Վլադիմիր Պուտինի պահանջները «աբսուրդային» են, իսկ Ռուսաստանն ուժեղացնում է հարձակումները
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում խաղաղ բանակցությունների մեկնարկից առաջ Ռուսաստանը պետք է հրադադար հաստատի։ Այս հայտարարությունն արվել է այն բանից հետո, երբ ԵՄ առաջնորդները համաձայնության են եկել այն մասին, թե ով է ներկայացնելու միությունը ապագա խաղաղ բանակցություններում։
«Մենք ցանկանում ենք տեսնել հրադադար, դադարեցնել ուկրաինացիների սպանությունները և վերջ դնել քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարձակումներին», – ասել է նա երկուշաբթի օրը Բրյուսելում՝ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման նախաշեմին։ «[Դրանից հետո] մենք կարող ենք նստել և բանակցել խաղաղ համաձայնագրի շուրջ»։
«Այս պահին մեզ հրադադար է անհրաժեշտ՝ որպեսզի հնարավոր լինի սկսել բանակցությունները որևէ այլ հարցի շուրջ»։
Կալլասը նշել է, որ ապագա բանակցություններից ակնկալիքները պետք է իրատեսական լինեն՝ խաղաղ համաձայնագրի վերաբերյալ Ռուսաստանի պահանջները որակելով «աբսուրդային»։ Նա պնդել է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ խաղաղությամբ։
«Այժմ նրանք ներկայացնում են նույն պահանջները՝ դրանց ավելացնելով նորերը։ Ուստի սա նաև հստակ պատրվակ է՝ պատերազմը շարունակելու համար», – ասել է նա։
«Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն իսկապես սրում է իրավիճակը՝ հարձակվելով ենթակառուցվածքների վրա՝ թիրախավորելով գնացքները, կամուրջները և էներգետիկ համակարգը։ Նպատակն է հնարավորինս մեծ տառապանք պատճառել խաղաղ բնակչությանը՝ ստիպելով ուկրաինացիներին հանձնվել դժվարին ձմռան նախաշեմին»։
Կալլասը՝ բանակցային ձևաչափից դուրս
Անցյալ շաբաթ Դուբլինում կայացած գագաթնաժողովում ԵՄ առաջնորդները վերջապես համաձայնության եկան այն ձևաչափի շուրջ, որով միությունը կներկայացվի Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Եվրոպական պատվիրակությունը կազմված կլինի ԵՄ ներկայացուցիչներից և «E5» խմբից, որի մեջ մտնում են Եվրոպայի հիմնական ռազմական տերությունները՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Իտալիան և Լեհաստանը։
Էստոնիայի նախկին վարչապետ Կալլասը չի ընդգրկվել բանակցային առաջարկվ Նա մերժեց եվրոպական անվտանգության նոր կառուցակարգի վերաբերյալ Ռուսաստանի կոչերը՝ նշելով․ «Եկեք չաղարտենք պատկերը»։
«Մենք արդեն ունենք անվտանգության ճարտարապետություն, և Ռուսաստանը համաձայնել է դրան՝ ստորագրելով բազմաթիվ համաձայնագրեր», — ասաց նա՝ հիշատակելով Ռուսաստանի հետ նախկինում կնքված Հելսինկյան և Բուդապեշտյան պայմանավորվածությունները։
«Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը չի պահպանում այդ պայմանավորվածությունները։ Այդ իսկ պատճառով մեզ հստակ երաշխիքներ են անհրաժեշտ ռուսական կողմից առ այն, որ նրանք կհետևեն դրանց»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններ. ծանոթացեք այն թեկնածուների հետ, որոնց մասին չէիք էլ մտածի
5 բան, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել Դուբլինի ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովում
ԵՄ-ն համաձայնել է 5 երկրների հետ, որոնք կղեկավարեն Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունները, ինչպես և եղավ