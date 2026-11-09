Շվեդական Svekon-ը քաղաքացիական արդյունաբերությունը վերածում է պաշտպանական ներուժի

Ինժեներական ընկերությունը նպատակ ունի մինչև 2030 թվականը կրկնապատկել իր շրջանառությունը
ՍՏՈԿՀՈԼՄ – Շվեդական Svekon ինժեներական ընկերության համար պաշտպանական պայմանագրեր ձեռք բերելը չի ենթադրում «հեծանիվը նորից հնարել»․ խնդիրը ճիշտ գործընկերներ գտնելն է, որոնք հաճախ գործում են քաղաքացիական ոլորտում։ Անցյալ տարի ընկերության գրանցած 137% աճը վկայում է, որ այս ռազմավարությունն արդյունավետ է։
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այս միջին չափի ընկերությունը շահել է 27,5 միլիոն եվրո արժողությամբ պայմանագիր՝ Շվեդիայի «Տնային պահակազորին» (Home Guard) 60 նոր նավ մատակարարելու համար, ինչպես նաև 100 միլիոն եվրո արժողությամբ մեկ այլ պայմանագիր՝ երկրի հնացած Bv206 ամենագնացների պարկը վերանորոգելու նպատակով։
Երկու դեպքում էլ ընկերությունը համագործակցել է քաղաքացիական ոլորտի ձեռնարկությունների հետ՝ մրցույթներում հաղթող հայտեր ներկայացնելու համար։ Ներկայումս պաշտպանական ոլորտի գործունեությունը կազմում է ընկերության շրջանառության մոտ 95%-ը, մինչդեռ մեկ տասնամյակ առաջ այդ ցուցանիշը կազմում էր ընդամենը կեսը։
«Մենք փորձում ենք հաջողության հասնել գործընկերության և համագործակցության միջոցով՝ օգտագործելով քաղաքացիական կամ մասնավոր տեխնիկական լուծումներն ու արդյունաբերական կարողությունները՝ մասշտաբների ընդլայնման գործընթացում ներգրավվելու համար», – անցյալ շաբաթ նշել է ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ Մարտին Ֆրիսկը։
Պաշտպանական գնումների ոլորտում ընկերության փորձը սկիզբ է առնում դեռևս 1980-ականներից։ Սա նրանց տասնամյակների փորձառություն է տվել ռազմական պահանջների հետ աշխատելու հարցում, ինչպես նաև ապահովել ուղիղ կապ Շվեդիայի պաշտպանական նյութատեխնիկական ապահովման վարչության (FMV)՝ պաշտպանության նախարարության ենթակայությամբ գործող պետական գործակալության հետ։ 2020 թվականին ընկերության տարեկան շրջանառությունը կազմել է 90 միլիոն շվեդական կրոն (8,2 միլիոն եվրո), իսկ մինչև 2025 թվականն այն աճել է՝ գերազանցելով 516 միլիոն կրոնը։ Ընկերությունը նպատակ ունի մինչև տասնամյակի ավարտը հասնել մեկ միլիարդ կրոն շրջանառության։
Այս աճի հիմքում ընկած են ն Ուստի ընկերությունը դիմեց շվեդական զբոսանավեր արտադրող Nimbus ընկերությանը, որի ալյումինե աշխատանքային նավակները հարմար հիմք էին ծառայում։ Նրանք միասին հարմարեցրին քաղաքացիական հարթակը ռազմական նպատակների համար՝ փոփոխելով նավակի չափսերը, խցիկը, շարժիչային համակարգը և կառուցվածքային բնութագրերը՝ սահմանված պահանջներին համապատասխանեցնելու համար։
Ընկերությունը նաև հետաքրքրություն է արձանագրում միջազգային պատվիրատուների կողմից, ովքեր ցանկանում են արդիականացնել իրենց նավատորմերը։
Նույն մոդելն է ընկած շվեդական Bv206 թրթուրավոր ամենագնացների՝ Svekon-ի կողմից իրականացվող վերանորոգման աշխատանքների հիմքում։ Այս տրանսպորտային միջոցները 1970-ականներին մշակվել էին Hägglunds ընկերության կողմից։
Սկզբում ընկերությունը համագործակցում էր մեկ այլ ընկերության հետ, սակայն հետագայում դադարեցրեց այդ համագործակցությունը։
