Պոլանսկին դժվարությամբ կավարտի «Կանաչների» սիոնիզմի դեմ պայքարը

Հակասական կոնֆերանսի առաջարկը ձախակողմյան կուսակցությանը զրկում է տեղական իշխանությունից, սակայն վեճի լուծումը, կարծես, հեշտ չէ։
ԼՈՆԴՈՆ — Զաք Պոլանսկիի «Կանաչների» կուսակցությունը դեռևս կրում է սիոնիզմը ռասիզմի ձև որակող վիճահարույց քաղաքականության հետևանքները։ Սակայն կուսակցության ներքին ժողովրդավարության վրա կենտրոնացումը դժվարացնում է առաջ շարժվելը։
Պոլանսկին փորձել է ձախից մարտահրավեր նետել Մեծ Բրիտանիայի իշխող Լեյբորիստական կուսակցությանը անցյալ տարի առաջատար դիրք գրավելուց ի վեր։ Սակայն նա ձախողվեց վերջերս կայացած լրացուցիչ ընտրություններում՝ չկարողանալով տեղ ստանալ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում՝ կուսակցության կոնֆերանսի առաջարկի շուրջ «Կանաչների» ներքին վեճերից հետո։
Առաջարկը ներքին ինքնավերլուծության ալիք է առաջացրել, և անցյալ շաբաթ Լեյբորիստական կուսակցության հետ տեղական ինքնակառավարման մի քանի համաձայնագրերի ձախողում է գրանցվել, որը տարիներ շարունակ ոչնչացրել է հակասեմիտիզմի նկատմամբ ցանկացած մեղմության նշույլ։
Այդ ժամանակվանից ի վեր առաջնորդը փորձել է վերականգնել նախաձեռնությունը՝ խոստանալով կուսակցական ժողովրդավարության վերանայում, որը նպատակ ունի վերին էշելոններին ավելի մեծ պատասխանատվություն տալ «Կանաչների» ռազմավարական ուղղությունը սահմանելու հարցում։
Սակայն դա արդեն իսկ փորձարկում է նրա դերի սահմանները «Կանաչների» կանոնադրության մեջ, որը նախատեսված է անդամներին ղեկը դնելու համար։
«Կանաչների» կուսակցության նախկին և ներկա 10 պաշտոնյաների հետ՝ փորձելով ուրվագծել այն դժվարությունները, որոնց հետ այժմ կբախվի Պոլանսկին։ Ոմանց անանունությունը թույլատրվել է քննարկել ներքին կուսակցության զգայուն հարցերը։
Նրանք պատկերացրել են մի կուսակցություն, որը հայտնվել է խորհրդարանական ներկայացուցիչների միջև, որոնք ցանկանում են փակել այն, ինչը նրանք համարում են խոցելիություն, և շարքային անդամների միջև, որոնք ձգտում են պաշտպանել պարտադիր քաղաքականություն սահմանելու իրավունքը։ Ոմանք նկարագրել են մի ղեկավարության, որը հայտնվել է դժվարին իրավիճակում՝ հաշվի առնելով պատգամավորների մտահոգությունները՝ միաժամանակ ցանկանալով խուսափել կուսակցական կառույցների գերակշռումից։
«Գրված կանոնները նախատեսված էին տատանումներից խուսափելու համար», – ասել է «Կանաչների» գործադիր կոմիտեի (GPEX) նախկին փոխնախագահ Դուգ Ռուսելը։
«Եթե մենք արդյունավետորեն որոշենք, որ յուրաքանչյուր առաջարկ կարող է վերանայվել, մենք ստիպված կլինենք բազմիցս քննարկել առաջարկները՝ ցանկացած վիճելի հարց, որտեղ մարդիկ անհարմար են զգում մեր կողմից ստացված դիրքորոշման համար», – ասաց նա: «Խոսքը վերաբերում է չեղարկման ընդհանուր սկզբունքին»:
Բարդ իրավիճակում
