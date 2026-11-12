12/11/2026

EU – Armenia

EU Inc-ը կարող է բաց թողնել 2026 թվականի վերջնաժամկետը, քանի որ խորհրդարանի բանակցությունները կրկին ձախողվել են

infomitk@gmail.com 12/11/2026 1 min read

Օրենսդիրները երրորդ անգամ չեն կարողանում համաձայնության գալ աշխատողների իրավունքների վերաբերյալ:

Օրենսդիրները չորեքշաբթի երեկոյան երրորդ անգամ չեն կարողանում համաձայնության գալ EU Inc-ի՝ ընկերության ստեղծման ԵՄ ընթացակարգ սահմանելու նախագծի վերաբերյալ։

Նախագիծը, որը կենտրոնական դեր ունի Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի՝ միության թուլացող տնտեսությունը խթանելու ջանքերում, արդեն բազմիցս խոչընդոտների է հանդիպել աշխատողների իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։

Խորհրդարանական աղբյուրները հայտնել են, որ աջակողմյան Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը և աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականներն ու ռեֆորմիստները չեն համաձայնել Եվրախորհրդարանի առաջատար պատգամավոր Ռենե Ռեպազիի կողմից առաջարկված փոխզիջմանը, որը ներկայացրել էր Եվրախորհրդարանի կենտրոնական ձախակողմյան Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցությունը։

Հանձնաժողովը, Խորհուրդը և խորհրդարանը միասին համաձայնության են եկել ավարտել բանակցությունները մինչև այս տարվա վերջ։ Այս նպատակը «ակնհայտորեն բաց է թողնվել», – չորեքշաբթի երեկոյան զեկուցողին ասել է Ռեպասին։

Նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի քվեարկությունը հետաձգվել է, և դեռևս նոր հնարավոր ամսաթիվ չի նշվել։ Սա նշանակում է, որ խորհրդարանը չի կարողանա համաձայնեցնել իր դիրքորոշումը EU Inc-ի վերաբերյալ մինչև Սուրբ Ծնունդից մեկ շաբաթ առաջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լիտվայի կարծիքով՝ Ուկրաինայում պատերազմը կարող է ավարտվել այս ձմռանը

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը պաշտպանական հզորացման գործընթացում ապավինում է տեղական հսկային

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը հայտնում է, որ Պենտագոնը կողմ է ԱՄՆ մշտական ​​ռազմակայանին

11/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ես ո՞ւմ եմ նման…»․ պատերազմից հետո կյանքը շարունակելու, սիրելու և հիշողության մութ անկյուններում մոլորվելու մասին

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռումինիան առաջարկում է ամերիկյան զորքերի տեղակայման ծախսերը հոգալ պետական ​​բյուջեից

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բողոքի ակցիաների ընթացքում մոտ 100 մարդ է ձերբակալվել․ Իսպանիա

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

EU Inc-ը կարող է բաց թողնել 2026 թվականի վերջնաժամկետը, քանի որ խորհրդարանի բանակցությունները կրկին ձախողվել են

12/11/2026 infomitk@gmail.com