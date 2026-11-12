Ֆոն դեր Լայենը պաշտպանում է Թուրքիայի նախաձեռնությունը՝ ուղղված էլեկտրիֆիկացման գլոբալ նպատակի իրագործմանը

Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը, սակայն, չշեշտեց, որ էլեկտրիֆիկացումը պետք է լինի «մաքուր»
Չորեքշաբթի օրը՝ COP31 կլիմայական գագաթնաժողովի շրջանակներում, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պաշտպանեց էլեկտրիֆիկացման վերաբերյալ Թուրքիայի առաջարկը, սակայն խուսափեց պնդելուց, որ էլեկտրաէներգիան պետք է լինի «մաքուր»։
«Աշխարհն այժմ թևակոխել է էլեկտրաէներգիայի դարաշրջան։ Ուստի ես աջակցում եմ «35-ը՝ մինչև 35-ը» (35 by 35) գլոբալ էլեկտրիֆիկացման նախաձեռնությանը և կոչ եմ անում մյուսներին նույնպես միանալ դրան», — հայտարարեց նա Թուրքիայի Անթալիա քաղաքում։
Թուրքիայի կողմից առաջարկված «35-ը՝ մինչև 35-ը» նախաձեռնությունը նպատակ ունի մինչև 2035 թվականը էլեկտրաէներգիայի մասնաբաժինը հասցնել էներգիայի վերջնական սպառման 35%-ին։ Մինչդեռ, էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ հանածո վառելիքի օգտագործման աճը կանխելու համար, Բրյուսելը պնդում էր, որ դեպի էլեկտրաէներգիա գլոբալ անցումը պետք է լինի «մաքուր»՝ այսինքն՝ հիմնված բացառապես վերականգնվող աղբյուրների և միջուկային էներգիայի վրա։
Այնուամենայնիվ, այս անգամ Ֆոն դեր Լայենը հստակորեն չշեշտեց «մաքուր» էլեկտրիֆիկացման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև չնշեց կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում հանածո վառելիքի օգտագործումը դադարեցնելու կարևորությունը։
Կլիմայական ակտիվիստների կողմից քննադատությունը չուշացավ։
«Ֆոն դեր Լայենը վրիպեց՝ ոչ մի խոսք չասելով հանածո վառելիքից հրաժարվելու մասին», — նշեց Climate Action Network (CAN) Europe-ի տնօրեն Կիարա Մարտինելլին։
«Էլեկտրիֆիկացումը պետք է հստակորեն կապված լինի հանածո վառելիքից հրաժարվելու գործընթացի հետ։ Հակառակ դեպքում, դա հնարավորություն է տալիս հանածո վառելիքի ոլորտին շարունակել իր գործունեությունը նախկինի պես՝ կուտակելով շահույթներ, մինչդեռ շարքային քաղաքացիները տուժում են էներգիայի թանկացող սակագներից և դրա հետևանքներից», — հավելեց նա։
ԵՄ խորհրդում ազգային կառավարությունները դեռևս կանաչ լույս չեն տվել Եվրոպական հանձնաժողովին՝ «35-ը՝ մինչև 35-ը» («35 by 35») պարտավորությունը հաստատելու համար։ Նախատեսվում է, որ այդ որոշումը ուրբաթ օրը կհաստատվի ԵՄ-ում ազգային ներկայացուցիչների տեղակալների կողմից։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին Եվրոպային կոչ է անում շտապել և ընտրել ներկայացուցիչ՝ Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների համար
Brexit-ի նախկին բանակցողը այժմ պատրաստ է չեղարկել Լեյբորիստական կուսակցության ԵՄ կարմիր գծերը. Լուսանկար
Ալբանիան առաջարկում է ճկուն ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով, քանի որ դաշնակիցները դժգոհ են 2027 թվականի հանդիպման վերաբերյալ