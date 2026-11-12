12/11/2026

EU – Armenia

Լեհաստանը պաշտպանական հզորացման գործընթացում ապավինում է տեղական հսկային

infomitk@gmail.com 12/11/2026 1 min read

Պետական ​​«Լեհական սպառազինությունների խումբը» (PGZ) առանցքային դեր է խաղում Լեհաստանի վերազինման գործընթացում, սակայն այն զերծ չէ սեփական խնդիրներից։

ՎԱՐՇԱՎԱ — Լեհաստանը ցանկանում է, որ տեղական ընկերությունները ավելի մեծ ծավալով մատակարարումներ ապահովեն իր արագորեն ընդլայնվող բանակի համար։ Սակայն պետական ​​PGZ-ի մասնատված կառուցվածքը և քաղաքական գործընթացներից կախվածությունը հարցեր են առաջացնում այն ​​մասին, թե արդյոք Վարշավային կհաջողվի ծախսերի կտրուկ աճը վերածել ավելի հզոր արդյունաբերական ոլորտի։

«Լեհական սպառազինությունների խումբը» (PGZ)՝ երկրի խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունը, ստացել է միլիարդավոր զլոտիների նոր պատվերներ՝ դառնալով ռազմական հզորացման գործընթացի կենտրոնական օղակը։

Այս կոնգլոմերատը ձևավորվել է 2013 թվականին՝ միավորելով մոտ 50 փոքր ընկերությունների, որոնք նախկինում գործում էին բավականին անկախ՝ ունենալով սեփական կառավարման թիմեր և հաճախ՝ նաև սեփական քաղաքական հովանավորներ։ Գլխավոր գործադիր տնօրեն Ադամ Լեշկևիչն այս պաշտոնը զբաղեցնում է 2025 թվականի մայիսից՝ դառնալով հոլդինգի 12-րդ ղեկավարը՝ դրա հիմնադրումից ի վեր։

«PGZ-ը տարբերվում է եվրոպական այլ ընկերություններից», — ասում է Լեշկևիչը՝ հավելելով, որ ընկերությունն արտադրում է ավելի քան 700 տեսակի արտադրանք։ — «Կարելի է ասել՝ մենք արտադրում ենք գրեթե ամեն ինչ։ Սակայն այն, ինչ կարող է ուժեղ կողմ լինել, կարող է նաև թույլ կողմ դառնալ»։

Վարշավայում գործող «Polityka Insight» քաղաքական վերլուծությունների կենտրոնի պաշտպանական հարցերով փորձագետ Մարեկ Շվիերչինսկին նշում է. «Նա, ըստ էության, ստիպված է դիվանագիտություն կիրառել՝ մյուս ընկերությունների գործունեությունը համակարգելու համար»։

Ժառանգական պաշտպանական արդյունաբերություն
Կոմունիզմի փլուզումից հետո տասնամյակներ շարունակ Լեհաստանը քիչ էր ծախսում պաշտպանության վրա, և բանակը հիմնականում օգտագործում էր խորհրդային դարաշրջանի հնացած սարքավորումներ: Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի անօրինական անեքսիան 2014 թվականին և Ուկրաինայի լիամասշտաբ ներխուժումը 2022 թվականին փոխեցին դա, և Լեհաստանի պաշտպանության ծախսերը կտրուկ աճեցին։

«Մենք ունենք մեծ պատմական և ներկայիս փորձ զրահապատ մեքենաների և սպասարկման, վերանորոգման և կապիտալ վերանորոգման ծառայությունների ոլորտում», – ասաց Լեշկևիչը: «Մենք նաև արտադրում ենք անիվավոր մեքենաներ, ինչպիսիք են Jelcz-ը, և մեր աշխատանքը սենսորների և ռադարի վրա լավ է զարգանում: Մենք վաղուց ուժեղ ենք եղել հրացանների և ատրճանակների ոլորտում»:

Վարշավայում գտնվող Լեհաստանի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի պաշտպանության վերլուծաբան Ալեքսանդրա Կոզիոլը նշեց այլ նշանավոր լեհական պաշտպանական ընկերություններ, ինչպիսիք են մասնավոր WB Group-ը, որը մասնագիտանում է կապի ցանցերի, անօդաչու թռչող սարքերի, թափառող զինամթերքի և կրակի կառավարման լուծումների մեջ։

«Մենք ցանկանում ենք կատարելագործվել նոր տեխնոլոգիաների, մասնավորապես անօդաչու թռչող սարքերի, ինչպես նաև ծրագրային ապահովման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լուծումների ոլորտում», – ասաց Լեշկևիչը։