«Մենք մրցունակ մարդիկ ենք և հասկացանք, որ այդ գործընկերը չի հաղթելու։ Նրանք ճիշտ մոտեցում չունեն։ Նրանք թափանցիկ չեն գործում», — ասաց Ֆրիսկը։
Դրա փոխարեն Svekon-ը համագործակցության եզրեր գտավ այլ ընկերությունների՝ Granit Teknikbyrå-ի, Huddig-ի, Staffare-ի և Swedish Power Improvement-ի հետ։ Արդյունքում կնքվեց պայմանագիր 800 տրանսպորտային միջոցի վերանորոգման վերաբերյալ, իսկ ավելի ուշ ստացվեց ևս 200 միավորի լրացուցիչ պատվեր։ Ծրագիրը ներառում է հնացած շարժիչների, փոխանցման տուփերի, ջեռուցման, հովացման և էլեկտրական համակարգերի փոխարինում։
Svekon-ը արտադրությունը սկսել է 2025 թվականի մարտին և ներկայումս ամսական վերանորոգում է մոտ 40 տրանսպորտային միջոց։ Ընկերության տվյալներով՝ առաջիկա շաբաթներին Իտալիայի հետ պետք է սկսվեն բանակցություններ՝ վերջինիս Bv206 տրանսպորտային միջոցների պարկը վերանորոգելու շուրջ։
«Մենք հիմնականում զբաղվել ենք լոգիստիկ նշանակության տ Նույնը վերաբերում է ինժեներական կադրերին. Svekon-ի պնդմամբ՝ քաղաքացիական ոլորտի որոշ ինժեներներ կարող են ներգրավվել պաշտպանական ծրագրերում։
Գլխավոր կապալառուները չեն կարող ամեն ինչ անել
Գլխավոր կապալառուների (primes) հետ աշխատելը որոշակիորեն ավելի բարդ է, ինչը Svekon-ի ներկայացուցիչները բնորոշում են որպես պաշտպանական հսկաների «պաշտպանողական» (պրոտեկցիոնիստական) մոտեցում։ Նրանց կարծիքով՝ խոշոր պաշտպանական կապալառուները հաճախ չեն ցանկանում կիսել աշխատանքը՝ մասամբ այն մտավախության պատճառով, որ փոքր գործընկերները կարող են ապագայում մրցակից դառնալ։
Շվեդիայում Saab ընկերությունը գերիշխող դիրք ունի։ Svekon-ն արդեն համագործակցում է նրանց հետ, սակայն, ըստ Ֆրիսկի, «ունեցած ներուժի և կարողությունների պարագայում Svekon-ը կարող էր Saab-ի հետ տասն անգամ ավելի շատ աշխատել»։
Սվեկոնը նաև համագործակցում է MBDA-ի հետ Arctic Launcher հակաօդային պաշտպանության համակարգի վրա, որը ներառում է փոքր թրթուրավոր մեքենա և կոնտեյների չափի ֆիքսված լուծում։
Սվեկոնը երկու տարի անցկացրեց՝ փորձելով համոզել եվրոպական հրթիռների արտադրողին, որ այն կարող է լինել Արկտիկական գործողությունների համար ճիշտ արդյունաբերական գործընկեր, նախքան MBDA-ն համաձայնվեց միավորել ուժերը այս տարվա սկզբին։
Լուծումները նախատեսվում է ներկայացնել 2027 թվականի ապրիլին։
Չնայած Սվեկոնը խոշոր պաշտպանական ընկերությունների հետ գործընկերությունը համարում է աճի կարևոր ուղի, այն նաև ցանկանում է առաջ շարժվել արժեքային շղթայում և ստանձնել ամբողջական համակարգերի մատակարարման պատասխանատվությունը։
«Մենք կարող ենք ավելի շատ ներդրում ունենալ», – ասաց գործադիր տնօրենի տեղակալը։ «Մենք մտադիր ենք ինքներս մատակարարել համակարգեր»։
Այնուամենայնիվ, ընկերությունը իր ռազմավարությունը չի դիտարկում որպես արդեն իսկ գոյություն ունեցող պաշտպանական կապալառուների փոխարինող, այլ որպես լրացում։
«Եվրոպային անհրաժեշտ են ավելի շատ մեզ նման ընկերություններ», – ասաց Ֆրիսկը։ «Մեզ անհրաժեշտ են խոշոր արտադրողներ։ Նրանք մեր հաճախորդներն են։ Բայց մեզ նաև անհրաժեշտ են այլ խաղացողներ, որոնք մեծ պատասխանատվություն կկրեն»։
Բաց մի թողեք
Բացահայտվել է ԵՄ բյուջեի վերաբերյալ համաձայնության իրական վերջնաժամկետը
Սոտոմայորը կարծում է, որ ԱՄՆ-ում օրենքի գերակայության համար «դժվարին շրջան» է
ԵՄ անձնակազմի պակասը խոչընդոտում է Չինաստանի առևտրային ճնշմանը արձագանքելը