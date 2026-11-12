Տաուրիմաս Վալիսը Rapporteur-ին ասել է, որ Ուկրաինան պետք է դիտարկել ոչ թե որպես «ծախս», այլ որպես «զուտ ակտիվ» ԵՄ-ի համար։
Ռուսաստանի պատերազմն Ուկրաինայի դեմ կարող է ավարտվել այս ձմռանը։ Այս մասին հայտարարել է Լիտվայի ֆինանսների նախարարը՝ որպես հակամարտության հնարավոր շուտափույթ ավարտի հիմքեր նշելով Մոսկվայի կրած հսկայական կորուստները, ռազմի դաշտում գրանցված չնչին հաջողությունները և Դոնալդ Թրամփի կողմից գործադրվող ճնշումը։
«Հուսով եմ, որ Ուկրաինայում պատերազմը կդադարի այս ձմռանը», – Rapporteur-ին տված հարցազրույցում ասել է Տաուրիմաս Վալիսը, ով նախկինում զբաղեցրել է Լիտվայի արտաքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնը։ «Ներքին զգացողություն ունեմ, որ այն ավարտվելու է»։
Վալիսը, ում երկիրը հունվարին Իռլանդիայից ստանձնելու է Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը, հղում է կատարել ՆԱՏՕ-ի գնահատականներին, ըստ որոնց՝ Ուկրաինայում մարտական գործողությունների հետևանքով ամեն ամիս զոհվում է 40 000 ռուս զինվորական. նրա խոսքով՝ անցած ամիս այդ թիվը հասել է 52 000-ի։
Նա նաև նշել է, որ ուկրաինացի պաշտոնյաները իրեն տեղեկացրել են, թե Ռուսաստանին հաջողվել է գրավել ընդամենը «կես գյուղ»՝ այն դեպքում, երբ վերջին մեկ տարվա ընթացքում կորցրել է «կես միլիոն» զինվորական։
«Նրանք [ռուսները] չեն գնահատում մարդկային կյանքերը, բայց… նույնիսկ նրանց համար սա չափազանց շատ է», – ասել է Վալիսը՝ հավելելով, որ Ռուսաստանի՝ տարելիցների հանդեպ ունեցած սերը ևս մեկ փաստարկ է այն ենթադրության օգտին, որ պատերազմը կարող է ավարտվել հաջորդ տարվա փետրվարի 24-ին։ Այդ օրը կլրանա Վլադիմիր Պուտինի լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից հաշված հինգ տարին։
«Երբ փորձում ես ամբողջացնել պատկերը, տրամաբանական է թվում, որ… ինչ-որ բան տեղի կունենա», – ասել է նա։
Այս մեկնաբանությունները հնչում են հակամարտող կողմերի միջև խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու ուղղությամբ աճող ջանքերի ֆոնին։ Մասնավորապես, նոյեմբերի 10-ին և 11-ին Աբու Դաբիում տեղի են ունեցել ռուս և ուկրաինացի ներկայացուցիչների հանդ Եվրոպան և ԱՄՆ-ն համախմբվում են ՆԱՏՕ-ի շուրջ՝ Ռուսաստանի հետ բանակցություններից առաջ
Պաշտպանություն
Եվրոպացիներն ու ԱՄՆ-ն միասնական ճակատ են ձևավորել՝ ընդառաջ Ռուսաստանի հետ բանակցություններին… Եվրոպան և ԱՄՆ-ն համախմբվում են ՆԱՏՕ-ի շուրջ՝ Ռուսաստանի հետ բանակցություններից առաջ:
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Թրամփը՝ ում պատերազմն Իրանի դեմ դարձավ հիմնական պատճառներից մեկը, որի հետևանքով նրա Հանրապետական կուսակցությունը ԱՄՆ-ում վերջերս կայացած միջանկյալ ընտրություններում պարտություն կրեց դեմոկրատներից, փորձում է պահպանել իր քաղաքական ժառանգությունը նախագահության վերջին երկու տարիների ընթացքում։
ԱՄՆ նախագահին «ինչ-որ արդյունքներ» են անհրաժեշտ, ասաց Վալիսը՝ հավելելով, որ Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի փակումը, որը հանգեցրել է էներգակիրների համաշխարհային գների կտրուկ աճի, մի խնդիր է, որն անհնար է անտեսել (այսպես կոչված՝ «փիղը սենյակում»), և որը կարող է դրդել Թրամփին փորձել սեպ խրել Թեհրանի և Մոսկվայի միջև։
«Ո՞վ է Իրանի հիմնական դաշնակիցը։ Ռուսաստանը։ Ո՞ր անօդաչու թռչող սարքերն են նրանք օգտագործում Ուկրաինայում խաղաղ բնակիչների մեծ մասին սպանելու համար։ Դրանք իրանական անօդաչուներն են», — ասաց նա։
Վալիսը նաև նշեց, որ Լիտվայի աշխարհագրական դիրքն ու Ռուսաստանի հետ պատմական կապերը (երկիրը նախկինում եղել է Ռուսական կայսրության և Խորհրդային Միության կազմում) Վիլնյուսին իդեալական դիրքում են դնում՝ խաղաղության ջանքերին նպաստելու համար, եթե պատերազմն ավարտվի ԵՄ Խորհրդում Լիտվայի վեցամսյա նախագահության ընթացքում։
«Ներքին համոզմունք ունեմ, որ դա մեր նախագահության մի մասն է լինելու, բայց կարծում եմ՝ դա լավ է, քանի որ մեզ կարելի է համարել Ռուսաստանի հարցերով «լավ փորձագետներ», — ասաց նա։ — Մենք նրանց ճանաչում ենք»։
Այնուամենայնիվ, նախարարը նաև զգուշացրեց, որ ԵՄ քաղաքական գործիչները պետք է ապահովեն, որ Ուկրաինան չվերածվի ևս մեկ Վրաստանի, որը 2008 թվականին Ռուսաստանի դեմ պատերազմելուց (որը հետագայում վերածվեց «սառեցված հակամարտության») հետո կրկին թեքվեց դեպի Մոսկվա։
«Իմ կարծիքով, մենք պետք է Ուկրաինային տրամադրենք հնարավորինս շատ երաշխ «Եթե մենք դա չանենք, ապա նրանց [Ուկրաինայի] մոտ կկրկնվի այն նույն սցենարը, որը տեղի ունեցավ Վրաստանում», — զգուշացրեց նախարարը՝ նշելով, որ Ուկրաինան ոչ միայն զգալիորեն ավելի մեծ է բնակչության թվով, այլև ունի «Եվրոպայի ամենահզոր բանակը» և մարտական պայմաններում փորձարկված տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև «իսկապես մրցունակ է» իր փորձագիտական գիտելիքների ու տեխնոլոգիաների արտահանման հարցում։
Նա հավելեց, որ Ուկրաինային պետք չէ դիտարկել «որպես ինչ-որ զոհ կամ ծախսերի աղբյուր», այլ՝ որպես ԵՄ-ի համար «իրական ակտիվ»։
Բաց մի թողեք
EU Inc-ը կարող է բաց թողնել 2026 թվականի վերջնաժամկետը, քանի որ խորհրդարանի բանակցությունները կրկին ձախողվել են
Լեհաստանը պաշտպանական հզորացման գործընթացում ապավինում է տեղական հսկային
Լեհաստանը հայտնում է, որ Պենտագոնը կողմ է ԱՄՆ մշտական ռազմակայանին