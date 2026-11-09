«Wirecard»-ի փախուստի մեջ գտնվող ղեկավարը ռուս լրտեսին ուղղված հաղորդագրություններում պնդել է, որ ինքն է տապալել Սեբաստիան Կուրցին

Ռուս լրտեսին ուղղված հաղորդագրություններում Յան Մարսալեկը նշել է, որ մասնակցել է մի գործողության, որի արդյունքում 2021 թվականին «հաջողությամբ տապալվել է» Սեբաստիան Կուրցը։
«Axel Springer Global Reporters Network»-ի ձեռք բերած փաստաթղթերի համաձայն՝ «Wirecard»-ի նախկին ղեկավար Յան Մարսալեկը, ով գտնվում է փախուստի մեջ և մի շարք երկրների կողմից կասկածվում է Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն անելու մեջ, պնդել է, որ օգնել է պաշտոնանկ անել Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցին։
Մարսալեկը հայտնել է, որ մասնակցել է մի գործողության, որը «հաջողությամբ տապալել է» Կուրցին․ վերջինս 2021 թվականին հրաժարական տվեց կոռուպցիոն մեղադրանքների ֆոնին։
Այս հաղորդագրությունները, որոնց մանրամասները ներկայացված են «Telegraph»-ի և «Global Reporters Network»-ի տրամադրության տակ գտնվող հետաքննական նյութերում, ուղարկվել են Օրլին Ռուսևին։ Վերջինս լրտեսական ցանցի ղեկավարն էր, ստանում էր հրահանգներ Մարսալեկից և հետագայում Մեծ Բրիտանիայում դատապարտվել է ազատազրկման՝ լրտեսության համար։ Փաստաթղթերը չեն պարունակում որևէ անկախ ապացույց, որը կհաստատեր Մարսալեկի պնդումը Կուրցի տապալման գործում իր ունեցած դերակատարման վերաբերյալ։
Եթե Մարսալեկի պնդումները հաստատվեն, դա կլինի ռուսական պետության կողմից ԵՄ անդամ երկրի քաղաքական ղեկավարության գործերին ուղղակի միջամտության հստակ ապացույց։ Ըստ անվտանգության տարբեր ծառայությունների գնահատականների՝ Կրեմլը վաղուց է ձգտում պառակտում մտցնել և ապակայունացնել կառավարությունները ամբողջ Եվրոպայում։
Մարսալեկն աշխարհում ամենափնտրվող անձանցից մեկն է։ Նա փախուստի մեջ է 2020 թվականի հունիսից, երբ նրա ընկերությունը՝ գերմանական տեխնոլոգիական հսկա «Wirecard»-ը, սնանկացավ, իսկ հաշվապահական փաստաթղթերում հայտնաբերվեց 1,9 միլիարդ եվրոյի «անցք»։
Փախուստից ի վեր նրան մեղադրում են ավելի քան մեկ տասնամյակ Կրեմլի օգտին աշխատելու մեջ, իսկ բրիտանական ոստիկանությունը հայտնում է, որ նա ներգրավված է եղել «արդյունաբերական» մասշտաբի լրտեսական գործունեության մեջ։ Նա հետախուզվում է խարդախության համար, ինչպես նաև հետաքննության տակ է լրտեսության կասկածանքով մի շարք եվրոպական երկրներում, այդ թվում՝ իր հայրենի Ավստրիայում։
Կուրցն աշխարհի ամենաերիտասարդ ղեկավարն էր, երբ 2017 թվականին՝ 31 տարեկան հասակում, առաջին անգամ ստանձնեց Ավստրիայի կանցլերի պաշտոնը։ Սակայն նրա стрімкий (արագընթաց) վերելքը, որի արդյունքում նա երկու անգամ զբաղեցրեց այդ պաշտոնը, ստվերվեց կոռուպցիոն մեղադրանքներով․ մասնավորապես, պնդումներ կային, որ պետական միջոցներն օգտագործվել են նրա օգտին քաղաքական գովազդ իրականացնելու համար։
Երբ Մարսալեկի լրտեսական ցանցի անդամները՝ Ռուսևի գլխավորությամբ, ձերբակալվեցին Միացյալ Թագավորությունում, ոստիկանությունը առգրավեց հարյուր հազարավոր հաղորդագրություններ, որոնցում մանրամասն նկարագրված էին Մեծ Բրիտանիայի տարածքից ծրագրված գործողությունները։