PGZ-ն նաև կապեր է հաստատում այլ եվրոպական պաշտպանական ընկերությունների հետ։ Այն կառուցում է երեք նոր հրետանային արկերի գործարաններ՝ Մեծ Բրիտանիայի BAE Systems ընկերության հետ համատեղ: PGZ-ի Narew հակաօդային պաշտպանության համակարգը ներառում է MBDA-ի հետ համագործակցություն՝ հրթիռներ և արձակման համակարգեր մատակարարելու համար։

«Կամ մենք կօգտվենք այս հնարավորությունից, կամ կթողնենք, որ պաշտպանության ոլորտում արագ արդյունաբերական զարգացման այս շրջանն անցնի: Մենք ունենք նպատակներ և ցանկանում ենք դրանք իրականացնել», – ասաց Լեշկևիչը։

Միջոցները՝ ներքին շուկայում

Այս տարի Լեհաստանը նախատեսում է պաշտպանության ոլորտում ծախսել 200 միլիարդ զլոտի (45,7 միլիարդ եվրո), ինչը կազմում է ՀՆԱ-ի 4,8%-ը․ սա ամենաբարձր ցուցանիշն է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների շարքում։ Լեհաստանը նաև ԵՄ-ի՝ սպառազինությունների ձեռքբերմանն ուղղված 150 միլիարդ եվրո ընդհանուր ծավալով SAFE վարկային ծրագրի խոշորագույն շահառուն է՝ ստանալով մոտ 44 միլիարդ եվրո։

Կառավարությունը ձգտում է ապահովել, որ երկրի պաշտպանական արդյունաբերությունը ստանա նոր ծախսերի աճող մասնաբաժինը։

Մայիսին Լեհաստանի սպառազինությունների գործակալությունը (Armaments Agency) լեհական զենք արտադրող ընկերությունների հետ կնքել է մոտ 120 միլիարդ զլոտի արժողությամբ պայմանագրեր, որոնք ֆինանսավորվում են SAFE ծրագրի շրջանակներում։ Միջոցների զգալի մասը բաժին է հասել PGZ ընկերությանը և դրա դուստր ձեռնարկություններին (հիմնականում՝ Huta Stalowa Wola-ին)՝ տարբեր տեսակի սարքավորումների, այդ թվում՝ 146 «Borsuk» հետևակի մարտական ​​մեքենաների, 96 «Krab» ինքնագնաց հաուբիցների, 64 «Rak» ականանետերի, K9PL աջակցող մեքենաների, ինչպես նաև «Homar-K» հրթիռային համակարգերի համար նախատեսված 1000 տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման նպատակով։

Ըստ «Warsaw Enterprise Institute» վերլուծական կենտրոնի զեկույցի՝ PGZ-ի հետ կնքված գործարքների մեծ մասն իրականացվել է առանց մրցույթի։

«Լեհական պաշտպանական արդյունաբերության զարգացումն անհրաժեշտ է, սակայն դա չպետք է ավտոմատ կերպով ենթադրի արտոնյալ պայմաններ կառավարության անմիջական վերահսկողության տակ գտնվող ընկերությունների համար», — նշվում է զեկույցում։

Պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշն անցած ամիս ընդգծել է, որ կառավարությունը նպատակ ունի զարգացնել երկրի ռազմաարդյունաբերական համալիրը՝ հայտարարելով․ «Մենք կառուցում ենք հզոր բանակ, ամրապնդում անվտանգությունը և ներդրումներ կատարում Լեհաստանի ապագայի մեջ»։

Սակայն տեղական ընկերություններին նախապատվություն տալը կարող է հակասության մեջ մտնել հնարավորինս արագ սպառազինվելու՝ կառավարության ձգտման հետ. Վարշավան ցանկանում է ձեռք բերել տանկեր, ինքնաթիռներ և հրթիռներ՝ Ռուսաստանին զսպելու նպատակով, թեև այդ նպատակը որոշակի խնդիրներ է ստեղծում սպառազինությունների արտադրության տեղական ոլորտի համար։

Լեհաստանի պաշտպանական ծախսերի մոտ 60 տոկոսն ուղղվում է ներմուծմանը, «և դա շուտ չի փոխվի», — ասաց Շվիերչինսկին։ Սպառազինության ներմուծման մեծ մասը բաժին է ընկնում Հարավային Կորեային և Միացյալ Նահանգներին, այդ թվում՝ այնպիսի համակարգեր, ինչպիսիք են K2 «Black Panther» տանկերը և F-35A կործանիչները։

«2022 թվականին մենք փնտրում էինք պատրաստի լուծումներ և արտադրանք, քանի որ մեզ վտանգված էինք զգում, — նշեց Լեշկևիչը։ — Այսօր մենք փորձում ենք օգտվել յուրաքանչյուր հնարավորությունից՝ արտադրությունը լեհականացնելու համար։ Այժմ մենք գրեթե չենք գնում պատրաստի արտադրանք՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ իսկապես չունենք որոշակի կարողություններ»։ PGZ-ի դուստր ձեռնարկություններից մեկը 2028 թվականից սկսած կարտադրի K2 տանկեր։

