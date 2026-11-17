Այսպես կարծում է զենք արտադրող ընկերության ղեկավարը․ Պանու Ռոուտիլան նշում է, որ ԵՄ-ի հաջորդ յոթնամյա բյուջեն պաշտպանական արդյունաբերությանը կապահովի պլանավորման և ներդրումների ավելի մեծ կայունություն։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն կարող է «բեկումնային» դառնալ եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության համար՝ ընկերություններին տրամադրելով կանխատեսելի և երկարաժամկետ ֆինանսավորում։ Այս մասին հայտնել է ֆիննական Patria պաշտպանական ընկերության ղեկավարը։
ԵՄ անդամ երկրները դեռևս բանակցում են միության հաջորդ յոթնամյա բյուջեի ծավալների շուրջ։ Ձգտում կա համաձայնության հասնել մինչև տարեվերջ՝ հաշվի առնելով, որ 2027 թվականին մի շարք առանցքային երկրներում, այդ թվում՝ Ֆրանսիայում և Լեհաստանում, սպասվում են ազգային ընտրություններ։
Եվրոպական հանձնաժողովն առաջարկել է մոտ 2 տրիլիոն եվրո կազմող բյուջետային հայտից 131 միլիարդ եվրոն հատկացնել պաշտպանության և տիեզերական ոլորտներին։ Թեև ակնկալվում է, որ վերջնական գումարն ավելի փոքր կլինի (քանի որ Գերմանիայի և Նիդերլանդների գլխավորությամբ որոշ երկրներ հանդես են գալիս ընդհանուր բյուջեի կրճատման օգտին), այն, ամենայն հավանականությամբ, զգալի աճ կապահովի՝ համեմատած ներկայիս բյուջեում հատկացված մոտ 25 միլիարդ եվրոյի հետ։
Patria-ի նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն Պանու Ռոուտիլան նշում է, որ 2028-2034 թվականների բյուջետային շրջափուլում նման ֆինանսավորումը ընկերություններին թույլ կտա մշակել երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրեր, ինչն ավելի ռիսկային է ԵՄ-ի ներկայիս կարճաժամկետ ծրագրերի պարագայում։ Նա հաջորդ բյուջեն որակել է որպես «իսկապես բեկումնային»։
«Ավանդաբար, պատվերները եղել են ընդամենը երկու կամ մոտավորապես երկու տարվա համար և ոչ շատ ավելի», – ասաց նա ներկայիս զենքի գործարքների մասին: Արդյունքում, «դուք չեք կարող իսկապես երկարաժամկետ ներդրումներ կատարել, չնայած պահանջարկի ազդանշաններին»:
Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության խմբերը նմանատիպ փաստարկ են ներկայացրել:
«Համակարգված գնումները, համատեղ պահանջարկը, երկարաժամկետ պայմանագրերը, կարգավորող ավելի մեծ կանխատեսելիությունը և համաձայնեցված առաջնահերթությունները կարևոր են հզորությունների ընդլայնման, մատակարարման շղթաների ամրապնդման և կրկնօրինակումների նվազեցման համար, ներդրումներն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար», – հայտարարեց ASD պաշտպանության լոբբին հուլիսյան ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո:
Մինչ այժմ ԵՄ-ի ջանքերը իր պաշտպանական արդյունաբերությունը խթանելու համար սահմանափակ տևողություն են ունեցել:
1.5 միլիարդ եվրոյի Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության ծրագիրը ֆինանսավորում է տրամադրում ԵՄ ներկայիս բյուջեի շրջանակներում մինչև 2027 թվականը: 150 միլիարդ եվրոյի «Եվրոպայի անվտանգության գործողությունների» վերազինման ծրագիրը ժամանակավոր հնգամյա գործիք է, որի հատկացումների և նախագծերի ավարտման ժամկետները երկարաձգվում են մինչև 2030 թվականը։