Այդ հաղորդագրություններից մի քանիսը տրամադրվել են իրավապահ մարմիններին, այդ թվում՝ ավստրիական կողմին, որոնք ներկայումս հետաքննում են՝ արդյոք իրենց երկրի լրտեսները տեղեկատվություն են փոխանցել Մարսալեկին, իսկ վերջինս էլ՝ Ռուսաստանին։
«Խճճված պատմություն»
Հետաքննական նյութերից մեկը, որն ուսումնասիրվել է «Global Reporters Network»-ի կողմից, պարունակում է հաղորդագրություններ, որոնք 2021 թվականի հոկտեմբերի 22-ին ուղարկել է մի անձ․ ըստ իրավապահների՝ դա Մարսալեկն է, ով հանդես է եկել «Ռուպերտ Տից» (Rupert Ticz) կեղծանունով։
Մարսալեկը հիշատակում է մի «տղայի», ով «որոշ ժամանակ իրականում աշխատում էր մեզ համար»՝ հավելելով․ «այժմ նա դարձել է նախկին կանցլերի թիմի կողմից իրականացվող “վհուկների որսի” զոհը»։
Նա շարունակում է՝ ասելով, որ իրենք «հաջողությամբ տապալել են» նախկին կանցլերին՝ առգրավելով նրա ընկերներից մեկի բջջային հեռախոսը։ Ըստ Մարսալեկի՝ այդ անձը զբաղվում էր կանցլերի «քարոզարշավի գաղտնի ֆինանսավորմամբ»։
Այնուհետև Մարսալեկը կիսվել է մի հոդվածի հղումով, որը վերաբերում էր Կուրցի դեմ ներկայացված կոռուպցիոն մեղադրանքներին և այն հեռախոսին, որն առգրավվել էր քաղաքական գործչի մերձավորագույն համախոհներից մեկից՝ Թոմաս Շմիդից՝ Ավստրիայի ֆինանսների նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայից։
Շմիդի հեռախոսն առգրավվել էր 2019 թվականի նոյեմբերին։ Սարքից վերականգնված հաղորդագրությունների մեծ ծավալը հետագայում կարևոր ապացույց դարձավ կոռուպցիոն մի քանի հետաքննությունների շրջանակում։
2021 թվականի հոկտեմբերին դատախազները խուզարկություններ իրականացրին Կուրցի կառավարությունում և նրա քաղաքական կուսակցությունում՝ Ժողովրդական կուսակցությունում (ÖVP)։ Գործը վերաբերում էր պետական միջոցների ոչ նպատակային օգտագործմանը՝ քաղաքականապես ձեռնտու հարցումներ պատվիրելու և լրատվամիջոցներում համապատասխան լուսաբանում ապահովելու նպատակով։
Հետաքննության գործադրած ճնշման ներքո Կուրցը հայտարարեց պաշտոնից հեռանալու մասին։ Երկու շաբաթ անց Մարսալեկը Ռուսևին գրեց, որ սա «բավականին խառը պատմություն» է։
Զրույցի հետագա ընթացքում նա կրկին անդրադարձավ հեռախոսից վերականգնված տեղեկատվության քաղաքական հետևանքներին՝ նշելով. «Իսկ մնացած զրույցները “սպանեցին” կանցլերին»։
Փաստաթղթերում որևէ անկախ ապացույց չկա այն մասին, որ Մարսալեկն իրականում կազմակերպել է հեռախոսի առգրավումը։
Ռուսական կապեր
Մարսալեկի կապերն Ավստրիայի ներքին հետախուզական նախկին ծառայության՝ BVT-ի հետ մանրակրկիտ հետաքննության են ենթարկվել։ Մի շարք բարձրաստիճան հետախույզների և ոստիկանների մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նրանք Մարսալեկին տեղեկություններ են փոխանցել՝ ռուսական պետության օգտագործման համար։
Մարսալեկի և Ռուսևի միջև փոխանակված հաղորդագրությունները առկա են ավստրիական ոստիկանության այն նյութերում, որոնք վերաբերում են «օտարերկրյա հետախուզական ծառայությանն աջակցելուն և Ավստրիայի քաղաքականությանը միջամտելուն»։ Փաստաթղթերում խոսվում է նաև ընտրություններին առնչվող հնարավոր իրավախախտումների, պաշտոնեական պարտականությունների խախտման և կոռուպցիայի մասին։