«Ես տեսնում եմ լեհական մտավոր սեփականության ծավալն ավելացնելու ջանքեր, — ասաց պաշտպանական հարցերով վերլուծաբան Կոզիոլը՝ հավելելով, որ դեռ պարզ չէ՝ արդյոք կառավարության՝ պայմանագրերը լեհական ընկերություններին փոխանցելու քաղաքականությունը կնվազեցնի կախվածությունը օտարերկրյա տեխնոլոգիաներից։

2025 թվականին PGZ-ի հասույթը կազմել է 18,4 միլիարդ զլոտի (նախորդ տարվա համեմատ՝ 23%-ով ավելի), իսկ շահույթը՝ 2,8 միլիարդ զլոտի (66%-ով ավելի)։ Ընկերությունը Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի (SIPRI)՝ աշխարհի 100 խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների 2025 թվականի ցուցակում զբաղեցրել է 51-րդ տեղը։

«Մենք նպատակ ունենք ընդգրկվել Եվրոպայի լավագույն 10 և աշխարհի լավագույն 30 ընկերությունների շարքում», — ասաց Լեշկևիչը։

«Եթե դիտարկենք PGZ-ի զարգացումն ու արդյունքները, ապա կարելի է ասել, որ, չնայած քաղաքական խնդիրներին, ընկերությունը փորձում է կատարել լեհական բանակը սպառազինելու խնդիրը», — նշեց Կոզիոլը։

Քաղաքական ռիսկ
Լեհաստանի պետական ​​վերահսկողության տակ գտնվող ընկերությունները հայտնի են քաղաքական միջամտության բարձր մակարդակով։ Թեև Կոզիոլը շեշտեց, որ քաղաքական ուժերի միջև կա կոնսենսուս՝ պաշտպանական ծախսերը բարձր մակարդակի վրա պահպանելու հարցում, PGZ-ն, այնուամենայնիվ, բախվում է քաղաքական ռիսկերի։

Մատեուշ Մորավեցկին, ով 2017-ից 2023 թվականներին՝ «Օրենք և արդարություն» կուսակցության կառավարման օրոք, զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը, այս ամառ առաջարկեց հնարավորինս լուծարել PGZ-ն՝ ընկերության կառավարումը որակելով «թույլ»։

Կոսինյակ-Կամիշը կոշտ արձագանքեց՝ այդ գաղափարը որակելով «վնասակար և հակապետական»։

Վտանգը, հավանաբար, կմեծանա։ Հաջորդ տարի Լեհաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, և հասարակական կարծիքի հարցումները ցույց են տալիս, որ վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կոալիցիան կարող է իշխանությունից հեռացվել աջակողմյան կուսակցությունների միավորման կողմից։

Սա նշանակում է, որ Լեշկևիչի դիրքերը կարող են վտանգվել։ Նա 2007-ից 2011 թվականներին Տուսկի նախորդ կառավարությունում զբաղեցրել է պաշտոն, իսկ PGZ-ն ղեկավարելուց առաջ ղեկավարել է պետական ​​վերահսկողության տակ գտնվող պարարտանյութեր արտադրող հսկա «Grupa Azoty»-ն։

«Գլխավոր գործադիր տնօրենը պետք է պաշտոնավարի մեկ տասնամյակ, սակայն լեհական իրողություններում դրա հնարավորությունը չկա», — նշեց Շվիերչինսկին։

Բաց մի թողեք

1 min read

EU Inc-ը կարող է բաց թողնել 2026 թվականի վերջնաժամկետը, քանի որ խորհրդարանի բանակցությունները կրկին ձախողվել են

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լիտվայի կարծիքով՝ Ուկրաինայում պատերազմը կարող է ավարտվել այս ձմռանը

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը հայտնում է, որ Պենտագոնը կողմ է ԱՄՆ մշտական ​​ռազմակայանին

11/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ես ո՞ւմ եմ նման…»․ պատերազմից հետո կյանքը շարունակելու, սիրելու և հիշողության մութ անկյուններում մոլորվելու մասին

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռումինիան առաջարկում է ամերիկյան զորքերի տեղակայման ծախսերը հոգալ պետական ​​բյուջեից

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բողոքի ակցիաների ընթացքում մոտ 100 մարդ է ձերբակալվել․ Իսպանիա

12/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

EU Inc-ը կարող է բաց թողնել 2026 թվականի վերջնաժամկետը, քանի որ խորհրդարանի բանակցությունները կրկին ձախողվել են

12/11/2026 infomitk@gmail.com