09/11/2026

EU – Armenia

ԵՄ ներկայացուցիչները բանակցությունների համար կմեկնեն Աբու Դաբի. Եվրահանձնաժողովը հաստատել է

infomitk@gmail.com 09/11/2026 1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատել է, որ ԵՄ ներկայացուցիչները կմեկնեն Աբու Դաբի, որտեղ այս շաբաթ անցկացվում է եռակողմ բանակցությունների փուլ՝ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի մասնակցությամբ:

Սակայն հանձնաժողովը չի նշել, թե որ հանդիպումներին են նրանք մասնակցելու կամ ինչ ձևաչափով, նշելով, որ Եվրամիությունը պաշտոնական հրավեր չի ստացել:

«Մենք կարող ենք հաստատել, որ ԵՄ-ն ներկայացված կլինի Աբու Դաբիում… Եվրոպական առաջնորդները նույնպես այս շաբաթ կքննարկեն այս թեման ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում… Մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ մենք որևէ տեղեկատվություն չունենք կիսվելու», – Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Պաուլա Պինյոն՝ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ԵՄ-ն կմասնակցի ռուսական պատվիրակության մասնակցությամբ որևէ հանդիպման:

Երբ Պինյոն խնդրել է պարզաբանել եվրոպական ներկայացուցչության մակարդակը, նա բացատրել է, որ մասնակիցները կլինեն ազգային անվտանգության խորհրդականներ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայում նախկին վարչապետի կրտսեր եղբորն են ձերբակալել. Լուսանկար

09/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերցը պատրաստ է զրուցել Պուտինի հետ

09/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

UFC-ի ղեկավար Դանա Ուայթը հրաժարվել է դառնալ Թրամփի մամուլի քարտուղարը

08/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայում նախկին վարչապետի կրտսեր եղբորն են ձերբակալել. Լուսանկար

09/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ներկայացուցիչները բանակցությունների համար կմեկնեն Աբու Դաբի. Եվրահանձնաժողովը հաստատել է

09/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թոշակները չեն բարձրանալու. եկող տարվանից նախատեսված բարձրացումը չեղարկվել է

09/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանում հայտնաբերված, սպանության մեղադրանքով հետախուզվող 37-ամյա տղամարդ է տեղափոխվել Հայաստան. Լուսանկար

09/11/2026 infomitk@gmail.com