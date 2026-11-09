Ի տարբերություն եվրոպացիների մեծ մասի՝ ֆինները պատրաստված են և պատրաստակամ՝ դիմակայելու ռուսներին։
ՀԵԼՍԻՆԿԻ – Տասը ֆիններից ութը պատրաստ են զենք վերցնել՝ պաշտպանելու իրենց երկիրը, որը Ռուսաստանի հետ ունի 1200 կմ երկարությամբ ցամաքային սահման։ Եվրամիությունում այս ցուցանիշներին զուգահեռներ չկան։
Մայրաքաղաք Հելսինկիի մոտակայքում գտնվող կղզիներից մեկում 20-ամյա զինակոչիկներ Նիկոլասն ու Ալեքսանտերին ավարտել են ուսումնական վարժանքը՝ մանրակրկիտ զննելով և «մարտով» անցնելով պայմանական գրասենյակային շենքի միջով. սա փողոցային մարտերի նմանակում էր։
Թշնամուն հաղթելուց հետո (ովքեր, հրաշքով «հարություն առնելով», վերածվեցին հրահանգիչների)՝ երկու զինակոչիկները պատմում են, թե ինչի համար են պատրաստվում։
«Մենք ազատ ենք, քանի որ մեր տատիկ-պապիկները և նրանց ծնողները պայքարել են այս երկրի համար, — ասում է Նիկոլասը, ով հուլիսին սկսել է իր վեցամսյա զինվորական ծառայությունը։ — Ուստի, ես դա համարում եմ իմ պարտքը՝ անել նույնը»։
«Սա պարզապես այն բաներից մեկն է, որը պետք է անել»։
Հակիիմ Ալ-Վեհլիյեն կուրսանտ է, ով պատրաստվում է դառնալ Ֆինլանդիայի ռազմածովային ուժերի սպա։ Լինելով սոմալիական և ֆիննական ծագումով՝ նա մի փոքր այլ տեսանկյունից է մոտենում հարցին։
«Ես Ֆինլանդիան ավելի շատ գնահատում եմ այն բանի համար, թե ինչ է այն տվել ինձ և իմ ընտանիքին», — ասում է նա։
Պատրաստ՝ պայքարելու
Պարտքի զգացումը բնորոշ չէ միայն զինվորներին։ 2025 թվականին անցկացված հարցման համաձայն՝ հարցվածների 78%-ը կարծում է, որ հարձակման դեպքում ֆինները պետք է ռազմական ճանապարհով պաշտպանեն իրենց երկիրը՝ անգամ եթե արդյունքն անորոշ լինի։ Մոտ 80%-ը նշել է, որ անձամբ կմասնակցի ազգային պաշտպանությանը՝ ըստ իրենց ունեցած հմտությունների։
«Սա հյուսիսկորեական ցուցանիշ չէ, — կատակում է Կարի Պելկոնենը՝ Ֆինլանդիայի անվտանգության կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը կառավարությանը խորհրդատվություն է տրամադրում պատրաստվածության հարցերով։ — Սակայն ԵՄ-ում միջին ցուցանիշը մոտ 50% է»։ Կախված հարցի ձևակերպումից «Մեր սեփական անվտանգությունը կառավարելու պատասխանատվությունը ֆիննական ԴՆԹ-ի մեջ է», — ասաց նա՝ մատնանշելով Խորհրդային Միության և Գերմանիայի դեմ մղված պատերազմները։
Z սերունդը բանակում. ծանոթացեք այն երիտասարդ եվրոպացիների հետ, ովքեր որոշել են ծառայության անցնել
Պաշտպանություն
Z սերունդը բանակում. ծանոթացեք այն երիտասարդ եվրոպացիների հետ, ովքեր որոշել են ծառայության անցնել
1939-40 թվականների «Ձմեռային պատերազմի» արդյունքում Ֆինլանդիան տարածքներ կորցրեց, իսկ հետո տասնամյակներ շարունակ մնաց ՆԱՏՕ-ից դուրս՝ հավասարակշռելով իր անկախությունը Մոսկվայի հետ հարաբերությունները հարթ պահելու անհրաժեշտության միջև։ 2022 թվականին Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումը փոխեց այդ հաշվարկը։ 2023 թվականի ապրիլին Ֆինլանդիան անդամակցեց ՆԱՏՕ-ին։
Հյակկանենը նշում է, որ Ռուսաստանը Ֆինլանդիայի սահմանի մոտ նոր ռազմական ենթակառուցվածքներ է կառուցում։ «Մենք շտապում ենք, — զգուշացրեց նա։ — Թուլությունը դրդում է Ռուսաստանին»։
Ֆինլանդիան պատերազմական իրավիճակի համար պահեստազորում ունի մոտ 280,000 զինծառայող՝ ընդհանուր առմամբ մոտ 900,000 պատրաստված պահեստազորայիններից։ Սա նշանակում է, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող է զորակոչվել ֆիննական բնակչության մոտ մեկ հինգերորդը։ Սակայն նախարարը պնդում է, որ հակամարտության պայմաններում գոյատևելու համար անհրաժեշտ են նաև գործող ձեռնարկություններ, ենթակառուցվածքներ և ապաստարաններ։
«Մենք ունենք «պլան Բ», — ասաց նա։ Նա հավելեց, որ դիմակայուն հասարակությունը «զսպման կարևորագույն բաղադրիչն է»։
Հասարակության բոլոր շերտերի ներգրավման այս մոտեցումը ուշադրություն է գրավել Բրյուսելում։ Եվրամիությունը որդեգրել է ֆիննական փորձը. Եվրահանձնաժողովի համար պատրաստված զեկույցում, որի հեղինակը Ֆինլանդիայի նախկին նախագահ Սաուլի Նիինիստյոն է, կրկնօրինակված են Ֆինլանդիայի ռազմավարության հիմնական դրույթները։
«Մարդկանց մասնակցությունը Ֆինլանդիայում անվտանգության հիմնասյուներից մեկն է», — ասաց նա՝ 2024 թվականի վերջին ներկայացնելով զեկույ «Գիտեմ, որ նրանք նույնը կանեին մեր համար», — ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Պոլանսկին դժվարությամբ կավարտի «Կանաչների» սիոնիզմի դեմ պայքարը
Պուտինը, հնարավոր է, խաղաղություն չի ցանկանում. զգուշացնում է նորվեգացի առաջնորդը, ով զրուցել է նրա հետ
Քուշները եվրոպական անվտանգության համաձայնագրի համար օգտագործում է «Սառը պատերազմի» դիվանագիտության մոտեցումները