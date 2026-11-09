ԵՄ երկրները դեռևս չեն կարողանում համաձայնության գալ արհեստական ​​բանականության հարցում

Տասնվեց երկիր դեռևս չեն նշանակել արհեստական բանականության անվտանգության կապիտաններ, և շատերը բաց են թողել տվյալների կենտրոնների վերաբերյալ կարևոր վերջնաժամկետը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Մինչ եվրոպացի առաջնորդները պատրաստվում են արհեստական բանականության վերաբերյալ իրենց առաջին համատեղ նիստում արտահայտել իրենց հրատապությունը, նրանց կառավարությունները բաց են թողնում արհեստական բանականության անվտանգության և ենթակառուցվածքների կարևոր նպատակները։
Ելույթ ունեցող 27 առաջնորդները ուրբաթ օրը հանդիպում են Դուբլինում՝ քննարկելու, թե ինչպես արագացնել արհեստական բանականության ոլորտում անվտանգ մնալու և ավելի մրցունակ լինելու ջանքերը։
Այնուամենայնիվ, 16 մայրաքաղաքներ բաց են թողել դաշինքի արհեստական բանականության անվտանգության մասին օրենքը կիրառելու համար ազգային մարմին նշանակելու վերջնաժամկետը, և Բրյուսելը նաև հետաձգել է տվյալների կենտրոնների կառուցմանը աջակցելու ջանքերը՝ ազգային վարչական ուշացումների պատճառով։
Եվրոպական խորհրդարանի օրենսդիր, «Կանաչներ» կուսակցության գերմանացի անդամ Սերգեյ Լագոդինսկին ասել է, որ ուշացումները խաթարում են մայրաքաղաքների հեղինակությունը՝ խոսելով Եվրոպայի արհեստական բանականության հավակնությունների մասին։
«Դադարեք մեղադրել ԵՄ-ին մրցավազքը բաց թողնելու համար, եթե բաց եք թողնում ձեր սեփական վերջնաժամկետները», – ասել է նա։ «Եվրոպայի արհեստական բանականության հավակնությունները չեն կարող իրականանալ, եթե ազգային մայրաքաղաքները չկարողանան միավորվել»։
Նամակում Լագոդինսկին խնդրել է Եվրոպական հանձնաժողովին պաշտոնական ընթացակարգ սկսել մայրաքաղաքների դեմ՝ արհեստական բանականության մասին օրենքի համաձայն իրենց իրավական պահանջները չկատարելու համար։
Ամռանը արհեստական բանականության գործակալների հետ կապված մի շարք միջադեպերի, վերջին կիբեռհարձակումների և ոլորտի ներսում աշխատողների կողմից մարդկության համար հնարավոր գոյության վտանգի մասին չարագուշակ նախազգուշացումների ֆոնին անվտանգությունը ԵՄ առաջնորդների համար աճող մտահոգություն է։
Բրյուսելը բազմիցս նշել է, որ ԵՄ-ն ունի կանոնակարգ՝ իր գլխավոր «Արհեստական բանականության մասին» օրենքը՝ սպառնալիքներից պաշտպանվելու համար։
Հանձնաժողովը հաստատել է, որ ազգային իրավապահ մարմին նշանակելու 2025 թվականի օգոստոս ամսվա վերջնաժամկետի պայմաններում վեց երկրներ՝ Ավստրիան, Բելգիան, Բուլղարիան, Խորվաթիան, Սլովակիան և Հունգարիան, դեռևս չեն ընտրել մարմին, մինչդեռ 10 այլ մայրաքաղաքներ միայն նախնական որոշում են կայացրել, որը դեռ պետք է ընդունվի։
Անվտանգությունից զատ, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ուրբաթ օրը Դուբլինում կայացած հանդիպմանը հրավիրող նամակում նշել է, որ հիմնական թեման կլինի այն, թե ինչպես Եվրոպան պակաս կախված դարձնել ԱՄՆ-ից և Չինաստանից՝ արհեստական բանականության հիմքում ընկած տեխնոլոգիայի համար։
Սակայն ԵՄ-ն նաև հետաձգել է Եվրոպայի մրցունակ լինելու համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների կառուցումը՝ հետաձգելով Եվրոպայում յոթ արհեստական բանականության հաշվարկային կենտրոնների աջակցության ծրագրերը։
Այդ 30 միլիարդ եվրոյի ներդրումային նախագիծը ղեկավարող գերատեսչությունը հոկտեմբերի վերջին հայտարարեց, որ կերկարաձգի կոնսորցիումների համար նախատեսված վերջնաժամկետը՝ արտահայտելու իրենց հետաքրքրությունը տարբեր երկրներում արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնների լայնածավալ նախագծեր ներառող այս կենտրոնների կառուցման նկատմամբ։
Հետաձգման պատճառը «անդամ պետություններին անհրաժեշտ ժամանակ տալն էր՝ իրենց ազգային բյուջետային գործընթացն ավարտելու և ֆինանսական պարտավորություններ ներկայացնելու համար»։
Սա երկրորդ անընդմեջ հետաձգումն էր, այն բանից հետո, երբ սկզբնական նոյեմբերյան վերջնաժամկետը տեղափոխվեց փետրվար։
Յան Կավալիրեկը, որը անցյալ տարի կարճ ժամանակով աշխատել է որպես Չեխիայի կառավարության արհեստական բանականության հարցերով դեսպան և ներգրավված է Չեխիայի հայտում, LinkedIn-ում գրել է. «Ինչպես երևում է, որոշ փաստաթղթեր ժամանակին չեն ներկայացվել», ուսերը թոթվելով էմոջիի հետ միասին։
«Կարծում եմ՝ շատ կարևոր է, որ մենք պահպանենք սկզբում ներկայացված որոշակի ժամանակացույց և պայմաններ», – ասել է նա։
«Իհարկե, սա վերաբերում է նաև անդամ պետություններին, որոնք պետք է կարողանան պահպանել ժամկետները և ժամանակին Բրյուսել հասցնել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը»։
Բաց մի թողեք
Շվեդական Svekon-ը քաղաքացիական արդյունաբերությունը վերածում է պաշտպանական ներուժի
Սոտոմայորը կարծում է, որ ԱՄՆ-ում օրենքի գերակայության համար «դժվարին շրջան» է
ԵՄ անձնակազմի պակասը խոչընդոտում է Չինաստանի առևտրային ճնշմանը արձագանքելը