Պաշտոնյաների հաղորդմամբ՝ Իսպանիայում տեղի ունեցած գնացքի վթարի զոհերի թվում կան Չեխիայի մեկ և ԱՄՆ-ի չորս քաղաքացիներ

Սա այս տարի Իսպանիայում արագընթաց գնացքների մասնակցությամբ տեղի ունեցած երկրորդ վթարն է, որը նոր հարցեր է առաջացրել երկրում երկաթուղային անվտանգության վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով նաև հունվարին Անդալուսիայի հարավային շրջանում տեղի ունեցած վթարը, որը 46 մարդու կյանք էր խլել։
Իշխանությունների տվյալներով՝ անցյալ շաբաթ Իսպանիայում տեղի ունեցած արագընթաց գնացքների բախման հետևանքով զոհված 69 մարդկանց թվում կան ԱՄՆ-ի չորս քաղաքացիներ, ինչպես նաև Կանադայի, Ճապոնիայի, Արգենտինայի, Մեքսիկայի, Թունիսի և Չեխիայի մեկական քաղաքացիներ։
Չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցած աղետը, որն այս դարում Եվրոպայում երկաթուղային ամենաողբերգական վթարներից մեկն է, զոհերի հարազատներին ստիպել է ապրել տանջալից սպասումով, մինչ դատաբժշկական փորձագետները զբաղվում էին զոհերի ինքնությունը պարզելով՝ երբեմն նույնիսկ մարմնի առանձին մասերի միջոցով։
Ինքնության պարզման աշխատանքներով զբաղվող հատուկ խումբը, որը բաղկացած է ոստիկանության և դատաբժշկական փորձագետներից, կիրակի օրը ուշ երեկոյան հայտարարեց օտարերկրյա ևս 10 զոհերի ինքնությունը հաստատելու մասին։
Ավելի վաղ հաղորդվել էր Ֆրանսիայի և Պորտուգալիայի մեկական քաղաքացիների, ինչպես նաև Իսպանիայի 54 քաղաքացիների մահվան մասին։
Հայտարարության մեջ նշվում է, որ զոհերից բոլորը, բացառությամբ երեքի, արդեն նույնականացված են։
Մարդիկ, ովքեր փնտրում են բախման մեջ հայտնված գնացքներում ճամփորդող իրենց հարազատներին, հավաքվել են Տոլեդոյի կրոնական հաստատություններից մեկում, 29 հոկտեմբերի, 2026 թ.։
Իշխանությունների հաղորդմամբ՝ դեռևս առկա են անհետ կորածների վերաբերյալ երեք հաղորդում։ Խոսքը Ավստրալիայի երկու և Ճապոնիայի մեկ քաղաքացու մասին է։
«Քանի որ կապ հաստատած ընտանիքները ցանկություն են հայտնել ժամանել Իսպանիա՝ անձամբ մասնակցելու նույնականացման գործընթացին, մենք սպասում ենք նրանց ժամանմանը», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Սա այս տարի Իսպանիայում արագընթաց գնացքների մասնակցությամբ տեղի ունեցած երկր Անվտանգության ավտոմատ համակարգի խափանման պատճառով երկաթուղային գծի 63 կիլոմետրանոց հատվածում բոլոր գնացքների երթևեկությունը կանգ է առել, սակայն կառավարման կենտրոնը թույլ է տվել «Renfe»-ի գնացքին շարունակել ընթացքը, մինչդեռ մյուս գնացքը կանգնած է մնացել։
Ողբերգությունը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 29-ին կայանալիք համընդհանուր ընտրություններից մեկ ամիս առաջ. ընտրություններ, որոնցում սոցիալիստների առաջնորդ Պեդրո Սանչեսը կփորձի հաղթահարել իր համար անբարենպաստ հարցումների արդյունքները և երկարաձգել իր ութամյա վարչապետությունը։
Բաց մի թողեք
Բողոքի ցույցեր եւ անկարգություններ Ցյուրիխում․ Լուսանկար
Անում ենք նույնիսկ ավելի լավ․ Թրամփը Ռուսաստանի և Չինաստանի նկատմամբ լրտեսության մասին
ԱՄՆ-ն ձգտում է վերականգնել ռուսական գազի մատակարարումները Եվրոպա՝ Ուկրաինայի տարածքով․ WSJ