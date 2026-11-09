ԵՄ ներկայացուցիչները բանակցությունների համար կմեկնեն Աբու Դաբի. Եվրահանձնաժողովը հաստատել է

Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատել է, որ ԵՄ ներկայացուցիչները կմեկնեն Աբու Դաբի, որտեղ այս շաբաթ անցկացվում է եռակողմ բանակցությունների փուլ՝ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի մասնակցությամբ:
Սակայն հանձնաժողովը չի նշել, թե որ հանդիպումներին են նրանք մասնակցելու կամ ինչ ձևաչափով, նշելով, որ Եվրամիությունը պաշտոնական հրավեր չի ստացել:
«Մենք կարող ենք հաստատել, որ ԵՄ-ն ներկայացված կլինի Աբու Դաբիում… Եվրոպական առաջնորդները նույնպես այս շաբաթ կքննարկեն այս թեման ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում… Մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ մենք որևէ տեղեկատվություն չունենք կիսվելու», – Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Պաուլա Պինյոն՝ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ԵՄ-ն կմասնակցի ռուսական պատվիրակության մասնակցությամբ որևէ հանդիպման:
Երբ Պինյոն խնդրել է պարզաբանել եվրոպական ներկայացուցչության մակարդակը, նա բացատրել է, որ մասնակիցները կլինեն ազգային անվտանգության խորհրդականներ:
Բաց մի թողեք
Հունգարիայում նախկին վարչապետի կրտսեր եղբորն են ձերբակալել. Լուսանկար
Մերցը պատրաստ է զրուցել Պուտինի հետ
UFC-ի ղեկավար Դանա Ուայթը հրաժարվել է դառնալ Թրամփի մամուլի քարտուղարը