոր ոճի պաշտպանություն ստեղծելը կարող է հակառակ արդյունք տալ՝ հնարավոր է՝ թույլ տալով ընկերություններին վերահսկողություն ձեռք բերել իրենց արհեստական բանականության կողմից ստեղծված նմանությունների նկատմամբ։
«Մի՛ վերածեք այն հեղինակային իրավունքի», – ասաց Կոպենհագենի բիզնես դպրոցի դոցենտ Ստինա Թեյլման-Լոկը: «Որովհետև այդ դեպքում դուք պարզապես խնդիրներ կստեղծեք հեղինակային իրավունքի համար և կարող է չլուծեք իրական խնդիրը»:
Պարզեցում
Դանիայի օրինագիծը կփոփոխի երկրի հեղինակային իրավունքի մասին օրենքը՝ մարդկանց դեմքերը, ձայները և այլ նույնականացնող հատկանիշները պաշտպանելու համար: Այն ուղղված է հանրային տարածմանը, այլ ոչ թե մասնավոր ստեղծմանը, և թույլ է տալիս բացառություններ պարոդիայի, երգիծանքի և քննադատության համար: Առանձին դրույթ կպաշտպանի դերասաններին և երաժիշտներին իրենց ելույթների արհեստական ինտելեկտի կողմից իմիտացիաներից:
ԵՄ գործող կանոնները խնդրին այլ կերպ են մոտենում: Արհեստական ինտելեկտի մասին օրենքը սահմանում է թափանցիկության պահանջներ խորը ֆեյքերի համար, մինչդեռ թվային ծառայությունների մասին օրենքը հարթակներին ասում է, թե ինչպես վարվել անօրինական բովանդակության հետ: Դեկտեմբերին նոր սահմանափակումներ են սպասվում որոշակի արհեստական ինտելեկտի համակարգերի «մերկացման» ֆունկցիոնալության վրա, որոնք ստեղծում են ոչ համաձայնեցված սեռական բնույթի նյութեր:
Սակայն ոչ մեկը չի ստեղծում ձեր թվային նմանության նկատմամբ ԵՄ-ի համար ընդհանուր իրավունք: Հայտնիի կեղծ հավանությունը կարող է միաժամանակ ընդգրկել օրենքի մի քանի ոլորտներ՝ գաղտնիություն, համաձայնություն, հարթակի պարտավորություններ և առևտրային շահագործում:
«Այն, ինչ դուք շատ հստակ չունեք, ԵՄ օրենսդրությամբ սեփականության պահանջ է», – ասաց Ամստերդամի համալսարանի տեղեկատվական իրավունքի ինստիտուտի դոցենտ Ժոաո Պեդրո Քվինտայիսը: «Խնդիրը նրանում չէ, որ դուք պաշտպանություն չունեք … բայց սեփականության համար հստակ շրջանակ չկա»:
Կիպրոսը մարտին փոփոխություններ մտցրեց իր հեղինակային իրավունքի մասին օրենքում՝ չարտոնված թվային իմիտացիաներից պաշտպանվելու համար: Բելգիացի օրենսդիրները սեպտեմբերին առաջարկեցին նոր հարևան իրավունք՝ հեղինակային իրավունքի նման պաշտպանություն՝ մարդկանց պատկերների և ձայների նկատմամբ: Նիդեռլանդները անցյալ տարի խորհրդակցեցին օրինագծի շուրջ, մինչդեռ Գերմանիայի կաբինետը աջակցեց առանձին միջոցառումների, որոնք ուղղված էին սեռականացված դիփֆեյքերին և վնասակար կեղծանվան ավելի լայն իմաստով:
Բելգիացի կենտրոնամետ աջակողմյան պատգամավոր Լեենտյե Գրիլարտը, որը համահեղինակել էր իր երկրի առաջարկը, մատնանշեց բժիշկների կեղծանվան դեպքերը մոլորեցնող առցանց տեսանյութերում: Նա ասաց, որ Բրյուսելը շարժվում է ճիշտ ուղղությամբ, բայց ոչ բավականաչափ արագ:
