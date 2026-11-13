Զելենսկին պահանջում է, որ Եվրոպան դառնա Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների «կանոնավոր մասը»

ԵՄ-ն դեռևս տարաձայնություններ ունի այն հարցում, թե ով պետք է ներկայացնի դաշինքը խաղաղության բանակցություններում։
ԴՈՒԲԼԻՆ — Վլադիմիր Զելենսկին կոչ արեց ԵՄ կառավարություններին ակտիվացնել իրենց մասնակցությունը Ուկրաինայի շուրջ խաղաղության բանակցություններին, երբ նա զրուցեց աշխարհի առաջնորդների հետ՝ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ պաշտոնյաների միջև հինգշաբթի օրը Մոսկվայում կայացած քննարկումների մասին լսելուց մի քանի ժամ առաջ։
«Երբ ամերիկացիներն ու ռուսները խոսում են այս մասին, խոսքը միայն Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների մասին չէ», – ասաց Ուկրաինայի նախագահը Դուբլինում կայացած գագաթնաժողովի սկզբում առաջնորդներին։ «Խոսքն ավելի շատ Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև ինչ-որ նոր անվտանգության շրջանակի մասին է»։
Չնայած նա ասաց, որ «շատ լավ է, որ եվրոպացիներն այժմ մասնակցում են այս բանակցություններին», նրանք ուղղակիորեն չեն խոսում Ռուսաստանի հետ, ուստի «մենք պետք է համոզվենք, որ Եվրոպան դառնա այս բանակցությունների կանոնավոր մասը»։
Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև Աբու Դաբիում երկու օր տևած խաղաղության բանակցությունները չորեքշաբթի օրը ավարտվեցին առանց առաջընթացի և առանց եվրոպացի պաշտոնյաների միանալու բանակցություններին։ ԵՄ կառավարությունները շարունակում են տարաձայնություններ ունենալ այն հարցում, թե ով պետք է ներկայացնի նրանց։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեսպանորդներ Սթիվ Վիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները հինգշաբթի օրը հանդիպել են Ռուսաստանի առաջնորդի հետ և հինգշաբթի երեկոյան կմեկնեն Դուբլին՝ Զելենսկուն տեղեկացնելու համար։
Իռլանդիայի մայրաքաղաքում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելու ճանապարհին, որտեղ հավաքվել էին ԵՄ և ոչ ԵՄ 50 առաջնորդներ, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը նշել է, որ դրական ազդանշաններ է ստացել Աբու Դաբիի բանակցություններից, բայց նաև ընդգծել է, որ Ուկրաինան և Եվրոպան պետք է ներգրավված լինեն։
«Ես ակնկալում եմ, որ Ռուսաստանի կառավարությունը և Ռուսաստանի նախագահը վերջապես կհամաձայնվեն այս համատեղ բանակցություններին», – ասել է Մերցը։ «Մենք նաև կքննարկենք, թե անհրաժեշտության դեպքում ով կներկայացնի Եվրամիությունը։ Բայց դա այն հարցն է, որը մենք կքննարկենք փակ դռների ետևում և հրապարակայնորեն չենք հեռարձակի»։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասն ավելի կասկածամիտ տոնով է արտահայտվել՝ ասելով, որ Մոսկվայից բարի կամք չի տեսել և պնդել է, որ հրադադարը պետք է լինի նախքան խաղաղության համաձայնագրի կամ Եվրոպայի ավելի լայն անվտանգության ճարտարապետության վերաբերյալ քննարկումները։
«Ամերիկացիները ներկայացնում են ամերիկյան շահերը, եվրոպացիները՝ եվրոպական շահերը», – ասել է նա՝ հավելելով, որ ԵՄ պայմանագրերը ազդանշան են տալիս, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան և ինքը պետք է ներկայացնեն դաշինքը ցանկացած բանակցություններում՝ լուծում, որը աջակցել է Էստոնիայի վարչապետ Քրիստեն Միխալը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Եվրոպան նախ պետք է համաձայնության գա իր սեփական խաղաղության առաջարկների և ապագա եվրոպական անվտանգության տեսլականի շուրջ, նախքան որոշելը, թե ով պետք է ներկայացնի այն։
Գագաթնաժողովի ճանապարհին նա լրագրողներին ասել է, որ Եվրոպայի բանակցային դիրքորոշման էությունը պետք է որոշի ցանկացած բանակցությունների ձևաչափը, այլ ոչ թե հակառակը։
«Եկեք անկեղծ լինենք՝ առանց եվրոպացիների Ուկրաինան աջակցություն չի ունենա», — ասաց նա՝ նշելով, որ ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը նվազել է։ — «Կա որոշակի միջնորդություն, լավ։ Բայց, ի վերջո, հենց մենք՝ եվրոպացիներս ենք որոշելու և սահմանելու մեր ապագա անվտանգությունը։ Ես դրանում կասկած չունեմ»։
Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Լյուկ Ֆրիդենը պաշտպանեց Կոշտայի թեկնածությունը՝ որպես ԵՄ ներկայացուցիչ, իսկ Իռլանդիայի վարչապետ Միխոլ Մարտինը կոչ արեց Եվրամիությանը՝ «բանակցային սեղանի շուրջ հանդես գալ հստակ և հետևողական առաջնորդությամբ»՝ զգուշացնելով, որ դեռ պարզ չէ՝ արդյոք Ռուսաստանն իսկապե՞ս շահագրգռված է խաղաղությամբ։
Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը զգուշացրեց, որ ապագա բանակցություններում Եվրոպայի տեղը դեռևս երաշխավորված չէ, մինչդեռ նրա չեխ գործընկեր Անդրեյ Բաբիշը լավատեսություն հայտնեց, որ ԵՄ-ն ավելի է մոտենում բանակցային սեղանի շուրջ տեղ ապահովելուն։
Այս հարցը, Ջորջիա Մելոնիի խնդրանքով, կքննարկվի ուրբաթ օրը կայանալիք Եվրոպական խորհրդի ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Կոշտան համաձայնեց ժամանակ հատկացնել այդ քննարկմանը՝ ի լրումն օրակարգում արդեն իսկ ներառված՝ արհեստական բանականությանը վերաբերող հարցերի։
Բաց մի թողեք
Արդյո՞ք Եվրոպան հասել է միասնության գագաթնակետին
Ինչու է ԱՄՆ-ն ցանկանում, որ հաջորդ անգամ Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին մասնակցի նաև Եվրոպան
Ինչպես Շվեդիայի Էբա Բուշը ցնցեց Եվրոպայի էներգետիկ ցանցը