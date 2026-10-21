Լեհաստանի կառավարությունը քվեարկում է աբորտի օրենքները մեղմացնելու օգտին՝ մարտահրավեր նետելով պահպանողական նախագահին

Նախագահ Կարոլ Նավրոցկին համախոհ է այն կուսակցությանը, որը հինգ տարի առաջ զանգվածային բողոքի ցույցեր էր հրահրել աբորտների դեմ պայքարի իր կողմից, և կարող է վետո դնել կառավարության օրինագծերի վրա։
ՎԱՐՇԱՎԱ — Լեհաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը երեքշաբթի երեկոյան հաստատել է երկու օրինագիծ, որոնք կմեղմացնեն երկրի խիստ աբորտի սահմանափակումները՝ նշանակելով առաջընթաց վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կոալիցիայի համար՝ իշխանության գալուց գրեթե երեք տարի անց, խոստանալով վերականգնել վերարտադրողական իրավունքները։
Միջոցառումները, որոնք, հավանաբար, կդրվեն ընդդիմությանը համախոհ նախագահ Կարոլ Նավրոցկիի կողմից, կվերացնեն քրեական պատիժները կնոջը աբորտ անելուն օգնելու համար և կվերաօրինականացնեն պտղի ծանր անոմալիաներով պայմանավորված աբորտները՝ չեղարկելով Լեհաստանում աբորտների գրեթե լիակատար արգելքի կարևորագույն տարրերից մեկը։
«Պետությունը վստահում է կանանց։ Կինը, որը դադարեցնում է իր սեփական հղիությունը, արդեն իսկ ազատված է քրեական պատժից։ Ժամանակն է դադարեցնել պատժել բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են մեզ, անհանգստանում են մեզ համար և հարգում են մեր ընտրությունը», – X-ում ասել է Լեհաստանի կառավարության հավասարության հանձնակատար և ձախակողմյան պատգամավոր Կատարժինա Կոտուլան։
Այնուամենայնիվ, օրինագծերից ոչ մեկը թույլ չի տալիս աբորտ կատարել ըստ ցանկության՝ հղիության մինչև 12-րդ շաբաթվա ընթացքում, ինչպես խոստացել էր Տուսկի «Քաղաքացիական կոալիցիան» 2023 թվականի ընտրարշավի ժամանակ։ Բազմակուսակցական այս դաշինքը ներառում է բազմաթիվ պահպանողականների, և նրանց շրջանում միասնականություն չկա ազատականացման՝ նման ծավալի հասնելու հարցում։
Երկու օրինագծերն էլ այժմ խորհրդարանի ստորին պալատից՝ Սեյմից, փոխանցվում են Սենատ։ Ակնկալվում է, որ դրանք կընդունվեն, սակայն դրանց վերջնական ճակատագիրը մնում է անորոշ։ Նախագահ Կարոլ Նավրոցկին՝ ազգայնական «Օրենք և արդարություն» (PiS) կուսակցության դաշնակիցը, դեռ 2025 թվականի իր ընտրությունից առաջ հայտարարել էր, որ չի ստորագրի աբորտների վերաբերյալ կանոնները մեղմացնող օրենսդրությունը։
«Հրաժարվելով ստորագրել աբորտների վերաբերյալ օրենսդրությունը՝ նախագահը վնաս է հասցնում մարդկանց, — երեքշաբթի՝ քվեարկությունից առաջ, ասաց Սեյմի խոսնակ Վլոձիմիեժ Չարզաստին։ — Եթե նա ցանկանում է ցավ պատճառել կանանց, ապա նա դա կանի։ Կարծում եմ՝ կանայք կտեսնեն և կլսեն դա»։
Եթե Նավրոցկին, ինչպես և խոստացել էր, արգելափակի ազատականացման գործընթացը, ապա Տուսկի կոալիցիոն կառավարությունը, ամենայն հավանականությամբ, կուժեղացնի ճնշումը նախագահի և «Օրենք և արդարություն» (PiS) կուսակցության վրա։
Նախագահական վետոն հաղթահարելու համար Սեյմում անհրաժեշտ է ձայների երեք հինգերորդ մեծամասնությունը, ինչը Տուսկի գլխավորած կոալիցիան չունի։ Երեքշաբթի օրը ընդունված առաջարկները երկու տարի շարունակ մնացել էին խորհրդարանական հանձնաժողովներում՝ նախքան օրակարգ բերվելը։ Գործընթացն ակտիվացավ ընտրարշավի թեժացման ֆոնին՝ 2027 թվականի վերջին նախատեսված հաջորդ համընդհանուր ընտրություններից 12 ամիս առաջ։
Սահմանափակումների չեղարկում
Խորհրդարանական մակարդակով կանանց աբորտի հարցում օգնելու համար քրեական պատիժների վերացումը ընդունվեց 217 կողմ, 213 դեմ և երեք ձեռնպահ ձայներով: Մյուս օրինագիծը ստացավ մի փոքր ավելի հստակ մեծամասնություն՝ 233 կողմ, 203 դեմ և մեկ ձեռնպահ:
