Ռումինիայի քաղաքական ճգնաժամում 6-ամսյա զինադադար է հաստատվում՝ նոր կառավարության ձևավորմամբ

Ըստ Ռումինիայի սոցիալիստների առաջնորդի՝ հաջորդ փորձությունը կլինի մինչև նոյեմբերի վերջ բյուջեի ընդունումը։
Երեքշաբթի օրը Ռումինիայում ավարտվեց հինգ ամիս տևած քաղաքական փակուղին. խորհրդարանը վարչապետ ընտրեց Լուկա Նիկուլեսկուին՝ կառավարություն ձևավորելու երեք անհաջող փորձերից հետո։ Սակայն այս պայմանավորվածությունը ենթադրում է վեցամսյա ժամկետ, որի ընթացքում կուսակցությունները պետք է ավելի կայուն համաձայնության գան։
Արտահերթ ընտրությունների սպառնալիքը, որի դեպքում, ամենայն հավանականությամբ, կաճեր աջ պոպուլիստական «Դաշինք հանուն ռումինացիների միության» (AUR) կուսակցության ազդեցությունը, դրդեց կենտրոնամետ աջ «Ազգային լիբերալ կուսակցությանը» (PNL) և կենտրոնամետ ձախ «Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությանը» (PSD) համաձայնության գալ՝ ձևավորելու կառավարություն՝ անկախ թեկնածու Լուկա Նիկուլեսկուի գլխավորությամբ։ Նիկուլեսկուն նախկին լրագրող և դիվանագետ է, ում վարչապետի պաշտոնում առաջադրել էր չափավոր հայացքներ ունեցող նախագահ Նիկուշոր Դանը՝ ամսվա սկզբին։ Սոցիալիստները կմիանան կառավարության կազմին, իսկ լիբերալները դուրս կմնան դրանից։
Ռումինիան ԵՄ-ում բնակչության թվով վեցերորդ տեղն է զբաղեցնում և առանցքային դեր է խաղում Հարավարևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության գործում՝ հյուրընկալելով խոշոր ռազմակայան և ԱՄՆ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի օբյեկտ։ Վերջին տարիներին երկիրը տառապում է քաղաքական անկայունությունից և բյուջեի դեֆիցիտի կտրուկ աճից, ինչը նպաստել է ծայրահեղ աջ ազգայնական քաղաքականության նկատմամբ աջակցության ավելացմանը։
Կառավարությունը ջրի երեսին պահող նոր համաձայնագիրը լրանում է վեց ամսից, և կուսակցությունները պետք է վերանայեն համաձայնագիրը՝ դեռևս համաձայնության չգան հաջորդ քայլի վերաբերյալ։
Այս ընթացքում սոցիալ-դեմոկրատները կփորձեն նոյեմբերի վերջին ընդունել ներդրումներին կենտրոնացած 2027 թվականի բյուջե՝ Բուխարեստին հեռու պահելով խնայողության քաղաքականությունից, Playbook Capitals-ին տված հարցազրույցում ասել է կուսակցության առաջնորդ Սորին Գրինդյանուն։
«Ռումինիային անհրաժեշտ է տնտեսական վերականգնման ծրագիր, այլ ոչ թե խնայողություն», – ասել է նա։ «Մեր առաջնահերթություններն են գնողունակության պաշտպանությունը և բիզնեսի աջակցությունը, պետական ներդրումների վերսկսումը և անհրաժեշտ պետական ծառայությունների բարելավումը»։ Գրինդյանուն հավելել է, որ ինքը նպատակ ունի հոկտեմբերի վերջին վերանայել 2026 թվականի բյուջեն և արագացնել ԵՄ նախագծերի իրականացումը՝ միջոցները ապաբլոկավորելու համար։
Մայիսին սոցիալ-դեմոկրատները միավորվեցին AUR-ի հետ՝ տապալելու կենտրոնամետների և կենտրոնակենտրոն լիբերալների գլխավորած կոալիցիոն կառավարությունը, քանի որ պարտքի կրճատման ոչ ժողովրդական բարեփոխումները սոցիալ-դեմոկրատ ընտրողներին մղեցին դեպի պոպուլիստական աջեր։ PNL-ը և USR-ը հրաժարվել են կրկին կառավարել սոցիալ-դեմոկրատների հետ։
Նոր կառավարության ձևավորումը դժվարացնում է վեցամսյա համաձայնագրի ժամկետի լրանալուց հետո արտահերթ ընտրությունների անցկացումը, քանի որ Ռումինիայի սահմանադրությունը պահանջում է կառավարություն ձևավորելու երկու անհաջող փորձ, նախքան խորհրդարանի լուծարումը։
Գրինդեանուն հույս ունի համոզել իր նախկին կոալիցիոն գործընկերներին վերամիավորվել վեց ամսից, բայց այլ տնտեսական ծրագրով։ Վախենալով ծայրահեղ աջերի աջակցության աճից՝ նա ցանկանում է խուսափել հետագա կրճատումներից։
Սակայն խիստ տնտեսման քաղաքականությունից հրաժարվելը նրան հակասության մեջ է դնում Ազգային ազատական կուսակցության (PNL) հետ, որը պաշտպանում է բյուջետային զսպվածությունը։ Գրինդեանուի խոսքով՝ PNL-ը հրաժարվել է ստորագրել կոալիցիոն մանրամասն ծրագիր, ինչի պատճառով կառավարությունը ստիպված է եղել հաջորդ վեց ամիսների ընթացքում աջակցություն ապահովել՝ ձայները հավաքելով առանձին-առանձին։
Գրինդեանուն տարբերակում է մտցրել խորհրդարանական քվեարկությունների և կայուն դաշինքների միջև՝ նշելով, որ չի ձգտելու համաձայնության գալ AUR-ի հետ՝ որպես պատճառ նշելով խորը տարաձայնությունները Եվրոպայի և ազգային անվտանգության հարցերի շուրջ։ Նա հայտնեց, որ մերժել է AUR-ի առաջարկը՝ աջակցելու 300 միլիոն եվրո արժողությամբ սոցիալական ծախսերի փաթեթին (2026 թվականի բյուջեի շուրջ բանակցությունների ընթացքում), այն բանից հետո, երբ ծայրահեղ աջ կուսակցությունը դրա դիմաց պահանջել է PSD-ի աջակցությունը մեկ այլ՝ չհստակեցված հարցում։ Փոխարենը՝ նա սպասել է PNL-ի հետ փոխզիջման հասնելու հնարավորությանը։
«Քանի դեռ ես զբաղեցնում եմ այս պաշտոնը, PSD-ն որևէ համաձայնագիր չի ունենա AUR-ի հետ», — վստահեցրեց նա։
Բաց մի թողեք
Իտալիան ցանկանում է, որ ԵՄ անդամ երկրների մայրաքաղաքները պահպանեն վերահսկողությունը արտաքին քաղաքականության նկատմամբ
AfD-ից Ալիս Վայդելը կներկայացնի ԵՄ-ի կրճատման ծրագիրը. Լուսանկար
Բեռնհեմին հանրային համաձայնություն է անհրաժեշտ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները վերագործարկելու համար, ասում է Brexit-ի հարցերով բանակցող Բարնիեն