Պոլանսկին Իսրայելի՝ հոկտեմբերի 7-ից հետո Գազայի հատվածում իրականացվող ռազմական գործողությունների դեմ «Կանաչների» (Greens) դիրքորոշումը դարձրել է իր գլխավորած ձախակողմյան ուժի հիմնական քաղաքական փաստարկներից մեկը՝ օգտվելով Լեյբորիստական կուսակցության նկատմամբ ընտրողների հիասթափությունից։
Սակայն Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ կուսակցության դիրքորոշումը հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում հոկտեմբերին, երբ դրա տարեկան համաժողովում ընդունվեց մի բանաձև (որին կողմ էր քվեարկել կուսակցության անդամների ընդամենը 0,4%-ը), որը թիրախավորում էր սիոնիզմը՝ որպես գաղափարախոսություն։ Բանաձևում սիոնիզմը բնորոշվում էր որպես աջակցություն «էթնոազգայնական հրեական պետությանը»։ Կուսակցության անդամները նաև պաշտպանեցին «պատմական Պաղեստինի ամբողջ տարածքում մեկ միասնական ժողովրդավարական պաղեստինյան պետության» ստեղծման գաղափարը։
Քաղաքական շրջանակներում արձագանքը շատ արագ եղավ։ Կուսակցության՝ Վեստմինստերում (խորհրդարանում) ներկայացուցիչ, պատգամավոր Էլլի Չաունսը հայտարարեց, որ «Կանաչները» պետք է ապահովեն, որ իրենք «խոցելի չլինեն ծայրահեղականների և ռասիստների կողմից կուսակցությունը զավթելու հնարավորության առջև»։ Հավասարության և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը՝ որպես պաշտոնական վերահսկող մարմին, նամակ ուղարկեց կուսակցությանը՝ հնարավոր խտրականության վերաբերյալ բողոքներ ստանալուց հետո։ «Հրեա կանաչների» (Jewish Greens) խմբի ղեկավարը Պոլանսկիին կոչ արեց հրաժարական տալ։
«Կանաչների» այն պատգամավորները, ովքեր կարծում են, որ այդ բանաձևը սխալ էր, արդեն փորձում են հասկանալ՝ ինչպես կարելի է փոխել դիրքորոշումը կամ ուղղումներ կատարել։
Սակայն դա ավելի հեշտ է ասել, քան անել. կուսակցության ներքին կառավարմանը քաջատեղյակ մարդիկ հայտնել են, որ դա գրեթե անհնարին կարող է լինել։
«Կանաչների» կուսակցության կանոնադրության համաձայն՝ անդամները չեն կարող առաջարկել բանաձև կամ ուղղում, որը «էականորեն կփոփոխի» ընդունված քաղաքականությունը՝ դրա հաստատումից հետո երկու տարվա ընթացքում։
Այն մարդիկ, ովքեր որոշում են՝ արդյոք բավարարվում են սահմանված չափանիշները, Կանոնակարգային հանձնաժողովի (Standing Orders Committee) հինգ անդամներն են։ Ըստ հանձնաժողովի նախկին անդամներից մեկի՝ այս խումբը գործում է որպես կուսակցության «Գերագույն դատարան»։ Ներկայիս կազմից երեքին աջակցում է «Կանաչներ հանուն Պաղեստինի» (Greens for Palestine) խումբը, որն էլ առաջարկել էր հիշյալ բանաձևը (որն ընդունվել էր)։
Հանձնաժողովի անդամներից «ո՛չ մեկը» թույլ չի տա, որ «Սիոնիզմը ռասիզմ է» թեմայով բանաձևի վերաբերյալ որևէ նոր առաջարկ կամ փոփոխություն ներկայացվի, նշել է հանձնաժողովի նախկին անդամը։ Անդամների շրջանում անցկացվող քվեարկությունը, որի միջոցով կուսակցության անդամները կարող էին կրկին քննարկման դնել այդ հարցը, նույնպես պետք է անցնի նույն «զտումը»։ «Այս արգելքը շրջանցելու ոչ մի տարբերակ չկա, — հավելել է նա։ — Այն անխախտ է»։
