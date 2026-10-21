Փարիզում թալանված խանութի տերը՝ հարձակման զոհ. «10 տարվա աշխատանքս ավերված է, երեք օր է՝ չեմ քնել»

Բանգլադեշից սերող Հասանը Ֆրանսիա է ժամանել 2010 թվականին։ Հյուրընկալության ոլորտում երկար տարիներ աշխատելուց հետո նրան հաջողվել է բավականաչափ գումար խնայել՝ սեփական բիզնեսը հիմնելու համար։ Փարիզում հանգստյան օրերին տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով նրա խանութն ամբողջությամբ ավերվել է։
Հասանը պատմում է, որ արտասվել է այն բանից հետո, երբ ստիպված է եղել թողնել իր տեխնիկայի և առաքման ծառայության խանութը (որը գտնվում է Փարիզի Հանրապետության հրապարակի մոտակայքում՝ գլխավոր փողոցներից մեկում) և հեռանալ՝ թողնելով այն ավազակներին, որոնք հանգստյան օրերին ներխուժել և թալանել էին տարածքը։
«Նրանք ֆիզիկական հարձակում գործեցին ինձ վրա և սպառնացին գինու շիշը ջարդել գլխիս։ Ստիպված էի թողնել բիզնեսս», — ասաց նա Euronews-ին։
Երեք երեխաների հայրը, ով ծագումով Բանգլադեշից է, Ֆրանսիա է ժամանել 2010 թվականին։ Նա երկար տարիներ աշխատել է հյուրընկալության ոլորտում, մինչև որ կարողացել է բավականաչափ գումար խնայել՝ 2016 թվականին գործընկերոջ հետ խանութ բացելու համար։
«Մոտ 10 տարի առաջ մենք քայլ առ քայլ, կտոր-կտոր կառուցեցինք այս վայրը», — ասաց նա։
«Ժամանակին սա իմ աշխատավայրն էր, իսկ հիմա այստեղ ոչինչ չկա։ Այն պահից ի վեր, երբ սա տեղի ունեցավ, ես աչք չեմ փակել», — ցավով նշեց նա՝ կանգնելով այն վաճառասեղանի հետևում, որտեղ սովորաբար դիմավորում էր հաճախորդներին։
Մինչ սպասում է ապահովագրական ընկերության գնահատմանը, Հասանը չի կարողանում մաքրել ավերածությունները, ուստի շարունակում է մնալ հանգստյան օրերի բռնության հետևանքների շրջապատում։ Խանութի հատակին ջարդված հեռախոսներ են, դատարկ ծանրոցներ և ապակու բեկորներ։ Նա դեռ պետք է վճարի վարձակալության գումարը, հաշիվները և աշխատավարձերը իր աշխատակիցներին։
Նրա խանութը գտնվում է Փարիզի այն հատվածներից մեկում, որն ամենից շատ է տուժել հոկտեմբերի 17-ի բռնություններից։ Թեև ցուցարարներից շատերը խաղաղ էին երթ անցկացնում, շատ վայրերում իրավիճակը վերածվել է բռնության. թալանչիները ներխուժել և ավերել են տարբեր օբյեկտներ՝ փոքր Նա որոշեց շտապ վերադառնալ իր բիզնեսի վայր, սակայն ոստիկանությունը սկզբում թույլ չտվեց նրան մոտենալ խանութի շրջակայքին՝ պատճառաբանելով բռնության և անկարգությունների բարձր մակարդակը։
Երբ նա աղաչեց ոստիկաններին թույլ տալ անցնել և ցույց տվեց իր խանութի ավերման՝ իրական ժամանակում արված կադրերը, նրանք համաձայնեցին։
Սակայն դեպքի վայր հասնելով՝ նա հասկացավ, որ լիովին անօգնական է, իսկ ոստիկաններից ոչ ոք չկար։
Euronews-ի տրամադրության տակ են հայտնվել նաև կադրեր, որոնցում երևում է, թե ինչպես են կողոպտիչները ներխուժում հարակից բնակելի շենք, որտեղ գտնվում է խանութի մուտքերից մեկը։ Հարևանները խնդրում էին նրանց դադարեցնել գործողությունները, սակայն չկարողացան ազդել նրանց վրա, քանի որ նույնպես մտահոգված էին սեփական անվտանգության համար։
«Այնտեղ երիտասարդ տղաներ և աղջիկներ էին։ Ոմանք կարծես 15 տարեկան լինեին։ Մարդկանց հոսքը անընդհատ էր. հենց մի խումբն ավարտում էր թալանը, մեկ ուրիշն էր հայտնվում»։