«Կարծում եմ՝ նրանք ճիշտ ուղղությամբ են շարժվում ԵՄ մակարդակով, բայց մենք ուզում ենք համոզվել, որ, ինչպես Դանիայում և Նիդեռլանդներում, մենք ավելի առաջ ենք գնում և մի փոքր ավելի արագ ենք շարժվում», – ասաց նա:
Մտավոր սեփականություն
Սակայն փորձագետները քննադատել են թվային ինքնության պաշտպանությունը հեղինակային իրավունքի ոճով օրենքում ներառելը՝ կասկածի տակ դնելով, թե արդյոք դա ճիշտ գործիք է:
Վտանգն այն է, որ մտավոր սեփականության իրավունքները կարող են լիցենզավորվել կամ փոխանցվել: Կատարողները կարող են իրենց արհեստական ինտելեկտի կրկնօրինակների նկատմամբ վերահսկողությունը հանձնել ձայնագրման լեյբլներին կամ կինոստուդիաներին՝ հենց այն, ինչ նրանց պաշտպանելու համար նախատեսված օրենքները նախատեսված են կանխելու համար: Դանիայի ընդհանուր պաշտպանությունը փոխանցելի չէ, բայց կատարողների առանձին իրավունքը կարող է լիցենզավորվել:
Ամստերդամի համալսարանի իրավագիտության պրոֆեսոր Բերնտ Հուգենհոլցը պնդում է, որ գործող գաղտնիության և անհատականության իրավունքները արդեն իսկ զգալի պաշտպանություն են ապահովում: Սակայն ազգային ռեժիմների խառնուրդը ստեղծում է իր սեփական խնդիրը։
«Այն փաստը, որ մենք այժմ տեսնում ենք այդքան շատ ազգային առաջարկներ, ինքնին արդեն իսկ պատճառ է ԵՄ-ի համար ինչ-որ բան անելու», – ասաց նա։
Մարտին Եվրախորհրդարանը կոչ արեց Հանձնաժողովին ուսումնասիրել չարտոնված թվային կրկնօրինակների դեմ միջոցառումները: Դանիացի սոցիալիստ և դեմոկրատ պատգամավոր Քրիստել Շալդեմոզեն, որը ներգրավված էր այդ ջանքերում, ցանկանում է, որ Բրյուսելը գնահատի, թե արդյոք ընդհանուր կանոնները կօգնեն։
«Ես հիմա կցանկանայի, որ Հանձնաժողովը արձագանքի Խորհրդարանի կոչին և գնահատի, թե արդյոք ԵՄ-ի մասշտաբով օրենսդրությունը արժեք կավելացնի ազգային նախաձեռնություններին, ինչպիսին է Դանիայի նախաձեռնությունը», – ասաց նա։
Հանձնաժողովն արդեն իսկ արձագանք է փնտրում ԵՄ հեղինակային իրավունքի կանոնների հնարավոր փոփոխությունների վերաբերյալ, և խորհրդակցությունը կտևի մինչև նոյեմբերի 3-ը: Ապացույցների վերաբերյալ ավելի վաղ կոչը բարձրացրեց կատարողների համար արհեստական ինտելեկտի կողմից ստեղծված կեղծիքի դեմ ավելի ուժեղ պաշտպանության հնարավորությունը։
Վյոլքենն ասել է, որ ակնկալում է, որ թվային կրկնօրինակների պաշտպանությունը կներառվի Հանձնաժողովի առաջիկա հեղինակային իրավունքի նախաձեռնության մեջ և ցանկանում է երաշխիքներ, որոնք կտարածվեն ոչ միայն կատարողների վրա: «Մեզ անհրաժեշտ են հստակ կանոններ, որոնք կպաշտպանեն մեր անձնական նմանությունը արհեստական ինտելեկտի կողմից չհամաձայնեցված խորը կեղծիքներից, անկախ նրանից, թե օգտագործումը բացահայտորեն հանցավոր է, թե ոչ», – ասել է նա:
Եվրոպացի սոցիալիստների առաջնորդը Մետե Ֆրեդերիկսենին մեղադրում է դավաճանության մեջ