Այս իրավիճակում Պոլանսկին քննարկել է բարեփոխումների հարցը, սակայն՝ միայն ընդհանուր գծերով։
Հոկտեմբերին կուսակցության ղեկավարները համատեղ հայտարարություն տարածեցին՝ նշելով, որ կառուցվածքային փոփոխություններ են անհրաժեշտ՝ հաշվի առնելով «Կանաչների» անդամների թվաքանակի կտրուկ աճը։ Պոլանսկիի ղեկավարության օրոք կուսակցության անդամների թիվը մոտ 60,000-ից հասել է ավելի քան 200,000-ի։
«Սա լինելու է փուլային գործընթաց. բարեփոխումների առաջին փուլը նախատեսվում է ներկայացնել քվեարկության՝ գարնանային համաժողովի ժամանակ, իսկ երկարաժամկետ գործողությունների համար կմշակվի իրականացման ծրագիր», — ասված է կուսակցության ղեկավարների հայտարարության մեջ։
«Կանաչների» կուսակցության խոսնակը պնդեց, որ սա ուղղակի պատասխան չէ սիոնիզմի շուրջ ծագած վեճին։ «Կուսակցությունը վաղուց պետք է քննարկեր, թե ինչպես անդամները կարող են արդյունավետորեն ներգրավվել գործունեության մեջ, և քանի որ անդամների թիվը հասել է ռեկորդային մակարդակի, այդ աշխատանքն այժմ առաջնահերթություն է դարձել», — հավելեց նա։
Մինչդեռ հոկտեմբերին Պոլանսկին BBC-ին հայտնել էր, որ ինքը չի փորձի չեղարկել որոշումը, իսկ եթե նույնիսկ ցանկանար, միևնույն է՝ չէր կարողանա դա անել։
Կանաչների կուսակցության մի պաշտոնյա հայտնել է, որ Պոլանսկու դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ. նա նախատեսում է փոփոխություններ կատարել որոշման մեջ 2028 թվականին՝ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Նրանք ընդգծել են, որ կառավարման համակարգի փոփոխություններին նրա աջակցությունը միտված է կանոնների՝ վաղուց հասունացած թարմացմանը, այլ ոչ թե կոնկրետ այս քաղաքականությանը։
Սակայն Կանաչների կուսակցության պատգամավորները հույս ունեն հանրային ճնշման միջոցով ավելի արագ արդյունքների հասնել։ Կուսակցության նախկին առաջնորդ Ադրիան Ռեմսին նշել է, որ Պոլանսկու «հաղորդակցման և մոտիվացնելու ուժեղ հմտությունները» դրական տեղաշարժ են ապահովել կլիմայական հարցերի և կյանքի ծախսերի թեմաներով՝ ակնարկելով, որ նա կարող է նույնը անել նաև այս դեպքում։
Սա, իր հերթին, դժգոհություն է առաջացրել Կանաչների կուսակցության ներկայիս կառուցվածքը պաշտպանողների շրջանում։ «Այդ մարդկանցից ոմանք հենց իրենք են ձևակերպել առաջնորդի պաշտոնի գործառույթները, իսկ այժմ ակնկալում են, որ ինչ-որ մեկը կկատարի այդ աշխատանքը բոլորովին այլ կերպ, քան իրենք էին նախատեսել», — ասել է կուսակցության գործադիր կոմիտեի նախկին փոխնախագահ Ռուքսելը։ Նրա խոսքով՝ Պոլանսկին պարզապես լիազորված չէ միջամտելու ժողովրդավարական գործընթացներին։
Հիմնարար փոփոխությունների պահանջ
