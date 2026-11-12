12/11/2026

EU – Armenia

Ֆոն դեր Լայենը պաշտպանում է Թուրքիայի նախաձեռնությունը՝ ուղղված էլեկտրիֆիկացման գլոբալ նպատակի իրագործմանը

infomitk@gmail.com 12/11/2026 1 min read

Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը, սակայն, չշեշտեց, որ էլեկտրիֆիկացումը պետք է լինի «մաքուր»

Չորեքշաբթի օրը՝ COP31 կլիմայական գագաթնաժողովի շրջանակներում, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պաշտպանեց էլեկտրիֆիկացման վերաբերյալ Թուրքիայի առաջարկը, սակայն խուսափեց պնդելուց, որ էլեկտրաէներգիան պետք է լինի «մաքուր»։

«Աշխարհն այժմ թևակոխել է էլեկտրաէներգիայի դարաշրջան։ Ուստի ես աջակցում եմ «35-ը՝ մինչև 35-ը» (35 by 35) գլոբալ էլեկտրիֆիկացման նախաձեռնությանը և կոչ եմ անում մյուսներին նույնպես միանալ դրան», — հայտարարեց նա Թուրքիայի Անթալիա քաղաքում։

Թուրքիայի կողմից առաջարկված «35-ը՝ մինչև 35-ը» նախաձեռնությունը նպատակ ունի մինչև 2035 թվականը էլեկտրաէներգիայի մասնաբաժինը հասցնել էներգիայի վերջնական սպառման 35%-ին։ Մինչդեռ, էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ հանածո վառելիքի օգտագործման աճը կանխելու համար, Բրյուսելը պնդում էր, որ դեպի էլեկտրաէներգիա գլոբալ անցումը պետք է լինի «մաքուր»՝ այսինքն՝ հիմնված բացառապես վերականգնվող աղբյուրների և միջուկային էներգիայի վրա։

Այնուամենայնիվ, այս անգամ Ֆոն դեր Լայենը հստակորեն չշեշտեց «մաքուր» էլեկտրիֆիկացման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև չնշեց կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում հանածո վառելիքի օգտագործումը դադարեցնելու կարևորությունը։

Կլիմայական ակտիվիստների կողմից քննադատությունը չուշացավ։

«Ֆոն դեր Լայենը վրիպեց՝ ոչ մի խոսք չասելով հանածո վառելիքից հրաժարվելու մասին», — նշեց Climate Action Network (CAN) Europe-ի տնօրեն Կիարա Մարտինելլին։

«Էլեկտրիֆիկացումը պետք է հստակորեն կապված լինի հանածո վառելիքից հրաժարվելու գործընթացի հետ։ Հակառակ դեպքում, դա հնարավորություն է տալիս հանածո վառելիքի ոլորտին շարունակել իր գործունեությունը նախկինի պես՝ կուտակելով շահույթներ, մինչդեռ շարքային քաղաքացիները տուժում են էներգիայի թանկացող սակագներից և դրա հետևանքներից», — հավելեց նա։

ԵՄ խորհրդում ազգային կառավարությունները դեռևս կանաչ լույս չեն տվել Եվրոպական հանձնաժողովին՝ «35-ը՝ մինչև 35-ը» («35 by 35») պարտավորությունը հաստատելու համար։ Նախատեսվում է, որ այդ որոշումը ուրբաթ օրը կհաստատվի ԵՄ-ում ազգային ներկայացուցիչների տեղակալների կողմից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին Եվրոպային կոչ է անում շտապել և ընտրել ներկայացուցիչ՝ Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների համար

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Brexit-ի նախկին բանակցողը այժմ պատրաստ է չեղարկել Լեյբորիստական ​​կուսակցության ԵՄ կարմիր գծերը. Լուսանկար

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան առաջարկում է ճկուն ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով, քանի որ դաշնակիցները դժգոհ են 2027 թվականի հանդիպման վերաբերյալ

12/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ես ո՞ւմ եմ նման…»․ պատերազմից հետո կյանքը շարունակելու, սիրելու և հիշողության մութ անկյուններում մոլորվելու մասին

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռումինիան առաջարկում է ամերիկյան զորքերի տեղակայման ծախսերը հոգալ պետական ​​բյուջեից

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բողոքի ակցիաների ընթացքում մոտ 100 մարդ է ձերբակալվել․ Իսպանիա

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

EU Inc-ը կարող է բաց թողնել 2026 թվականի վերջնաժամկետը, քանի որ խորհրդարանի բանակցությունները կրկին ձախողվել են

12/11/2026 infomitk@gmail.com