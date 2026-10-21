AfD-ից Ալիս Վայդելը կներկայացնի ԵՄ-ի կրճատման ծրագիրը. Լուսանկար

Ծայրահեղ աջ կուսակցության առաջնորդը Եվրոպական խորհրդարանում կներկայացնի ԵՄ-ի վերաբերյալ իր կուսակցության տեսլականը։
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ — Ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությունը ցանկանում է վերացնել ուղղակիորեն ընտրվող Եվրոպական խորհրդարանը, կրճատել Եվրոպական հանձնաժողովի կազմը և Բեռլինին հնարավորություն տալ դուրս գալ ԵՄ ընդհանուր քաղաքականություններից։ Այս մասին ասվում է կուսակցության ծրագրային փաստաթղթում, որը կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդելը չորեքշաբթի օրը կներկայացնի Եվրոպական խորհրդարանում։
AfD-ի այս նախաձեռնությունը հայտնվում է այն ժամանակ, երբ ծայրահեղ աջ կուսակցությունները ձգտում են ամրապնդել իրենց դիրքերը ամբողջ Եվրոպայում։ Սաքսոնիա-Անհալթ և Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիա երկրամասերում կայացած ընտրություններում կուսակցության վերջին հաղթանակները նոր թափ են հաղորդել նրան։
Անցյալ շաբաթ Մարին Լը Պենը Բրյուսելում ներկայացրեց ԵՄ-ի վերաբերյալ իր ծրագիրը՝ Ֆրանսիայի նախագահ դառնալու դեպքում։ Նա խոստացավ իշխանության գալու պարագայում կրկնակի կրճատել ԵՄ բյուջեին Փարիզի կողմից կատարվող վճարումները, իսկ Եվրոպական հանձնաժողովը վերածել անդամ երկրներին ծառայող «քարտուղարության»։
«Ես չեմ խաբվում այն բանով, թե ինչ է ուզում անել Եվրոպական հանձնաժողովը: Եվրոպական հանձնաժողովը ցանկանում է իրեն վերածել պետության, մենք՝ ոչ: Եվ այդ պատճառով մենք կխոչընդոտենք նրան», – ասել է Լը Պենը։
«Բրյուսելսի խաղացանկի» կողմից ձեռք բերված «ԱլԳ»-ի քաղաքականության փաստաթղթում ասվում է, որ «ԱլԳ»-ն սկզբում չի ձգտի դուրս գալ ԵՄ-ից կամ եվրագոտուց: Դրա փոխարեն, այն ցանկանում է վերանայել ԵՄ պայմանագրերը և կրճատել դաշինքի լիազորությունները, ինստիտուտները և բյուջեն: Վայդելը իր ռազմավարությունը կներկայացնի չորեքշաբթի կեսօրին «Մեր նոր գործարքը Եվրոպայի համար» խորագրով միջոցառման ժամանակ։
Կուսակցությունը ցանկանում է փոխարինել Եվրոպական խորհրդարանի ուղղակի ընտրությունները ազգային խորհրդարանների կողմից նշանակված պատվիրակներով, նվազեցնել Հանձնաժողովի դերը մինչև զուտ վարչական և որոշումների կայացումը փոխանցել ազգային մայրաքաղաքներին: Այն նաև ցանկանում է փոխարինել ԵՄ բարձրագույն դատարանը արբիտրաժային դատարանով։
Ծրագրով նախատեսվում է կրճատել և սահմանափակել ԵՄ բյուջեն, սառեցնել անձնակազմի թիվը և վերացնել գործակալությունները: «ԱլԳ»-ն կօգտագործի իր վետոյի իրավունքը՝ ԱԱՀ-ից և պլաստիկի հարկերից ստացված եկամուտները չեղարկելու համար, և կսպառնա դադարեցնել Բեռլինի ներդրումները ընդհանուր բյուջե՝ իր պահանջած բարեփոխումները պարտադրելու համար։
«Եթե Բրյուսելը մերժի բարեփոխումների ուղին, այս վետոն կօգտագործվի ԵՄ ապագա ֆինանսավորման օրենսդրությունը խոչընդոտելու և Գերմանիայի ներդրումները կտրուկ կրճատելու համար», – ասվում է AfD ծրագրում։
AfD-ն նաև ցանկանում է եվրոգոտու խոշոր տնտեսություններին ավելի շատ քվեարկության իրավունք տալ Եվրոպական կենտրոնական բանկում՝ Գերմանիային տալով իրավունք դրամավարկային քաղաքականության մեջ՝ և մերժել թվային եվրոն։
Կուսակցությունը պնդում է, որ Բեռլինը պետք է ձգտի բացառություններ ստանալ ԵՄ կանոններից՝ միգրացիայի, հարկման, սոցիալական քաղաքականության, պաշտպանության և համատեղ փոխառությունների վերաբերյալ: Եթե ԵՄ կանաչ քաղաքականությունը չչեղարկվի, և արդյունաբերական, գյուղատնտեսական և ֆինանսական քաղաքականություններում էական փոփոխություններ տեղի չունենան, ապա այս ոլորտներում նույնպես կփորձվի հրաժարվել դրանից։
Հոդվածը 2029 թվականը՝ երբ տեղի կունենան Եվրախորհրդարանի և Գերմանիայի դաշնային հաջորդ ընտրությունները, նշում է որպես բարեփոխումների իրականացման մեկնարկի պահ։
«2029 թվականին այն, ինչի մասին մենք հազիվ թե համարձակվել ենք հույս ունենալ, կարող է իրականություն դառնալ. Եվրախորհրդարանում հայրենասիրական, աջակողմյան մեծամասնությունը մոտ է»։
Եթե բարեփոխումները ձախողվեն, AfD-ն ասում է, որ Գերմանիայի անդամակցության հարցը կդնի հանրաքվեի։
Բաց մի թողեք
Իտալիան ցանկանում է, որ ԵՄ անդամ երկրների մայրաքաղաքները պահպանեն վերահսկողությունը արտաքին քաղաքականության նկատմամբ
Ռումինիայի քաղաքական ճգնաժամում 6-ամսյա զինադադար է հաստատվում՝ նոր կառավարության ձևավորմամբ
Բեռնհեմին հանրային համաձայնություն է անհրաժեշտ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները վերագործարկելու համար, ասում է Brexit-ի հարցերով բանակցող Բարնիեն