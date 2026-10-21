«Ֆրանսիան պետք է ծառայի որպես արթնացման կոչ». Հանրապետականները Փարիզի անկարգություններում գտնում են եզրափակիչ ուղերձ

Քանի որ հանրապետականները բախվում են լարված Սենատի մրցավազքի, Թրամփը և կուսակցության առաջնորդները Ֆրանսիայի անկարգությունները ներկայացնում են որպես նախազգուշացում այն մասին, թե ինչպիսին կլինի ապագան դեմոկրատների օրոք։
Հանրապետականները ցանկանում էին ցնցում իրենց քարոզարշավների համար։ Նրանք այն գտան Ֆրանսիայում։
Քարոզարշավի վերջին փուլում նախագահ Դոնալդ Թրամփը, փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, խոսնակ Մայք Ջոնսոնը, հանրապետական թեկնածուները և նրանց կողմնակիցները օգտագործում են Փարիզում տեղի ունեցած բռնությունը՝ նախազգուշացնելու համար, թե ինչպիսին կլինի Ամերիկան դեմոկրատների վերահսկողության ներքո։
Երեքշաբթի օրը Թրամփը հայտարարեց, որ իր ռազմական ֆոնդից կծախսի ավելի քան «400 միլիոն դոլար»՝ հանրապետականներին օգնելու համար, «հատկապես այն բանից հետո, երբ տեսավ, թե ինչ է կատարվում Ֆրանսիայում և Եվրոպայի այլ վայրերում»։
«Այն, ինչ կատարվում է Ֆրանսիայում, նրանք ուզում են, որ պատահի մեր երկրի հետ», – ասաց Թրամփը երկուշաբթի երեկոյան Կանզասում։ «Դեմոկրատները հակաարևմտյան մարքսիստների և թշնամական երրորդ աշխարհի միգրանտների կուսակցությունն են»։
Փարիզի իրադարձությունները ամերիկացիների ուշադրության կենտրոնում պահելու ջանքերը համընկնում են մի ժամանակահատվածի հետ, երբ հանրապետականները փորձում են հաղթահարել ընտրողների ոգևորության պակասը։ Այս խնդիրը առկա է նույնիսկ հանրապետականների համար ավանդաբար բարենպաստ («կարմիր») նահանգներում և սպառնում է նրանց զրկել Կոնգրեսի նկատմամբ վերահսկողությունից։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ Սենատի համար պայքարը բավականին լարված է մի շարք նահանգներում, որոնցում երկու տարի առաջ հաղթել էր Թրամփը, այդ թվում՝ Կանզասում և Հյուսիսային Կարոլինայում, որտեղ երկուշաբթի օրը քարոզարշավ էր անցկացնում Վենսը։ Ընդ որում, Կոնգրեսի որոշ բարձրաստիճան հանրապետականներ մասնավոր զրույցներում եկել են այն եզրակացության, որ, ամենայն հավանականությամբ, անհնար կլինի պահպանել վերահսկողությունը Ներկայացուցիչների պալատի նկատմամբ։
Թրամփի և նրա կուսակցության համար գլխավոր մարտահրավերը «կարմիր» նահանգներում հանրապետական ընտրողներին ընտրատեղամասեր բերելն է, թեև այնտեղ նրանք գրանցված ընտրողների թվով առավելություն ունեն։ Արդեն մի քանի ամիս է՝ հանրապետականները քննադատում են դեմոկրատներին (օրինակ՝ Միչիգանից Սենատի թեկնածու Աբդուլ Էլ-Սայեդին և Տեխասից թեկնածու Ջեյմս Տալարիկոյին)՝ նրանց վերագրելով «արմատական» և հակաամերիկյան հայացքներ։ Բացի այդ, հանրապետականները քննադատության են ենթարկում «Ամերիկայի դեմոկրատ սոցիալիստներ» (DSA) կազմակերպությանը՝ պնդելով, թե նրանք ծրագրում են Միացյալ Նահանգները վերածել «կոմունիստական պետության»։