Ռուտիլան, որը ապրիլին ստանձնեց Patria-ն, ասաց, որ չափազանց կարևոր է, որ ԵՄ հաջորդ բազմամյա ֆինանսական շրջանակը «ինչ-որ բանի հանգեցնի: Եվ ինչ-որ բան միայն կարգավորում չէ, ինչ-որ բան՝ հստակ արտադրանք»:
Շատ այլ պաշտպանական ընկերությունների նման, ֆիննական խումբը վաճառքի և շահույթի կտրուկ աճ է գրանցել 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից հետո: Այդ պատերազմը նաև ստիպեց Ֆինլանդիային խզել իր նախկին ռազմական չմիավորման պարտավորությունները և միանալ ՆԱՏՕ-ին 2023 թվականին:
Ուկրաինային մատակարարումը շարունակելու անհրաժեշտությունը և ԱՄՆ-ի կողմից եվրոպական անվտանգության նկատմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանձնառության վերաբերյալ անորոշությունը մեծացնում են վերազինման ճնշումը:
Եվրոպայում ընթացող վերազինման մասշտաբները պահանջում են արտադրության կտրուկ ավելացում։ Ռուտիլան նշեց, որ սա լուրջ խոչընդոտ չի հանդիսանա, երբ ընկերությունները ստանան ավելի շատ պատվերներ և երկարաժամկետ ներդրումների վերաբերյալ ավելի մեծ հստակություն։
«Սա լուծելի խնդիր է», — ասաց նա՝ պաշտպանական ընկերությունների մասշտաբները համեմատելով շատ ավելի մեծ ծավալներ ունեցող ավտոարդյունաբերության հետ։ — «Ավտոարտադրող ընկերությունները տարեկան միլիոնավոր տրանսպորտային միջոցներ են թողարկում, իսկ մենք՝ հազարավոր։ Այսինքն՝ ծավալների մեծությունը տարբեր է»։
Patria-ն արդեն իսկ ավելացրել է արտադրության ծավալները, սակայն, ինչպես նշեց Ռուտիլան, «չէի ասի, թե մենք արդեն աշխատում ենք մեր հնարավորությունների առավելագույն սահմանագծին։ Եթե լինի բարեհաջող պատվիրատու, մենք դեռ կարող ենք նոր պատվերներ ընդունել»։
Patria-ի բաժնետոմսերի կեսից մի փոքր ավելին պատկանում է Ֆինլանդիայի պետությանը, իսկ մնացած մասը՝ նորվեգական Kongsberg Defence & Aerospace պաշտպանական ընկերությանը։ Patria-ն, իր հերթին, տիրապետում է Nammo ընկերության բաժնետոմսերի կեսին. վերջինս 155 մմ տրամաչափի հրետանային զինամթերքի հիմնական արտադրողներից է։
Patria-ն հայտնի է իր բազմազգ նախագծերով, որոնցից է, օրինակ, «Զրահապատ տրանսպորտային միջոցների միասնական համակարգը» (Common Armoured Vehicle System)՝ 6×6 անիվային բանաձևով զրահամեքենա, որը մշակվել է Ֆինլանդիայի, Լատվիայի, Շվեդիայի, Գերմանիայի, Դանիայի, Նորվեգիայի և Միացյալ Թագավորության համագործակցության արդյունքում։
Ընկերությունը մուտք է գործում նաև անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) ոլորտ. օգոստոսին այն Ուկրաինայի «General Cherry» ընկերության հետ ստորագրել է համագործակցության մտադրությունների մասին արձանագրություն՝ նախատեսելով Ֆինլանդիայում սկսել ԱԹՍ-ների արտադրությունը։
Ընթացիկ տարվա առաջին ինը ամիսների ընթացքում խմբի զուտ վաճառքի ծավալն աճել է 40%-ով՝ հասնելով 933,5 միլիոն եվրոյի, իսկ գործառնական շահույթն ավելի քան կրկնապատկվել է՝ կազմելով 113,9 միլիոն եվրո։
Բաց մի թողեք
Ես մասնակցեցի ԵՄ ընտրական քննությանը. Ահա թե ինչպես անցավ այն
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուները բանավեճի ժամանակ քննադատության են ենթարկում Մարին Լը Պենին
ԵՄ-ի՝ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներում Հոնկոնգի հետ կապված բացթողում կա