Կողոպտիչները տարել են հեռախոսներ, տեխնիկա, ինչպես նաև ծանրոցներ։ Ոմանք մնացել են դրսում, մինչդեռ մյուսները ջարդված ցուցափեղկի միջով իրար էին փոխանցում ապրանքները։ Կողոպուտի է ենթարկվել նաև նկուղային հարկում գտնվող պահեստը։
«Մենք պարզապես ուզում ենք ապրուստ վաստակել և կատարել մեր աշխատանքը»
Տեղի առաքիչներից մեկը, ով առաքել էր գողացված ծանրոցներից շատերը, Euronews-ին պատմեց, որ տեսել է այլ բիզնեսներ, որոնք ավելի վատ վիճակում էին։
«Մենք պարզապես ուզում ենք ապրուստ վաստակել և ազնվորեն կատարել մեր աշխատանքը։ Իսկ ոմանք ուզում են ամեն ինչ ավերել»։
Փողոցի մյուս կողմում գտնվող Intermarché-ն՝ Ֆրանսիայի խոշորագույն սուպերմարկետների ցանցերից մեկը, փակ է մնում այն բանից հետո, երբ հանգստյան օրերին ենթարկվել է թալանի։ Աշխատակիցներն արդեն մի քանի օր է՝ մաքրում են խանութը, հավաքում ապակու բեկորները և նորից լցնում դարակները։
Ծայրահեղ ձախ հայացքներ ունեցող որոշ ակտիվիստներ դատապարտել են փոքր բիզնեսներին հասցված վնասները, սակայն միաժամանակ ավելի հանդուրժողականություն են ցուցաբերել խոշոր սուպերմարկետների և ընկերությունների թալանի նկատմամբ՝ դրանք համարելով կապիտալիզմ «Մենք Հասանին ճանաչում ենք, քանի որ նա մեզ պարբերաբար օգնում է առաքումների և այլ աշխատանքների հարցում։ Նա այն մարդկանցից է, ում հետ մենք սովոր ենք աշխատել։ Մենք փորձում ենք օգնել որքան հնարավոր է, քանի որ կա անելիք հսկայական ծավալի աշխատանք, բայց մենք ուզում ենք այս ամենը հաղթահարել համայնքային ոգով»։
Խռովություններ, որոնք հաջորդել են հիմնականում խաղաղ բողոքի ցույցերին
Ֆրանսիայի կառավարությունը սկսել է արտակարգ ֆինանսական օգնության և կառուցվածքային օգնության ծրագրեր՝ տուժած խանութներին աջակցելու համար։ Վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ անկարգություններից տուժած բիզնեսները երեքշաբթի օրվանից կկարողանան աշխատակիցներին ներգրավել Ֆրանսիայի պետական ֆինանսավորմամբ ժամանակավոր անաշխատունակության ծրագրի մեջ։
Շաբաթավերջյան բռնությունները հաջորդեցին ֆրանսիական դպրոցներում վատթարացող պայմանների դեմ չորս շաբաթ տևած հիմնականում խաղաղ ուսանողական բողոքի ցույցերին։
Շարժման ողջ ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները մեղադրել են իրավապահ մարմիններին ցուցարարների դեմ չափազանց ուժ կիրառելու մեջ։ Քննադատության մեծ մասը կենտրոնանում է ռետինե փամփուշտներ նետողների, որոնք Ֆրանսիայում հայտնի են որպես LBD, և շոկային նռնակների վրա, որոնք քննադատները մեղադրում են ցուցարարների լուրջ վնասվածքների համար։
Շաբաթ օրը արհմիությունները, «դեղին բաճկոնների» շարժումը և ուսանողները մասնակցեցին երկրի տարբեր մասերում անցկացվող խոշոր ցույցերի։ Չնայած ցուցարարների մեծ մասը խաղաղ երթ անցկացրեց, անկարգությունները ստվերեցին դա՝ իրականացնելով զանգվածային թալան և բախվելով ոստիկանության հետ։
Ֆրանսիան այդ ժամանակվանից ի վեր երկրի շատ մասերում պարետային ժամ է սահմանել և զգալիորեն ուժեղացրել է անվտանգության միջոցառումները՝ հոկտեմբերի 24-ին կայանալիք բողոքի ցույցերից առաջ։ Կառավարությունը նաև հայտարարել է ոստիկանության հետ միասին ռազմական ուժերի տեղակայման մասին՝ հասարակական կարգը պահպանելու համար։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան խոստանում է իրականացնել անվտանգության «լայնածավալ» գործողություն՝ ներգրավելով զինված ուժերին՝ կապված հանգստյան օրերին սպասվող բողոքի ցույցերի հետ
Խոստովանեց՝ Թուրքիան առաջվանը չէ
Ուկրաինան հարվածել է Տամբովի մարզի նավթային օբյեկտներից մեկին, հրդեհ է բռնկվել