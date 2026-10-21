Բրյուսելը գագաթնաժողովին ընդառաջ առաջարկում է խորացնել ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա կապերը

ԵՄ առևտրի հարցերով պատասխանատուն ընդգծում է, որ ներկայիս աշխարհաքաղաքական համատեքստում Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունները «կենսական նշանակություն» ունեն
Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն կշարունակի խորացնել տնտեսական և անվտանգային կապերը Մեծ Բրիտանիայի հետ նաև հաջորդ ամիս կայանալիք գագաթնաժողովից հետո։ Գլոբալ ցնցումները, Դոնալդ Թրամփի գործոնը և պատերազմը ստիպում են երկու կողմերին ավելի մերձենալ Brexit-ից հետո։
«Հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական համատեքստը, որը զգալիորեն փոխվել է Մեծ Բրիտանիայի՝ ԵՄ-ից դուրս գալուց ի վեր, ինչպես նաև նկատի ունենալով առաջիկա [ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա] գագաթնաժողովը՝ մենք կարծում ենք, որ նպատակահարմար է ուսումնասիրել համագործակցության նոր ոլորտներ», – երեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում՝ Եվրոպական խորհրդարանում, հայտարարեց ԵՄ առևտրի և տնտեսական անվտանգության հարցերով հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը։
Շեֆչովիչը, ով որպես Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ պատասխանատու է եղել Brexit-ից հետո Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունների կառավարման համար, հավելեց, որ Բրյուսելն ու Լոնդոնը պետք է ձգտեն ավելի սերտորեն ինտեգրել մատակարարման շղթաները, ինչպես նաև համաձայնեցնել թվային և պաշտպանական-արդյունաբերական քաղաքականությունները։
Նա նաև կոչ արեց մշակել ընդհանուր մոտեցում՝ ուղղված պողպատի համաշխարհային «ավելցուկային արտադրական հզորությունների» խնդրի լուծմանը։ Սա ակնհայտ ակնարկ է Չինաստանի վերաբերյալ, որը արտադրում է աշխարհում պողպատի հումքի ավելի քան կեսը։ Այս տարի ԵՄ-ն պողպատի ներմուծման համար սահմանեց մինչև 50% մաքսատուրքեր, ինչը ծանր հարված հասցրեց Մեծ Բրիտանիայի՝ առանց այն էլ դժվարին վիճակում գտնվող մետաղագործական ձեռնարկություններին և լարեց քաղաքական հարաբերությունները Լոնդոնի (Վեստմինստերի) հետ։
«Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Մեծ Բրիտանիայի հետ մեր գործընկերությունը կենսական նշանակություն է պահպանում ներկայիս աշխարհաքաղաքական, անվտանգային և տնտեսական համատեքստում, – ասաց Շեֆչովիչը։ – Ուստի, մեր շահերից է բխում հետագա առաջըն Շեֆչովիչն ասել է, որ գագաթնաժողովը, որը երկրորդն է Մեծ Բրիտանիայի՝ ԵՄ-ից պաշտոնապես դուրս գալուց ի վեր 2020 թվականի հունվարին, կկենտրոնանա սննդի և գյուղատնտեսության կանոնների համաձայնեցման, ածխածնի արտանետումների առևտրի համակարգերի ինտեգրման և երիտասարդների շարժունակության բարձրացման վրա։
Շեֆչովիչից հետո ելույթ ունենալով՝ Եվրախորհրդարանի միջազգային առևտրի հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն կոչ արեց գործընկեր օրենսդիրներին չբացառել բրիտանական ընկերություններին «Արտադրված է Եվրոպայում» օրենքից, որը դեռևս բանակցությունների փուլում է և կարող է սահմանափակել բրիտանական արդյունաբերության մուտքը ԵՄ սուբսիդիաներ և պետական պայմանագրեր։
«Կա նոր տրամադրություն», – ասել է նա։ «Այսպիսով, մի՛ նայեք անցյալին, նայեք ապագային»։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանի կառավարությունը քվեարկում է աբորտի օրենքները մեղմացնելու օգտին՝ մարտահրավեր նետելով պահպանողական նախագահին
«Ֆրանսիան պետք է ծառայի որպես արթնացման կոչ». Հանրապետականները Փարիզի անկարգություններում գտնում են եզրափակիչ ուղերձ
Սոցիալիստները պնդում են ԵՄ օրենքը դիփֆեյքերի վերաբերյալ, Մետե Ֆրեդերիկսենին մեղադրում դավաճանության մեջ