Ֆրանսիայում տեղի ունեցող անկարգությունների առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք օրեր շարունակ նորանոր կադրեր են մատակարարում, որոնք հանրապետականները ներկայացնում են որպես մի փոթորիկ, որը կարող է հասնել Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս ափ՝ եթե դեմոկրատներին հաջողվի իրականացնել իրենց ծրագրերը։
«Մինչդեռ հանրապետականներն ունեն իրենց մարտահրավերները, Դեմոկրատական կուսակցության գրավումը DSA-ի կողմից նրանց ենթարկում է այս տեսակի հարձակման», – ասում է NRSC-ի նախկին գործադիր տնօրեն և S2R հասարակական և քաղաքական հարցերով խորհրդատվական ընկերության գործընկեր Ջեյսոն Թիլմանը: «Հատկապես, երբ նայում ես, թե ովքեր են անորոշ ընտրողները այս կարմիր պատի նահանգներում. նրանք մարդիկ են, ովքեր հակված են մեզ և ուզում են սիրահարվել մեզ, բայց նրանց անհրաժեշտ է ընդամենը մի փոքր հրում»:
Ֆրանսիայում անկարգությունները սկսվել են շաբաթներ առաջ՝ դպրոցների վատ պայմանների և գերբնակեցման դեմ ուսանողների բողոքի ցույցերով: Այնուհետև ցուցարարները կոչ արեցին ազգային ցույցերի՝ ընդդեմ բարձր էներգիայի ծախսերի և աճող գնաճի, ինչը հրահրեց ոստիկանության հետ նոր բախումներ, թալան և շենքերի հրկիզում:
Այդ ենթադրյալ անարխիան դեմոկրատական քաղաքականության հետ կապելը կլինի Հանրապետական կուսակցության եզրափակիչ ուղերձի կիզակետը։
Թրամփը բողոքի ցույցերին անդրադարձավ որպես քաղաքական քննարկման թեմա, և մինչ այժմ նկատվում է ուղերձի ուշագրավ կարգապահություն։ Թրամփը և Հանրապետական կուսակցության այլ առաջատար գործիչներ նույնպես փորձում են Ֆրանսիայում տեղի ունեցած բռնությունը կապել ներգաղթյալների դեմ տրամադրությունների հետ, որոնք նպաստեցին նրանց հաղթանակին 2024 թվականին՝ բողոքի ցույցերի համար մեղադրելով արտաքին ակտիվիստներին, որոնց չափազանց հեշտությամբ թույլ է տրվել երկիր մտնել ձախերի կողմից ընդունված բաց սահմանների քաղաքականության շնորհիվ։
Երկուշաբթի օրը Հյուսիսային Կարոլինայում կայացած հանրահավաքի ժամանակ Վենսն ասաց, որ բողոքի ցույցերը «այն են, ինչ տեղի է ունենում, երբ դուք բերում եք մարդկանց, ովքեր չեն կիսում երկրի մշակույթը»։
Խոսնակ Մայք Ջոնսոնը «քաոսի» համար մեղադրեց Ֆրանսիայի բաց սահմաններին՝ շարունակելով Թրամփի հարձակողական գիծը։ «Այն, ինչին մենք ականատես ենք լինում, սարսափելի նախազգուշացում է բոլոր ամերիկացիների համար այն մասին, թե ինչ կպատահի, եթե արմատական մարքսիստական ապստամբ ձախերը հասնեն իրենց ուզածին», – գրել է նա X-ում։
Հանրապետական ազգային կոմիտեն զարմանալիորեն նմանատիպ ուղերձ էր հղել՝ մատնանշելով Ֆրանսիան որպես օրինակ, թե ինչ է սխալ ընթանում, երբ ներգաղթը մնում է անվերահսկելի։ Թրամփի խոստումը՝ փակել սահմանը և արտաքսել անօրինական ներգաղթյալներին, նրա 2024 թվականի քարոզարշավի հիմնասյունն էր և օգնեց նրան առաջ շարժվել դեպի Սպիտակ տուն։