Հետաքննողների կողմից հաղորդագրությունների վերլուծության մեջ նշվում է, որ «Մարսալեկն աներկբա հայտարարել է, թե «նրանք» հաջողված գործողության արդյունքում «տապալել» են կանցլերին»։
«Այսպիսով, Մարսալեկը Ռուսևին խոստովանել է, որ մասնակցություն է ունեցել տվյալ բջջային հեռախոսի առգրավմանը», — ասվում է զեկույցում։
Հետևաբար, քննիչները զրույցը մեկնաբանել են այնպես, որ Մարսալեկը պնդում է՝ ինքը մասնակցել է մի հեռախոսի առգրավմանը, որը նպաստել է կանցլերի տապալմանը։
Նույն վերլուծության մեջ նշվում է, որ պարզ չէ՝ արդյոք Մարսալեկի հիշատակած «այն անձը», ով աշխատել է «մեզ համար», վերաբերում է Wirecard-ին, թե՞ ռուսական հետախուզական ծառայությանը։
Կուրցը հրաժարվել է մեկնաբանել հաղորդագրությունները կամ քննիչների եզրահանգումները։
Ըստ բրիտանացի դատախազների՝ հաղորդագրությունների ուղարկման պահին Մարսալեկը բնակվում էր Մոսկվայում և աշխատում էր հիմնականում Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայության (ԱԴԾ) համար։
Ռուսևը այն մի քանի բուլղարացիներից մեկն էր, որոնք ձերբակալվել էին Միացյալ Թագավորությունում՝ Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն կատարելու կասկածանքով։ Հետագայում նրանք դատապարտվել են, իսկ Ռուսևը դատապարտվել է տասը տարի և ութ ամիս ժամկետով ազատազրկման։
Խումբը կազմակերպել էր Կրեմլի հակառակորդներին և հետաքննող լրագրողներին թիրախավորող հսկողության գործողություններ, քննարկել էր առևանգումներ, ինչպես նաև պլանավորել էր ապատեղեկատվական արշավներ։
Ցանցը նաև հասանելիություն ուներ Ավստրիայի կառավարության զգայուն տեղեկատվությանը։ 2025 թվականի մայիսին The Telegraph-ը բացահայտեց, որ Ավստրիայի Ներքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատկանող երեք բջջային հեռախոսներ հայտնվել են Ռուսաստանում։
Սրանք տարբեր հեռախոսներ էին Թոմաս Շմիդի սարքից, որը ավստրիացի քննիչները բռնագրավել էին 2019 թվականի նոյեմբերին։ Երկու միջադեպերի միջև կապ չի հաստատվել։
Կուրցի անկումը
Բռնագրավված հեռախոսի մասին հիշատակումը վերաբերում է վերջին տարիների ավստրիական քաղաքական կոռուպցիայի հետաքննությունների ամենակարևոր ապացույցներից մեկին։
Շմիդը Ֆինանսների նախարարության բարձրաստիճան անձ էր և Սեբաստիան Կուրցի մտերիմ գործընկերը։ Ավելի ուշ նա դարձավ պետական սեփականություն հանդիսացող ÖBAG հոլդինգային ընկերության ղեկավարը։
Նրա բջջային հեռախոսը բռնագրավվել է ավստրիացի քննիչների կողմից 2019 թվականի նոյեմբերի 12-ին, և ոստիկանությունը վերականգնել է լայնածավալ հաղորդակցություններ, այդ թվում՝ նախկինում ջնջված հաղորդագրություններ։
Այդ հաղորդագրությունները հետագայում դարձան կոռուպցիոն մի քանի հետաքննությունների մաս, որոնք վերաբերում էին քաղաքական նշանակումներին, կառավարական գովազդին և պետական միջոցները կուսակցական-քաղաքական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ մեղադրանքներին։
