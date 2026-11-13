Անգլիայում հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն վարակների թիվը հասնում է շաբաթական 400-ի՝ չնայած դեղամիջոցների կիրառման նվազմանը

Նոր տվյալները ցույց են տալիս, որ 2019 թվականից ի վեր արյան մեջ հայտնաբերվող՝ դեղամիջոցների նկատմամբ կայուն վարակների դեպքերն աճել են գրեթե 17%-ով։ Սա ընդգծում է այն մարտահրավերը, որին բախվում է Միացյալ Թագավորությունը՝ հակամանրէային կայունության դեմ պայքարելու իր ջանքերում։
Միացյալ Թագավորության առողջապահական անվտանգության գործակալության (UKHSA) կողմից հինգշաբթի հրապարակված մշտադիտարկման տվյալների համաձայն՝ անցյալ տարի Անգլիայում շաբաթական ավելի քան 400 մարդ վարակվել է հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն վարակներով։ Սա վկայում է հակամանրէային կայունության աճող սպառնալիքի մասին՝ չնայած հակաբիոտիկների կիրառումը կրճատելուն ուղղված ջանքերին։
2025 թվականին գրանցվել է հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն բակտերիեմիայի (վիճակ, երբ արյան մեջ առկա են բակտերիաներ, ինչը կարող է կյանքի համար վտանգավոր լինել) ընդհանուր առմամբ 21 129 դեպք, ինչը 16,8%-ով ավելի է 2019 թվականի ցուցանիշից (18 086 դեպք)։
Այս շարունակական աճը գրանցվում է Առողջապահության ազգային ծառայության (NHS) համակարգում հակաբիոտիկների սպառման կրճատման ֆոնին։ 2019-ից 2025 թվականներին հակաբիոտիկների ընդհանուր կիրառումը նվազել է 10,7%-ով՝ 1000 բնակչի հաշվով օրական 17,8 «սահմանված օրական դեղաչափից» (defined daily doses) հասնելով 15,9-ի։
«Մենք չենք կարող ապավինել միայն հակաբիոտիկների կիրառման կրճատմանը», — նշել է UKHSA-ի գլխավոր բժշկական խորհրդատուի պաշտոնակատար Շոնա Արորան՝ հանդես գալով մամուլի հաղորդագրությամբ։ Նա կոչ է արել ավելի մեծ ջանքեր գործադրել վարակների կանխարգելման և բուժման նոր տարբերակների մշակման ուղղությամբ։ «Մենք պետք է շարունակենք համագործակցել գործընկերների հետ ամբողջ աշխարհում՝ կանխելու վարակների առաջացումը, միաժամանակ ուսումնասիրելով բուժման նոր հնարավորություններ»։
Երբ հակաբիոտիկները դադարում են գործել. Եվրոպ Վարակների 89.3%-ը բաժին է ընկնում 45 տարեկանից բարձր մեծահասակներին, մինչդեռ դեպքերի գրեթե կեսը հայտնաբերվել է 74 տարեկանից բարձր մարդկանց մոտ։
Արդյունքները մատնանշում են քաղաքականության մշակողների համար ավելի լայն մարտահրավեր. հակամանրէային դեղամիջոցների նկատմամբ դիմադրության դեմ պայքարը պահանջում է ոչ միայն պատասխանատու դեղատոմսեր, այլև վարակների կանխարգելում, պատվաստման ծրագրեր և նոր բուժումներում ներդրումներ։
Մեծ Բրիտանիան իր նպատակները ներկայացրել է հակամանրէային դեղամիջոցների նկատմամբ դիմադրության դեմ պայքարի 2024-2029 թվականների ազգային գործողությունների ծրագրում։ Դրա նպատակներն են՝ առաջին հերթին սահմանափակել դիմացկուն վարակների տարածումը և նվազեցնել հակաբիոտիկների անհրաժեշտությունը։
Մեծ Բրիտանիայի հանրային առողջապահության և հիվանդների անվտանգության նախարար Դիանա Ջոնսոնը կոչ է արել մարդկանց հակաբիոտիկներ ընդունել միայն առողջապահության մասնագետի խորհրդով, ավարտել նշանակված կուրսը և խուսափել դեղորայքը կիսելուց կամ պահպանելուց։
«Սա կօգնի նվազեցնել դիմացկուն վարակների տարածումը և մեզ բոլորիս ավելի անվտանգ կպահի», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Մեղադրվում է անզգուշությամբ հիվանդին մահվան հասցնելու մեջ. Լուսանկար
Արուս Տիգրանյանի դուստրը հիվանդանոցում է․ ինչ է պատահել. Լուսանկար
COVID-19-ի PJ.2.1 նոր շտամի ախտանշանները կարող են նման լինել մրսածության կամ գրիպի․ ԱՀԿ