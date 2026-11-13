ԵՄ-ն 10 միլիոն եվրո է հատկացնում Սև ծովում Բուլղարիայի որոնողափրկարարական գործողությունների համար

Եվրամիությունը 10 միլիոն եվրո է խոստացել Բուլղարիային՝ Սև ծովում որոնողափրկարարական գործողությունները ուժեղացնելու նպատակով։ Սև ծովը, անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) շարունակական հարձակումների պատճառով, դառնում է աշխարհի ամենավտանգավոր տրանսպորտային ուղիներից մեկը։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը երեքշաբթի օրը հայտարարեց Բուլղարիային 10 միլիոն եվրոյի չափով արտակարգ ֆինանսավորում տրամադրելու մասին՝ Սև ծովում որոնողափրկարարական գործողությունները ամրապնդելու համար։ Այստեղ Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմի հետ կապված ԱԹՍ-ների հարձակումները առևտրային նավագնացությունը դարձրել են գնալով ավելի վտանգավոր։
«Անօդաչու սարքերը խորտակում են առևտրային նավերը, հրկիզում դրանք և սպանում խաղաղ բնակիչներին։ Ծովում մարդկային կյանքեր են կորչում։ Նավագնացությունը խաթարվում է, իսկ ապահովագրության ծախսերը կտրուկ աճում են», – ասաց նա։
«Այս հարձակումների նպատակը հստակ է՝ Եվրոպայում տարածել վախ և անորոշություն։ Մենք գիտենք նրանց գործելաոճը և դիմակայունություն ենք ձևավորում դրա դեմ։ Ուստի, կարող եք ակնկալել եվրոպական հզոր և միասնական արձագանք»։
Ֆոն դեր Լայենն այս հայտարարությունն արեց Բուլղարիայի Վառնա ծովափնյա քաղաքում գտնվող Նիկոլա Վապցարովի անվան ռազմածովային ակադեմիա այցելության ժամանակ՝ Բուխարեստ կատարած այցից մեկ օր անց, որտեղ նա բանակցություններ էր վարել Ռումինիայի նախագահ Նիկուշոր Դանի հետ։
Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևի հետ միասին հանդես գալիս՝ նա խոստացավ ավելի վճռական եվրոպական արձագանք Սև ծովում նավագնացությանն ուղղված սպառնալիքներին։
Ռադևը, ով հանդես է եկել Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ դիվանագիտական շփումների օգտին՝ պատերազմը դադարեցնելու նպատակով, ձեռնպահ մնաց վերջին հարձակումների համար պատասխանատվություն վերագրել որևէ կողմի՝ քանի դեռ հետաքննությունը շարունակվում է։
«Մենք կցանկանայինք ստանալ լրացուցիչ տվյալներ և կոնկրետ փաստեր այն մասին, թե ով է հարձակումների իրականացնողը», – ասաց նա լրագրողներին համատեղ մամուլի ասուլիսի ժ Ռումինիայից Օանա Ցոյուն հայտնել է, որ հանգույցը տեղակայվելու է Ռումինիայի և Բուլղարիայի գլխավոր նավահանգիստներում՝ համապատասխանաբար Կոնստանցայում և Վառնայում։
Այս հանգույցը առանցքային տեղ է զբաղեցնում ԵՄ-ի՝ Սև ծովի վերաբերյալ ռազմավարության մեջ, որը հրապարակվել է 2025 թվականի կեսերին։ Այն ներկայացվում է որպես կենտրոն, որը համակարգելու է աջակցությունը և ամրապնդելու է ԵՄ երկրների առափնյա պահպանության ծառայությունների համագործակցությունը՝ հնարավոր վտանգներին և սպառնալիքներին (օրինակ՝ ստորջրյա մալուխների վնասմանը կամ այլ սադրիչ գործողություններին) դիմակայելու նպատակով։
Ֆոն դեր Լայենը խոստացել է նախագծի ավարտի «հստակ ժամանակացույց»։ Եվրահանձնաժողովի գլխավոր խոսնակ Պաուլա Պինյոն երեքշաբթի օրը պարզաբանել է, որ Բրյուսելը նախատեսում է հանգույցը գործարկել մինչև 2027 թվականը։
Վերջերս Ռուսաստանն ակտիվացրել է հարվածները ուկրաինական այն նավերի և ենթակառուցվածքների ուղղությամբ, որոնք գտնվում են Սև ծովում և որոնց միջոցով Կիևն արտահանում է իր գյուղատնտեսական արտադրանքի մոտ 90%-ը։ Ուկրաինայի տարածքում գտնվող պահեստային օբյեկտների վրա հարձակումները նույնպես հաճախակիացել են։
Ուկրաինայի ագրարային քաղաքականության և պարենի նախարար Տարաս Վիսոցկին սեպտեմբերին Euronews-ին հայտնել է, որ որոշակի առաջընթաց է գրանցվել՝ եվրոպական աջակցության և այսպես կոչված «համերաշխության ուղիների» (solidarity lanes) զարգացման միջոցով ապահովելու ուկրաինական բերքի հասանելիությունը շուկաներին՝ Սև ծովով փոխադրման ճանապարհով։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը հաջորդ շաբաթ կհաստատի Հունգարիային հատկացվելիք 10 միլիարդ եվրոյի չափով հետհամավարակային վերականգնման միջոցները
Ֆրանսիան 2027 թվականին կբացի պաշտպանության ոլորտում արհեստական բանականության միջազգային կենտրոն
Եվրոպային սպառնում է ճգնաժամի տարածման վտանգ, եթե պարտատոմսերի շուկայում անկայունությունը շարունակվի