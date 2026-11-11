Թուրքիա – Հունաստան ծովային վեճը սպառնում է ներթափանցել ԵՄ գագաթնաժողով

ԱԹԵՆՔ — Լիբիայի և Թուրքիայի միջև ծովային սահմանի վերաբերյալ վիճահարույց համաձայնագիրը զայրացրել է Հունաստանին, վրդովեցրել Եվրամիությանը և կարող է միջամտել ուրբաթ օրը կայանալիք ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովին։
Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը կբարձրացնի այս հարցը Դուբլինում կայանալիք ԵՄ առաջնորդների ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ, ըստ Աթենքում գտնվող բարձրաստիճան պաշտոնյայի, որը խոսել է անանուն մնալու պայմանով։ Գագաթնաժողովը ենթադրաբար կկենտրոնանա արհեստական բանականության և Ուկրաինայի վրա։
Վեճը կենտրոնացած է Թուրքիա-Լիբիա համաձայնագրի վրա, որը պնդում է, որ արևելյան Միջերկրական ծովում միջանցք կա Հունաստանի և Կիպրոսի միջև՝ ջրեր, որոնք Աթենքը պնդում է, որ գտնվում են իր բացառիկ տնտեսական գոտում և որտեղ ԵՄ-ն աջակցել է էներգետիկ և կապի նախագծերին։
«Հունաստանը հստակորեն հայտարարել է … որ ցանկացած սրման դեպքում կխնդրի պատժամիջոցներ և աջակցություն Եվրամիությունից», – անցյալ շաբաթ տեղական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Գիորգոս Գերապետրիտիսը։
Չնայած ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ լինելուն՝ Հունաստանն ու Թուրքիան վիճում են ծովային սահմանների և մայրցամաքային շելֆերի նկատմամբ փոխադարձ հավակնությունների շուրջ։ Աթենքը մտավախություն ունի, որ Անկարան կարող է օգտագործել Լիբիայի հետ կնքված համաձայնագիրը՝ վիճարկելու Կրետեից հարավ իրականացվող ծովային հետախուզական աշխատանքները, ինչպես նաև ԵՄ ֆինանսավորմամբ կառուցվող՝ Հունաստանն ու Կիպրոսը միացնող ստորջրյա էլեկտրական մալուխի նախագիծը՝ դրանք վերածելով լարվածության նոր օջախների։
Թուրքիան այս համաձայնագիրը 2019 թվականին ստորագրել է Լիբիայի՝ ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված՝ Տրիպոլիում տեղակայված կառավարության հետ, իսկ հոկտեմբերի 20-ին այն միաձայն վավերացվել է նաև Լիբիայի արևելյան հատվածում գործող մրցակից իշխանությունների կողմից։
Եվրամիությունն անմիջապես արձագանքեց։
«Այս համաձայնագիրը ոտնահարում է երրորդ պետությունների ինքնիշխան իրավունքները, չի համապատասխանում Ծովային իրավունքին և համարվում է իրավական ուժ չունեցող», — ասվում է հոկտեմբերի 20-ին Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների համատեղ հայտարարության մեջ։
Եգիպտոսը նույնպես մերժեց սահմանային համաձայնագիրը․ նույն դիրքորոշումը հայտնեցին նաև Բահրեյնը, Կիպրոսը (որը Թուրքիայի հետ առանձին վեճեր ունի՝ կապված 1970-ականներից ի վեր կղզու հյուսիսային մասի թուրքական օկուպացիայի հետ), Իսրայելը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Բրյուսելին մեղադրեց Հունաստանի և Կիպրոսի՝ «մաքսիմալիստական և անօրինական» դիրքորոշումները որդեգրելու մեջ՝ նշելով, որ դրանք «կտրված են իրականությունից»։
«Մենք ակնկալում են, որ նրանք կհարգեն մեր երկրի և Լիբիայի միասնական կամքը», — հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կառավարության վերջին նիստերից մեկի ժամանակ։
Միցոտակիսը բարձրացրեց այս հարցը անցյալ ամիս կայացած ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի ժամանակ, և այժմ Աթենքը ԵՄ մյուս անդամներից պահանջում է ավելի վճռական գործողություններ։
«Նման անկյունագծային սահմանազծման նախադեպ գոյություն չունի», — հայտարարեց նա Նյու יորքում՝ ցուցադրելով քարտեզը՝ Հունաստանի դիրքորոշումը պարզաբանելու համար։ — «Աշխարհագրությունը հնարավոր չէ վերաշարադրել, իսկ ինքնիշխան իրավունքները չեն կարող ջնջվել՝ քարտեզի վրա կամայական գծեր գծելու միջոցով»։
Ջրային սահմանի սահմանազատումը ափամերձ տարածքների նկատմամբ իր ինքնիշխանությունը շեշտող Թուրքիայի ավելի լայն քաղաքականության մի մասն է: Անկարան նպատակ ունի մինչև տարեվերջ կոդավորել այն, ինչն ինքը անվանում է «Կապույտ հայրենիք» դոկտրին։
Մեծ փորձություն
Հունաստանը և Կիպրոսը զգուշացնում են, որ Թուրքիայի պահանջները կարող են օգտագործվել արևելյան Միջերկրական ծովում ռազմավարական նախագծերը խափանելու համար։
ԵՄ-ի վերջին զեկույցում Թուրքիայի ԵՄ անդամակցության դանդաղեցված գործընթացի վերաբերյալ հատուկ անդրադարձ է կատարվել Անկարայի կողմից Հունաստանի և Կիպրոսի միջև 1.9 միլիարդ եվրո արժողությամբ էլեկտրաէներգիայի փոխկապակցման նախագծի շարունակական խափանմանը: Նախագիծը ընդհատվել է 2024 թվականին Աթենքի և Անկարայի միջև առաջացած լարվածության պատճառով։
Երեք ամիս առաջ ֆրանսիական «Meridiam» ընկերությունը դարձավ նախագծի մեծամասնական բաժնետերը։
Երեքշաբթի օրը ֆրանսիական նավը մեկնեց Հունաստանի Հերակլիոն քաղաքից՝ նախագծի վրա աշխատանքները սկսելու համար: Գերապետրիտը անցյալ շաբաթ խորհրդարանական հանձնաժողովին ասել է, որ Աթենքը պատրաստվում է թուրքական արձագանքին։
Ծովային սահմանի և էներգետիկ նախագծի շուրջ լարվածությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Թուրքիայի և ԵՄ-ի միջև արդեն իսկ բարդ կապերը՝ սկսած ավտոմոբիլային արդյունաբերության պաշտպանությունից մինչև Անկարայի դերը Սև ծովի անվտանգության մեջ, ավելի մեծ ճնշման տակ են, նշել է «Carnegie Europe»-ի Թուրքիայի վերլուծաբան Մարկ Պիերինին։
«Արևելյան Միջերկրական ծովում ծովային սահմանների վերաբերյալ մի շարք տարաձայնություններ մեծացրել են Թուրքիայի և ԵՄ կառավարությունների միջև եղած անջրպետը», – գրել է Պիերինին։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ակնկալում է, որ Իսրայելի հաջորդ կառավարությունը կլինի «ավելի քիչ ագրեսիվ»
Շվեդիան վերանայում է պաշտպանական գնումների գործընթացը՝ նոր սպառնալիքների պայմաններում արագություն ապահովելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված
Ընտրություններ Իսպանիայում. որքա՞ն լուրջ է ամեն բան