Խորհրդարանականները, այնուամենայնիվ, շարունակում են գործել։ Ռեմսին հայտնել է, որ կուսակցության կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ներկայացրած առաջարկները «լավ հնարավորություն» ունեն քննարկվելու գարնանը կայանալիք կուսակցական համաժողովի ժամանակ։
«Ես զրուցել եմ աշխատանքային խմբի որոշ անդամների հետ, ովքեր վճռական են տրամադրված դա իրականացնելու հարցում։ Ավելի կարևոր հարցն այն է, թե արդյոք հնարավոր կլինի այդ ժամանակահատվածում առաջընթաց գրանցել բուն առաջարկի շուրջ. դա ավելի բարդ է, բայց՝ էական», — հավելել է նա։
Տեսականորեն, սա կարող է ներառել կանոնակարգի փոփոխման փորձ, որը կվերաբերի SOC-ի (Կանոնադրության և կազմակերպման հանձնաժողովի) գործունեությանը, որպեսզի «Սիոնիզմը ռասիզմ է» բանաձևի վերաբերյալ փոփոխության առաջարկն ավելի շուտ քննարկվի։
SOC-ի նախկին անդամը, սակայն, նշել է, որ «հրաշք» կլինի, եթե կուսակցության կառավարման համակարգը փոխելու վերաբերյալ առաջարկը քննարկվի գարնանային համաժողովին։
«Դա կլինի համաժողովի ընթացքը խաթարելու բացահայտ փորձ, բացի այդ՝ դա նաև ձանձրալի է, — ասել է նա։ — Համաժողովին ներկայացված ցանկացած առաջարկ պետք է առաջնահերթություն ստանա անդամների կողմից, իսկ պատմականորեն անդամները կառավարմանը վերաբերող առաջարկներին բարձր տեղ չեն տալիս։ Ըստ էության, դա հրաշք կլինի»։
Մինչդեռ Ռուքսելը զգուշացրել է, որ այս անգամ ընթացակարգերը փոխելը կարող է վտանգավոր նախադեպ ստեղծել։
«Եթե խորհրդարանականները չէին ցանկանում, որ այն ընդունվի, ապա պետք է այդ մասին մտածեին մինչև համաժողովը», — ասել է Ռուքսելը։
«Այն փաստը, որ նրանք դա չարեցին, մտահոգիչ է։ Նրանք կարող են ստանալ այն, ինչ ուզում են, միայն մեկ ճանապարհով՝ [կոնֆերանսի] դահլիճում համախմբելով բավարար թվով մարդկանց, ովքեր կքվեարկեն իրենց ցանկացած տարբերակի օգտին, սակայն նրանց դա չհաջողվեց անել»։
Կուսակցական կառավարման համակարգի բարեփոխման հարցերով աշխատանքային խումբը, որի կազմում են նաև Պոլանսկին և գործադիր տնօրենը, փակ է շարքային անդամների համար։ Այս որոշումն արդեն իսկ քննադատության է արժանանում որոշ շրջանակների կողմից՝ որպես ոչ ժողովրդավարական քայլ։
«Նրանք բացարձակապես ոչ մի առավելություն չունեն առաջարկներ ներկայացնելու հարցում. նրանց ներկայացրած առաջարկները ոչնչով չեն տարբերվում այն առաջարկներից, որոնք կարող է ներկայացնել ցանկացած այլ անդամ», — նշեց SOC-ի նախկին անդամը։ Նա հավելեց, որ Պոլանսկին պետք է «դադարի մարդկանց խոստանալ այնպիսի քայլեր, որոնք իրականացնելու հնարավորություն կամ լիազորություն նա պարզապես չունի»։
Բաց մի թողեք
Ֆինները պատրաստ են պայքարել Ռուսաստանի դեմ
Պուտինը, հնարավոր է, խաղաղություն չի ցանկանում. զգուշացնում է նորվեգացի առաջնորդը, ով զրուցել է նրա հետ
Քուշները եվրոպական անվտանգության համաձայնագրի համար օգտագործում է «Սառը պատերազմի» դիվանագիտության մոտեցումները