«Ֆրանսիայում տեղի ունեցողը հիշեցնում է, որ երբ չստուգված միգրանտները, որոնք հրաժարվում են ձուլվել, ներմուծվում են իրենց ատած երկիր, այդ երկիրը կընկնի բռնի քաոսի մեջ», – ասաց Հանրապետական Ազգային Կոմիտեի մամուլի քարտուղար Նատալի Բալդասարեն: «Դեմոկրատները առաջ են մղում նույն ձախողված քաղաքականությունը, որը Ֆրանսիան հասցրել է այս կետին, և հանրապետականները ամեն օր պայքարում են մեր սահմանները պաշտպանելու, օրենքը կիրառելու և ամերիկյան կենսակերպը պաշտպանելու համար»։
Որոշ դեմոկրատներ կասկածում են, որ սա կհանգեցնի որևէ բանի, քան հանրապետականների կողմից պատին նետված վերջին սպագետին, քանի որ հարցումները ցույց են տալիս, որ նրանք հետ են մնում բազմաթիվ մրցավազքերում, որոնք մի ժամանակ կարծում էին, թե կհաղթեն: Իր հերթին, Թրամփն արդեն առաջարկել է 5000 դոլար յուրաքանչյուր ամերիկացու, եթե նրանք հաղթեն, զգուշացրել է, որ դեմոկրատները ցանկանում են անչափահասների համար տրանսգենդեր վիրահատություններ, բարձր բենզինի գները մեղադրել է Ուկրաինային և մատչելիությունը անվանել է դեմոկրատների խաբեություն՝ նախկին նախագահ Ջո Բայդենի օրոք շարունակական գնաճի պատճառով։
Այրվող Ֆրանսիայի պատկերները, հավանաբար, արձագանք չեն գտնի ամերիկացի ընտրողների մոտ, ովքեր հիմնականում մտահոգված են կենսապահովման արժեքով և կառավարությունում կոռուպցիայով, ասել է Հարվարդի համալսարանի հարցման մասնագետ Ջոն Դելլա Վոլպեն, որը Բայդենի 2020 թվականի քարոզարշավի խորհրդականն էր։
«Խոսքը համոզելու մասին չէ», – ասել է նա։ «Խոսքը MAGA բազայի մոբիլիզացիայի մասին է»։
Հնարավոր է՝ հենց սա էլ է էությունը, հատկապես այն նահանգներում, որոնք վերջերս նահանգային պաշտոնների համար ընտրել են հանրապետականների։
Հյուսիսային Կարոլինայում, որտեղ երեքշաբթի օրը Թրամփը նախընտրական քարոզարշավ էր անցկացնում, նահանգի Հանրապետական կուսակցության նախագահ և 2020 թվականին «Թրամփի հաղթանակ» (Trump Victory) արշավի տարածաշրջանային քաղաքական տնօրեն Ջեյսոն Սիմոնսը պնդեց, որ դեմոկրատները Բայդենի օրոք փորձում են ստեղծել Ֆրանսիայի իրավիճակին նման միջավայր։
«Ֆրանսիան պետք է որպես զգուշացում ծառայի բոլոր ամերիկացիների համար, — ասաց Սիմոնսը։ — Այն, ինչ տեղի է ունենում այնտեղ, կարող է կրկնվել նաև Ամերիկայում, հատկապես երբ կան մութ, ձախակողմյան խմբավորումներ, որոնք պատրաստ են բորբոքել կրքերը և ապահովել այդ անհատների ֆինանսավորումը»։
Սպիտակ տունը ևս ուժեղացրել է նախազգուշացումները՝ սոցիալական ցանցերում հրապարակելով բռնության տեսարաններ պատկերող լուսանկարներ՝ հետևյալ մակագրությամբ. «Սա այն ապագան է, որը դեմոկրատները ցանկանում են Ամերիկայի համար. սա այն է, ինչը կանխելու համար մենք պայքարում ենք»։ Սպիտակ տան X-ի (նախկին Twitter) էջում տարածվել է New York Post-ի հոդվածը Ֆրանսիայի մասին՝ հետևյալ հավելումով. «Եթե ցանկանում եք հասկանալ, թե ինչն է վտանգված, նայեք Ֆրանսիային։ Ապագան պարտադիր չէ, որ այսպիսի տեսք ունենա»։
