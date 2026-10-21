Իտալիան ցանկանում է, որ ԵՄ անդամ երկրների մայրաքաղաքները պահպանեն վերահսկողությունը արտաքին քաղաքականության նկատմամբ

Հռոմը ցանկանում է, որ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարը լինի Եվրոպական հանձնաժողովի՝ «արտաքին գործերի գծով հստակ երկրորդ պաշտոնյան»
Ըստ իտալական մի փաստաթղթի (որին ծանոթացել է Rapporteur-ը), ԵՄ դիվանագիտական ծառայության բարեփոխումների ընթացքում ազգային կառավարությունները պետք է պահպանեն վճռորոշ ազդեցությունը արտաքին քաղաքականության հարցում։
Փաստաթղթում առաջարկվում է ամրապնդել ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարի համակարգող դերը՝ այդ պաշտոնը դիտարկելով որպես Եվրոպական հանձնաժողովի՝ «արտաքին գործերի գծով հստակ երկրորդ պաշտոնյա»։ Նրան հանձնարարվում է համակարգել հանձնակատարների աշխատանքն ու այն քաղաքականությունները, որոնք ունեն միջազգային բաղադրիչ։
Միաժամանակ, շեշտվում է, որ Բարձր ներկայացուցիչը պետք է շարունակի գործել՝ «համաձայն Խորհրդի կողմից տրված մանդատի»։
Իտալական այս առաջարկը հնչում է ԵՄ դիվանագիտական ծառայության վերաիմաստավորմանն ուղղված ավելի լայն գործընթացի ֆոնին։ Այն հաջորդում է ֆրանս-գերմանական մի նախաձեռնության, որն առաջարկում էր 5000 աշխատակից ունեցող Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը (ԵԱԳԾ) միավորել Եվրոպական հանձնաժողովի հետ։ Սա հիմք դարձավ ծառայության դերի շուրջ ավելի լայն քննարկումների համար։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը փաստաթուղթը ստացել է Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանիից՝ հոկտեմբերի 2-ին Հռոմ կատարած այցի ժամանակ։ Այս փաստաթղթի մասին առաջինը հայտնել էր Financial Times-ը։
ԵՄ-ն պատրաստվում է քաղաքական պայքարի՝ արտաքին քաղաքականության վերահսկողության հարցի շուրջ
Կալլասը և նրա նոր գլխավոր քարտուղար Կայսա Օլոնգրենը ակտիվ այցելություններ են կատարում ԵՄ մայրաքաղաքների և Բրյուսելի միջև՝ համոզելու կառավարություններին ԵԱԳԾ-ի (EEAS) ունեցած հավելյալ արժեքի հարցում։ Նրանք վստահ Հռոմը նաև կոչ արեց ԵՄ արտաքին գործերի նախարարներին ավելի «հետևողական» դերակատարում ապահովել՝ Խորհրդի տարբեր կազմավորումների միջև ավելի սերտ համակարգմամբ և ԵՄ քաղաքական և անվտանգության կոմիտեի ու ԵՄ դեսպանների ֆորումի՝ Coreper-ի միջև ավելի ամուր կապերով՝ «աշխատանքի ավելի հստակ բաժանման միջոցով»։
ԵՄ մայրաքաղաքները կարող են նաև ավելի շատ ներգրավված լինել արտերկրում ԵՄ պատվիրակությունների բացման կամ փակման վերաբերյալ որոշումների կայացման գործում՝ ընդլայնելով ազգային կառավարությունների դերը դաշինքի դիվանագիտական ներկայացուցչության ձևավորման գործում: Հռոմը պնդում է, որ բարեփոխումները պետք է առաջնահերթություն տան գործող պայմանագրերով հնարավոր բարելավումներին, իսկ ցանկացած ավելի լայն վերանայում կկազմի ԵՄ կառավարման վերաբերյալ ավելի լայն քննարկման մաս։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը դեկտեմբերի սկզբին Բեռլինում համաժողով է հրավիրել՝ ծառայության հետագա ուղին ուրվագծելու համար։
Բաց մի թողեք
Ռումինիայի քաղաքական ճգնաժամում 6-ամսյա զինադադար է հաստատվում՝ նոր կառավարության ձևավորմամբ
AfD-ից Ալիս Վայդելը կներկայացնի ԵՄ-ի կրճատման ծրագիրը. Լուսանկար
Բեռնհեմին հանրային համաձայնություն է անհրաժեշտ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները վերագործարկելու համար, ասում է Brexit-ի հարցերով բանակցող Բարնիեն