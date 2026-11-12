Զելենսկին Եվրոպային կոչ է անում շտապել և ընտրել ներկայացուցիչ՝ Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների համար

Ուկրաինայի ղեկավարը ցանկանում է, որ Եվրոպան իր ընտրության հարցում խորհրդակցի իր հետ։
ԱԲՈՒ ԴԱԲԻ — Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինային աջակցող եվրոպական երկրները պետք է արագ որոշեն, թե ով է ներկայացնելու իրենց Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցություններում։
Նա նշել է, որ իդեալական տարբերակում մեկ անձ պետք է լիազորություն ստանա թե՛ ԵՄ-ից, թե՛ Ուկրաինային աջակցող՝ ԵՄ-ի կազմում չընդգրկված երկրներից (օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայից և Նորվեգիայից), քանի որ «միասնությունը» կարևոր է։
«Կարծում եմ՝ նոյեմբերին, ոչ ուշ, մենք պետք է հստակեցնենք, թե ով է ներկայացնելու Եվրոպան բանակցություններում, — ասել է նա։ — Դա ավելի լավ կլինի, քանի որ այդ անձը բանակցելու մանդատ կստանա՝ ընդ որում՝ ամբողջ Եվրոպայից, ամբողջ այս կոալիցիայից»։
Քանի որ ակնկալվում է, որ Եվրոպան ավելի կարևոր դեր է ստանձնելու Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններում, Զելենսկու այս հայտարարությունը համալրում է այն պահանջների շարքը, ըստ որոնց՝ ԵՄ-ն և մյուս գործընկերները պետք է համախմբվեն մեկ գլխավոր բանակցողի կամ բարձր մակարդակի փոքր թիմի շուրջ։
Երեքշաբթի օրը Դանիա կատարած այցի ընթացքում լրագրողների հետ զրույցում Ուկրաինայի ղեկավարը հայտարարեց, որ ցանկանում է «երկխոսություն» ունենալ ԵՄ-ի և այլ եվրոպական տերությունների հետ՝ պարզելու, թե ով է ներկայացնելու նրանց։ Նա նշեց, որ այս տարբերակն ավելի «լավ» կլինի, քան պարզապես Ուկրաինային պատրաստի պատասխան ներկայացնելը, ինչը, ըստ նրա, «իսկապես լավ չէ»։
«Հուսով եմ, որ մինչև նոյեմբերի վերջը — իսկ ավելի լավ կլինի՝ նոյեմբերի 19-ին Գերմանիայում [«Կամավորների կոալիցիայի» հանդիպման ժամանակ] — հարցը կկարգավորվի։ Կտեսնենք»։
Եվրոպան դժվարանում է մշակել ծրագիր, թե ինչպես Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հետ բարձր մակարդակով երկխոսություն վարել Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի շուրջ։ Չնայած նրան, որ ԵՄ երկրներն են ապահովում Ուկրաինայի ռազմական ջանքերի համար նախատեսված արտաքին ֆինանսավորման մեծ մասը, նրանց շրջանում տարաձայնություններ կան այն հարցի շուրջ, թե ով պետք է ներկայացնի իրենց, կամ արդյոք ընդհանրապես պետք է բանակցել Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին անցյալ շաբաթ քննադատության ենթարկեց Եվրամիության մասնակցությունը խաղաղ բանակցություններին՝ որակելով այն որպես «անհետևողական» և «խառնաշփոթ»։
Ակնկալվում է, որ առաջնորդները կքննարկեն այս հարցերը Դուբլինում՝ այս շաբաթվա վերջին կայանալիք գագաթնաժողովի ընթացքում։
Երեքշաբթի օրը Աբու Դաբիում Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև բանակցությունների վերսկսմանը զուգընթաց՝ ամերիկացի պաշտոնյաները հստակ հասկացրին, որ ցանկանում են՝ հաջորդ բանակցությունների ժամանակ Եվրոպան լիարժեք ներկայացված լինի։ Դա մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ ԱՄՆ-ը ցանկանում է Ուկրաինայում խաղաղության շուրջ բանակցությունների օրակարգում ներառել եվրոպական անվտանգության համակարգի վերանայման հարցը, ինչը Ռուսաստանի վաղեմի պահանջներից է։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լայենը պաշտպանում է Թուրքիայի նախաձեռնությունը՝ ուղղված էլեկտրիֆիկացման գլոբալ նպատակի իրագործմանը
Brexit-ի նախկին բանակցողը այժմ պատրաստ է չեղարկել Լեյբորիստական կուսակցության ԵՄ կարմիր գծերը. Լուսանկար
Ալբանիան առաջարկում է ճկուն ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով, քանի որ դաշնակիցները դժգոհ են 2027 թվականի հանդիպման վերաբերյալ