Առաջին օրինագիծը կքրեականացներ օրենքով թույլատրված հիմքերից դուրս կատարված աբորտին օգնելը կամ խրախուսելը, որը ներկայումս պատժվում է մինչև երեք տարի ազատազրկմամբ: Այն նաև կպաշտպաներ բժիշկներին, բուժքույրերին և մանկաբարձուհիներին քրեական հետապնդումից, երբ նրանք ընդհատում են հղիությունը կնոջ կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող վտանգի կամ պտղի լուրջ, անդառնալի վիճակի ուժեղ նշանների պատճառով:
Երկրորդ օրինագիծը կվերականգներ հղիությունը ընդհատելու իրավունքը, երբ բժիշկները հայտնաբերեն պտղի ծանր և անդառնալի անոմալիա կամ պտղի կենսունակությանը սպառնացող անբուժելի հիվանդություն: Այն նաև կսահմաներ վերջնաժամկետներ հիվանդանոցների համար օրինական աբորտներ ապահովելու համար և կպահանջեր գրավոր բացատրություններ մերժումների համար:
Կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները կասկածանքով էին վերաբերվում օրինագծերի առաջընթացին՝ նշելով, որ բարեփոխումները լեհ կանանց համար աբորտի հասանելիություն ապահովելուն շատ քիչ են, քանի որ հղիությունները, որպես կանոն, կարող են ընդհատվել առաջին եռամսյակի ընթացքում՝ ըստ պահանջի։
«Ի՞նչ է սա նշանակում այն կանանց համար, ովքեր այժմ աբորտի կարիք ունեն։ Ոչինչ, քանի որ այս նախագծերից ոչ մեկը նրանց չի օգնի», – X-ում ասել է «Իրավական աբորտ» (Legalna Aborcja) ՀԿ-ն։
Կրթության նախարար Բարբարա Նովացկան, ընդունելով փոփոխության աստիճանական բնույթը, ասաց, որ կարծում է, որ կանայք պետք է կարողանան անվերապահորեն որոշել, թե արդյոք և քանի երեխա ունենան։
«Բայց ես քվեարկել եմ դրա օգտին և միշտ կքվեարկեմ յուրաքանչյուր փոփոխության, նույնիսկ ամենափոքրի, որը լեհ կանանց մոտեցնում է իրենց կյանքի նկատմամբ լիարժեք իրավունքներին»։
Լեհաստանը թույլատրում է աբորտը, երբ հղիությունը սպառնում է կնոջ առողջությանը կամ կյանքին կամ առաջանում է հանցավոր գործողությունից, այդ թվում՝ բռնաբարությունից կամ արյունապղծությունից։ 2020 թվականի հոկտեմբերին Սահմանադրական դատարանը, որի գերակշռում էին PiS կառավարության կողմից նշանակված դատավորները, չեղյալ հայտարարեց պտղի լուրջ անոմալիաների լրացուցիչ հիմքը, որը վերականգնվում է այսօր երեկոյան ընդունված օրինագծերից մեկով։
2021 թվականի հունվարից ուժի մեջ մտած որոշումը հանգեցրեց փողոցային հսկայական բողոքի ցույցերի և երկարատև հարված հասցրեց PiS-ի դիրքերին ընտրություններում՝ նպաստելով կուսակցության իշխանության կորստին 2023 թվականի ընտրություններում։
Սահմանափակումների չեղարկումը որոշիչ խնդիր դարձավ Տուսկի եվրոպամետ ճամբարի համար 2023 թվականի հոկտեմբերի ընտրություններից առաջ։ Սակայն ավելի պահպանողական Լեհական ժողովրդական կուսակցության (PSL) և «Լեհաստան 2050»-ի հետ կառավարական համաձայնագիրը կանխեց դա: PSL-ի և «Լեհաստան 2050»-ի որոշ օրենսդիրներ այսօր երեկոյան դեմ քվեարկեցին երկու օրինագծերին։
2024 թվականի հուլիսին Սեյմը 218 ձայների դեմ և 215 ձայների հարաբերակցությամբ մերժեց աբորտի օգնության ապաքրեականացման փորձը, այն բանից հետո, երբ PSL-ի օրենսդիրների մեծ մասը միացավ աջակողմյան ընդդիմությանը՝ դեմ քվեարկելով դրան։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը գագաթնաժողովին ընդառաջ առաջարկում է խորացնել ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա կապերը
«Ֆրանսիան պետք է ծառայի որպես արթնացման կոչ». Հանրապետականները Փարիզի անկարգություններում գտնում են եզրափակիչ ուղերձ
Սոցիալիստները պնդում են ԵՄ օրենքը դիփֆեյքերի վերաբերյալ, Մետե Ֆրեդերիկսենին մեղադրում դավաճանության մեջ