2021 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ավստրիացի դատախազները խուզարկություններ անցկացրին Դաշնային կանցլերի գրասենյակում, Ֆինանսների նախարարությունում և Կուրցի «Ավստրիական ժողովրդական կուսակցության» կենտրոնակայանում։
Խուզարկություններն իրականացվել էին այն մեղադրանքների շուրջ տարվող հետաքննության շրջանակներում, ըստ որոնց՝ հարկատուների գումարներն օգտագործվել են քաղաքականապես ձեռնտու հասարակական կարծիքի հարցումները և լրատվամիջոցներում լուսաբանումները ֆինանսավորելու համար։
Այս հետաքննությունների արդյունքում 2021 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Կուրցը հայտարարեց կանցլերի պաշտոնից հրաժարական տալու մասին։
Մարսալեկի՝ Ռուսևին ուղղված հաղորդագրությունը գրվել է 13 օր անց՝ Շմիդի հեռախոսի առգրավումից գրեթե երկու տարի անց։
Այդ պահին գործի մանրամասները, այդ թվում՝ Շմիդի հեռախոսում հայտնաբերված հազարավոր ինտիմ լուսանկարների մասին տեղեկությունները (որոնց շուրջ Մարսալեկը կատակել էր), արդեն իսկ հայտնվել էին տեղական մամուլում։
Մարսալեկն արդեն տարիներ շարունակ անհասանելի է եվրոպական իրավապահ մարմինների համար, և «Global Reporters Network»-ին նույնպես չհաջողվեց կապ հաստատել նրա հետ՝ մեկնաբանություն ստանալու նպատակով։
«Ռուսական հատուկ ծառայությունները սիրում են խառնաշփոթ, քաոս և խափանումներ ստեղծել, — «Global Reporters Network»-ին ասաց Էդ Առնոլդը՝ «Royal United Services Institute» վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատողը։ — Բայց նույնիսկ եթե նրանք չեն ստեղծում այդ իրավիճակը, նրանք մեծ հաճույքով օգտվում են դրանից՝ ավելի սրելով քաղաքական տարաձայնությունները կամ խորացնելով առկա ճեղքվածքները»։
Նա նշեց, որ Մարսալեկը, հնարավոր է, «չափն անցել է»՝ շեշտադրելով իր դերակատարումը Կուրցի տապալման գործում, և հավելեց. «Եթե ուզում ես այս աշխարհում հեղինակություն ձեռք բերել որպես «հարցեր լուծող» անձնավորություն, ապա քեզ որոշակի վարկ ու ճանաչում է պետք»։
«Ռուսաստանը ցանկանում է ապակայունացնել մեր ազատ ժողովրդավարական համակարգերը, — ասաց Եվրախորհրդարանում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) գերմանացի ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերը։ — Պետք է միանշանակ բացառել ռուսական հատուկ ծառայությունների միջամտությունը ժողովրդավարական և դատական գործընթացներին… Այս իրադարձությունները պետք է մանրակրկիտ հետաքննվեն»։
Դաշնային ներքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտնեց, որ չեն կարող մեկնաբանել Մարսալեկի ցանցի վերաբերյալ ընթացող հետաքննությունները։
Խոսնակը Global Reporters Network-ին փոխանցեց, որ «Ավստրիայի քրեական հետախուզության ծառայությունը տեղեկություններ չի տրամադրում և մեկնաբանություններ չի անում ընթացող հետաքննությունների կամ դատավարական գործընթացների վերաբերյալ, ինչպես նաև չի բացահայտում կոնկրետ անհատներին առնչվող տվյալներ»։
Բաց մի թողեք
«Սպառվող նյութ»․ շարքային մարդիկ, որոնք կատարում են Ռուսաստանի «կեղտոտ աշխատանքը»
Կրեմլի զանգը. Ինչպես Պուտինի հետ զրույցը բացահայտեց Եվրոպայի խորը պառակտումը Ուկրաինայի շուրջ
Միջադեպ Գյումրիում՝ ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ. տnւժողն ուկրաինացի է