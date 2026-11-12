Brexit-ի նախկին բանակցողը այժմ պատրաստ է չեղարկել Լեյբորիստական ​​կուսակցության ԵՄ կարմիր գծերը. Լուսանկար

Նիք Թոմաս-Սիմոնդսն ասում է, որ այժմ անհրաժեշտ է քննարկում ծավալել Մեծ Բրիտանիայի համար հասանելի տարբեր տարբերակների շուրջ։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիայի Brexit-ից հետո «կարմիր գծերի» ճարտարապետները այժմ կողմ են ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների սահմանափակումների վերանայմանը հաջորդ ընտրություններում։
Նիք Թոմաս-Սիմոնդսը, որը նախկին վարչապետ Քիր Սթարմերի գլխավոր բանակցողն էր Բրյուսելի հետ, ասել է, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է բաց լինի տնտեսական աճի շահերից ելնելով՝ վերացնելու սահմանները։
Նախկին նախարարը, որը մինչև հուլիս ղեկավարել է ԵՄ-ի հետ «վերագործարկման» բանակցությունները, կարմիր գծերի ամենաուժեղ պաշտպաններից մեկն էր, որոնք բացառում են միասնական շուկային, մաքսային միությանը վերադառնալը և տեղաշարժի ազատության վերականգնումը։
Լեյբորիստական կուսակցությունը քարոզարշավ անցկացրեց և հաղթեց 2024 թվականի ընդհանուր ընտրություններում՝ հիմնվելով այդ խոստումների վրա, քանի որ ձգտում էր Brexit-ի շուրջ զրույցը շարունակել տարիներ տևած վիճահարույց քննարկումներից հետո։
Թոմաս-Սիմոնդսը Սթարմերի վերջին դաշնակիցն է, որը Լեյբորիստական կուսակցության ծրագրում հաջորդ ընտրություններում (որոնք պետք է անցկացվեն մինչև 2029 թվականի ամռան վերջը) այդ սահմանափակումները վերացնելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Մեկնաբանությունները լրացուցիչ ցույց են տալիս Լեյբորիստական կուսակցության կարծիքի փոփոխությունը և այն համոզմունքը, որ հասարակական տրամադրությունները փոխվել են դրա հետ մեկտեղ։
Վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը հինգշաբթի օրը Դուբլինում Եվրոպական քաղաքական համայնքի հանդիպման ժամանակ կհանդիպի մայրցամաքային առաջնորդների հետ՝ Բրյուսելի հետ մեկ այլ աստիճանական «վերագործարկման» համաձայնագրի առաջխաղացմանը նպաստելու համար, որը պետք է ստորագրվի Բրյուսելում կայանալիք ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովում։
Նոյեմբերի 20-ի գագաթնաժողովի շուրջ վարչապետը պարտավորվել է ավելի առաջ գնալ՝ ներկայացնելով, թե ինչ տարբերակներ է նա համարում դաշինքի հետ ապագա հարաբերությունների համար։ Նա չի հանել Մեծ Բրիտանիայի ԵՄ-ին լիովին վերամիավորվելու տարբերակը։
«Մենք հիմա պետք է բանավեճ ունենանք այն մասին, թե ինչ ենք ուզում անել ապագայում», – երեքշաբթի օրը խորհրդարանում իր գրասենյակում տված հարցազրույցում ասել է Թոմաս-Սիմոնդսը։
Տորֆաենի պատգամավորն ասաց, որ որպես նախարար աշխատելու ընթացքում ինքը հաճախակի զրույցներ է ունեցել բրիտանական և եվրոպական բիզնեսների հետ Brexit-ից հետո առաջացած բյուրոկրատական խոչընդոտների մասին։
«Սա մեզ չի օգնում տնտեսության աճի հարցում։ Ուստի աճի ներուժը բավականին մեծ է», — հավելեց նա։