Դանիայի վարչապետը քննադատել է Սանչեսի՝ միգրացիային նպաստող քաղաքականությունը՝ որակելով այն որպես սպառնալիք Եվրոպայի համար
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ – Իսպանացի առաջատար սոցիալիստներից մեկի խոսքով՝ Մետե Ֆրեդերիկսենը դավաճանել է սոցիալ-դեմոկրատական արժեքներին՝ անցյալ շաբաթ կայացած եվրոպական գագաթնաժողովում միանալով Պեդրո Սանչեսի դեմ ուղղված հարձակմանը՝ կապված միգրացիոն հարցերի հետ։
Իրատչե Գարսիան, ով ղեկավարում է Եվրոպական խորհրդարանի «Սոցիալիստներ և դեմոկրատներ» (S&D) խմբակցությունը, քննադատել է Դանիայի վարչապետին (ով նաև նրա քաղաքական գործընկերն է՝ որպես սոցիալ-դեմոկրատ)՝ Իսպանիայի կառավարության՝ միգրացիային նպաստող քաղաքականության նկատմամբ կոշտ դիրքորոշում որդեգրելու համար։
«Նա չէր պաշտպանում սոցիալ-դեմոկրատական դիրքորոշումը, — ասել է իսպանացի քաղաքական գործիչը «Rapporteur»-ին տված հարցազրույցում։ — Սա S&D-ի դիրքորոշումը չէ, և սա S&D-ի քաղաքական ընտանիքի դիրքորոշումը չէ»։
Երեքշաբթի երեկոյան Ստրասբուրգում Իրատչե Գարսիան միաձայն և առանց մրցակցի վերընտրվել է որպես սոցիալիստների խմբակցության ղեկավար՝ դառնալով այդ խմբի պատմության մեջ ամենաերկար պաշտոնավարող ղեկավարը։
Անցյալ շաբաթ Բրյուսելում կայացած Եվրոպական խորհրդի նիստում ԵՄ առաջնորդները լարված և բուռն քննարկումներ ունեցան միգրացիայի շուրջ։ Դա տեղի ունեցավ հուլիսին Սեուտայում (Իսպանիայի անկլավ) ծագած ճգնաժամից հետո, երբ մի քանի ժամվա ընթացքում Մարոկկոյից ավելի քան 80 000 մարդ հատեց սահմանը՝ մուտք գործելով իսպանական տարածք։
Ֆրեդերիկսենը, Իտալիայի ներկայացուցիչ Ջորջիա Մելոնիի և Լեհաստանի ներկայացուցիչ Դոնալդ Տուսկի հետ միասին, փորձեց անհարմար դրության մեջ դնել Սանչեսին՝ քննադատելով նրա քաղաքականությունը, որն ուղղված էր հարյուր հազարավոր ներգաղթյալների կարգավիճակի օրինականացմանը։ Նրանք պնդում էին, որ գագաթնաժողովի եզրափակիչ փաստաթղթում հստակ նշվի, որ այդ քաղաքականությունը «ձգող գործ Գարսիան, ով ղեկավարում է Եվրախորհրդարանի 135 պատգամավորներից բաղկացած խումբը (այդ թվում՝ 20 իսպանացի և երեք դանիացի՝ Ֆրեդերիկսենի Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից), մեղադրեց նրան, ինչպես նաև Մելոնիին և Տուսկին՝ միգրացիան որպես եվրոպական կենսակերպին սպառնացող վտանգ ներկայացնող «ծայրահեղ աջ» մոտեցմանը տուրք տալու մեջ։
«Միգրացիան ԵՄ-ում վտանգ չէ, այն մարտահրավեր է», – ասաց նա։
«Նրանք ԵՄ-ում արհեստական խնդիր և վտանգ են ստեղծում։ Շատ անպատասխանատու քայլ է մեր հասարակություններում նման վախ սերմանելը, մինչդեռ մենք ունենք այլ, տարբեր խնդիրներ, որոնք պետք է լուծենք»։
«Միգրացիան կարող է տնտեսական հնարավորություն դառնալ, – նշեց նա։ – Շատ կարևոր է հասկանալ, որ Եվրոպան միգրանտների կարիք ունի։ Այսօր միգրացիան իրական խնդիր չէ»։