«Նախագահ Թրամփը ճիշտ է. Ֆրանսիայում տեղի ունեցող անկարգությունները երկրի ղեկավարության՝ «բաց սահմանների» քաղաքականության ուղղակի հետևանքն են։ Ահա թե ինչ կլինի Ամերիկայում, եթե արմատական դեմոկրատներին հաջողվի իրականացնել իրենց ծրագրերը, — հայտարարեց Սպիտակ տան խոսնակ Լորեն Բիսը։ — Նրանք «բաց սահմանների», համաներման, անօրինականության և քաոսի կուսակցությունն են, մինչդեռ նախագահ Թրամփն ու հանրապետականները ներկայացնում են ողջամտության, օրենքի և կարգուկանոնի կուսակցությունը»։
Սպիտակ տան առևտրային հարցերով խորհրդական Փիթեր Նավարոն նշել է, որ Ֆրանսիայում տեղի ունեցող բռնությունները հետևանք են ներգաղթի այնպիսի մեղմ քաղաքականության, որը պաշտպանում են դեմոկրատ սոցիալիստները։
«Սա նախազգուշական ազդանշան է, — ասաց նա։ — Ժողովրդավարական երկրում, երբ ներգաղթյալների հոսք է լինում, և նրանք, թվաքանակով գերազանցելով, ձեռք են բերում ընտրական ձայնի ուժը, ապա նրանք վերցնում են իշխանությունը իրենց ձեռքը»։
Երկուշաբթի օրը Ֆլորիդայից հանրապետական ներկայացուցիչ Ռենդի Ֆայնը (ով ընտրվել է հանրապետականների համար կայուն ընտրատարածքից) մասնակցում էր նահանգապետի պաշտոնի հանրապետական թեկնածու, ներկայացուցիչ Բայրոն Դոնալդսի նախընտրական միջոցառմանը։ Նա հավաքվածներին պատմեց, որ ավտոբուսում միասին դիտել են Fox News-ի անդրադարձը բողոքի ակցիաների վերաբերյալ։
«Նրանք ամենևին էլ խաղաղ ցուցարարներ չեն, հաստատ ուսանողներ չեն, և ընդհանրապես՝ ցուցարարներ էլ չեն։ Եվ թող կասկած չլինի. սա կհասնի Ամերիկա, կհասնի նաև Ֆլորիդա, եթե մենք ոտքի չկանգնենք և քայլեր չձեռնարկենք», — ասաց Ֆայնը։
Հանրապետական կուսակցության մի հովանավոր, ով ցանկացավ անանուն մնալ՝ ավելի անկեղծ խոսելու համար, նշեց, որ Թրամփն ու հանրապետականները ճիշտ ռազմավարություն են ընտրել միջազգային լուրերի հետ կապված։
«Մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցած Black Lives Matter-ի բողոքի ակցիաները, քոլեջների ու համալսարանների տարածքում կատարվող իրադարձությունները… եթե այս ամենը միավորենք, դա հզոր ազդանշան կլինի մարդկանց համար, որ մենք պետք է վերջ դնենք հակաամերիկյան և հակաարևմտյան այն տրամադրություններին, որոնք այժմ ի հայտ են գալիս», — ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը գագաթնաժողովին ընդառաջ առաջարկում է խորացնել ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա կապերը
Լեհաստանի կառավարությունը քվեարկում է աբորտի օրենքները մեղմացնելու օգտին՝ մարտահրավեր նետելով պահպանողական նախագահին
Սոցիալիստները պնդում են ԵՄ օրենքը դիփֆեյքերի վերաբերյալ, Մետե Ֆրեդերիկսենին մեղադրում դավաճանության մեջ