«Հաշվի առնելով, որ ներկայիս իրավիճակն այնպես չի գործում, ինչպես պետք է գործեր, ինչպես նաև հաշվի առնելով հանրային կարծիքը՝ չեմ կարծում, թե որևէ մեկը 2024 թվականին կցանկանար ևս մեկ «Բրեքսիթ»-ի շուրջ ընտրություններ տեսնել։ Սակայն, հաշվի առնելով հանրային տրամադրությունները, կարծում եմ՝ այժմ միանգամայն տեղին է քննարկել մեզ հասանելի տարբերակները»։
Թոմաս-Սայմոնդսի այս մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Քրիս Ուորդը՝ Նախարարների կաբինետի գրասենյակի նախկին նախարարը և Սթարմերի երկարամյա քաղաքական օգնականը (ով մասնակցել էր «կարմիր գծերի» սահմանմանը), հայտարարեց, որ այդ «կարմիր գծերը» արժանի են «արժանապատիվ թոշակի»։ Ռեյչել Ռիվզը, որը Սթարմերի թիմում ֆինանսական հարցերով գլխավոր պատասխանատուն էր, այս ամիս հայտարարեց, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է վերադառնա ԵՄ. նման հայտարարություններ անելը անհնար կլիներ, երբ նա պաշտոնավարում էր Սթարմերի վարչակազմում։
«Բրեքսիթ»-ի վաղեմի կողմնակից Նայջել Ֆարաջը Բերնհեմի մոտեցումը որակեց որպես «լիակատար դավաճանություն»՝ հույս ունենալով, որ դա կարող է նոր շունչ հաղորդել իր «Reform UK» կուսակցությանը, որի վարկանիշը հարցումներում վերջին շրջանում անկում է ապրում։
«Կարծում եմ՝ ես, թերևս, շատերից ավելի լավ եմ գիտակցում «Բրեքսիթ»-ի թեմայի վերաբերյալ քննարկումները սրելու հետ կապված ռիսկերն ու վտանգները, — ասաց Թոմաս-Սայմոնդսը։ — Սակայն այս քննարկումն անհրաժեշտ է, քանի որ մենք պետք է հասնենք այնպիսի դիրքորոշման, որը թույլ կտա Եվրամիության հետ ապագա հարաբերությունները դնել ամուր հիմքերի վրա»։
Նա կոչ արեց անցկացնել «բաց քննարկում»՝ թափանցիկ կերպով ներկայացնելով ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու տարբերակների օգուտներն ու ծախսերը։ Մեծ Բրիտանիան կարող է շարունակել փորձել ձեռք բերել հատուկ պայմանավորվածություններ, կամ էլ վերադառնալ մաքսային միություն, միասնական շուկա կամ անդամակցել բուն միությանը։
«Մենք պետք է տեսնենք, որ այս ամենը կարգավորվի փոխզիջումներով, քանի որ մենք չենք կարող կրկին պարզապես վերացական բանավեճ ունենալ», – ասաց Թոմաս-Սիմոնդսը, որը վերադարձավ խորհրդարան, երբ Բըրնհեմը փոխարինեց Սթարմերին։ Բըրնհեմը Համիշ Ֆալկոներին նշանակեց ԵՄ հետ հարաբերությունների նախարար։
Բըրնհեմի որոշումը՝ ԵՄ-ի շուրջ բանավեճը սկսելու վերաբերյալ, սկեպտիկորեն է ընդունվում իր կաբինետում, որտեղ որոշ նախարարներ զգայուն են Brexit-ի բանավեճի հին վերքերի վերաբացման նկատմամբ։
Գործարարության նախարար Ջոնաթան Ռեյնոլդսը և ներքին գործերի նախարար Շաբանա Մահմուդը պատմականորեն տատանվել են Brexit-ի շուրջ վեճերը վերսկսելու հարցում։ Կանցլեր Ջոն Հիլին մարեց Բըրնհեմի մեծ հույսերը, որ Մեծ Բրիտանիան կմիանա ԵՄ-ին իր կենդանության օրոք՝ անցյալ ամիս Channel 4 News-ին ասելով, որ ինքը չի սպասում, որ դա տեղի կունենա։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լայենը պաշտպանում է Թուրքիայի նախաձեռնությունը՝ ուղղված էլեկտրիֆիկացման գլոբալ նպատակի իրագործմանը
Զելենսկին Եվրոպային կոչ է անում շտապել և ընտրել ներկայացուցիչ՝ Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների համար
Ալբանիան առաջարկում է ճկուն ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով, քանի որ դաշնակիցները դժգոհ են 2027 թվականի հանդիպման վերաբերյալ