Գարսիան մեղադրեց ծայրահեղ աջերին միգրացիան «բևեռացում և վախ ստեղծելու» նպատակով շահարկելու մեջ, միաժամանակ քննադատելով պահպանողականներին՝ «այդ պատումը որդեգրելու» համար (ինչը նաև անուղղակի ակնարկ էր Ֆրեդերիկսենի ուղղությամբ)։
Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Սեուտա մուտք գործող տասնյակ հազարավոր միգրանտների տեսարանները կարող են վնասել Իսպանիայի սոցիալիստների՝ իշխանության մնալու հնարավորություններին, նա ասաց, որ ճգնաժամի կառավարման վերաբերյալ հարցերը հանրային քննարկումների կենտրոնում չեն։
«Առաջին անգամը չէ»
Գարսիան վստահ է, որ Սանչեսի գլխավորած Իսպանիայի սոցիալիստական բանվորական կուսակցությունը (PSOE) կրկին կարող է հաղթանակ տանել՝ հիշեցնելով, թե ինչպես նրան հաջողվեց հաղթել 2023 թվականի ընտրություններում, երբ նա նույնպես խաղադրույք էր կատարել արտահերթ ընտրությունների վրա։
«Սանչեսի հաղթանակն առաջին անգամը չէ, – ասաց նա։ – Բոլոր հարցումները պնդում էին, որ առաջադեմ կառավարության ձևավորումն անհնար է, սակայն իրականությունն այլ դուրս եկավ»։
Սանչեսը համբավ է ձեռք բերել որպես քաղաքական ճգնաժամերը հաղթահարող և սպասելիքները հերքող գործիչ։
«Եթե այսօր նա ուժեղ և համարձակ առաջնորդ է, ապա դա այն պատճառով, որ նա հետևողական է», – ասաց նա՝ նկատի ունենալով Բենյամին Նեթանյահուի և Դ Գարսիայի համար կենտրոնական հարցն այն է, թե արդյոք կուսակցությունը կարող է մոբիլիզացնել բավարար քանակությամբ առաջադեմ ընտրողներ՝ կառավարող մեծամասնությունը պահպանելու համար՝ օգտագործելով հանրային զայրույթը կյանքի արժեքի ճգնաժամի և բնակարանային մատչելիության վերաբերյալ, որը այս ամիս բողոքի ցույցեր է առաջացրել ամբողջ Իսպանիայում, չնայած այն հանգամանքին, որ PSOE-ն իշխանության գլուխ է 2018 թվականից։
«Մենք գիտենք, թե ինչ են զգում մեր քաղաքացիներն այսօր», – ասաց Գարսիան: «Նրանք ավելի շատ դժվարություններ ունեն մատչելի բնակարան ստանալու հարցում: Նրանք դժվարություններ ունեն հանրային ծառայություններին հասանելիության հարցում»։
Հարցին, թե արդյոք նա կհրաժարվի պաշտոնից, եթե Սանչեսը պարտվի ընտրություններում, կամ հակառակը, կփնտրի պետական աշխատանք, եթե նա կարողանա հաղթել, նա խուսափեց հարցից։
«Ես Իրատշե Գարսիան եմ, ոչ թե Պեդրո Սանչեսը», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը գագաթնաժողովին ընդառաջ առաջարկում է խորացնել ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա կապերը
Լեհաստանի կառավարությունը քվեարկում է աբորտի օրենքները մեղմացնելու օգտին՝ մարտահրավեր նետելով պահպանողական նախագահին
«Ֆրանսիան պետք է ծառայի որպես արթնացման կոչ». Հանրապետականները Փարիզի անկարգություններում գտնում են եզրափակիչ ուղերձ