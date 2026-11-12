Օրենսդիրները երրորդ անգամ չեն կարողանում համաձայնության գալ աշխատողների իրավունքների վերաբերյալ:
Օրենսդիրները չորեքշաբթի երեկոյան երրորդ անգամ չեն կարողանում համաձայնության գալ EU Inc-ի՝ ընկերության ստեղծման ԵՄ ընթացակարգ սահմանելու նախագծի վերաբերյալ։
Նախագիծը, որը կենտրոնական դեր ունի Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի՝ միության թուլացող տնտեսությունը խթանելու ջանքերում, արդեն բազմիցս խոչընդոտների է հանդիպել աշխատողների իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։
Խորհրդարանական աղբյուրները հայտնել են, որ աջակողմյան Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը և աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականներն ու ռեֆորմիստները չեն համաձայնել Եվրախորհրդարանի առաջատար պատգամավոր Ռենե Ռեպազիի կողմից առաջարկված փոխզիջմանը, որը ներկայացրել էր Եվրախորհրդարանի կենտրոնական ձախակողմյան Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցությունը։
Հանձնաժողովը, Խորհուրդը և խորհրդարանը միասին համաձայնության են եկել ավարտել բանակցությունները մինչև այս տարվա վերջ։ Այս նպատակը «ակնհայտորեն բաց է թողնվել», – չորեքշաբթի երեկոյան զեկուցողին ասել է Ռեպասին։
Նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի քվեարկությունը հետաձգվել է, և դեռևս նոր հնարավոր ամսաթիվ չի նշվել։ Սա նշանակում է, որ խորհրդարանը չի կարողանա համաձայնեցնել իր դիրքորոշումը EU Inc-ի վերաբերյալ մինչև Սուրբ Ծնունդից մեկ շաբաթ առաջ։
Բաց մի թողեք
Լիտվայի կարծիքով՝ Ուկրաինայում պատերազմը կարող է ավարտվել այս ձմռանը
Լեհաստանը պաշտպանական հզորացման գործընթացում ապավինում է տեղական հսկային
Լեհաստանը հայտնում է, որ Պենտագոնը կողմ է ԱՄՆ մշտական ռազմակայանին