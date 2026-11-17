Դիվանագետները Չինաստանը համարում են գիտական զեկույցների փակուղուց դուրս գալու բանալին։
ԱՆԹԱԼԻԱ, Թուրքիա — Եվրոպական կառավարությունները այս շաբաթ կարևոր բանակցություններ կանցկացնեն Չինաստանի հետ՝ վերջին փորձով պահպանելու գիտական խորհրդատվության դերը գլոբալ կլիմայական գագաթնաժողովներում։
Թուրքիայի Անթալիայում ՄԱԿ-ի կլիմայի վերաբերյալ համաժողովի շրջանակներում մի քանի եվրոպական պատվիրակությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հանդիպում են իրենց չինացի գործընկերների հետ՝ գիտական զեկույցների շուրջ ստեղծված խառնաշփոթ վեճում Պեկինին համոզելու համար,հայտնել են հինգ բանակցողներ։
«Կա մեծ դիվանագիտական քայլ», – ասել է Իտալիայի կլիմայի հարցերով դեսպան Ֆրանչեսկո Կորվարոն։ «Մենք աշխատում ենք ճնշում գործադրել»։
Վեճը խրվել է ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության միջկառավարական հանձնաժողովի վրա, որը հինգից յոթ տարին մեկ գիտական գնահատականներ է տալիս, և որի խորհուրդները համարվում են գլոբալ տաքացման վերաբերյալ գիտելիքների վիճակի և դրա դեմ պայքարի եղանակների վերաբերյալ վերջնական մարմինը։
IPCC-ի գիտնականները հույս ունեն հրապարակել իրենց հաջորդ զեկույցների շարքը 2028 թվականին: Սակայն ժամանակացույցը սահմանվել է աշխարհի կառավարությունների միջև կոնսենսուսով, և Հնդկաստանի և Սաուդյան Արաբիայի գլխավորությամբ երկրների մի փոքր խումբ ձգտում է հետաձգել հրապարակումը:
Վեճի շրջանակներում նրանք նաև արգելափակում են կառույցի բյուջեն՝ IPCC-ն (Կլիմայի փոփոխության հարցերով միջկառավարական խումբ) դնելով ֆինանսական ճգնաժամի առջև, ինչը կարող է խոչընդոտել դրա աշխատանքը։
Հաջորդ զեկույցների հրապարակման ցանկացած ձգձգում կլիմայի հարցերով բանակցողներին կզրկի թարմ գիտական տվյալներից 2028 թվականին կայանալիք COP կարևորագույն համաժողովի ժամանակ, երբ երկրները պետք է գնահատեն Փարիզյան համաձայնագրի իրականացման ուղղությամբ իրենց առաջընթացը և միջոցներ ձեռնարկեն առկա բացթողումները շտկելու համար։ (Այս գործընթացը հայտնի է որպես «գլոբալ առաջընթացի գնահատման երկրորդ փուլ» կամ GST2):
«Մենք խնդիր ունենք IPCC-ի հետ կապված. Սաուդյան Արաբիան և Հնդկաստանը դաշինք են կազմել՝ ցանկանալով հետաձգել զեկույցների հրապարակումը, — ասաց Կորվարոն։ — Առանց IPCC-ի զեկույցների՝ դժվար կլինի պատշաճ կերպով իրականացնել գլոբալ առաջընթացի գնահատումը։ Եթե ցանկանում ենք արձագանքել իրավիճակին, ապա պետք է մանրամասն իմանանք, թե որքանով ենք հետ մնում նպատակներից»։
Եվրոպական երկրները կարծում են, որ այս փակուղային իրավիճակի հաղթահարման հարցում առանցքային դեր ունի Չինաստանը։ Դիվանագետների խոսքով՝ եթե հաջողվի Պեկինին ներգրավել իրենց կողմը, ապա արգելափակող երկրները, հնարավոր է, զիջեն իրենց դիրքորոշումը։
Ժամանակի որոնում
IPCC-ն նախատեսում է հրապարակել երեք զեկույց։ Առաջինը կենտրոնանալու է գիտական հիմքերի վրա, երկրորդը՝ կլիմայի փոփոխության հետևանքներին նախապատրաստվելու ուղիների, իսկ երրորդը՝ գլոբալ տաքացման հետագա սրումը կանխելու միջոցառումների վրա։ Վերջինս հատկապես կարևոր է գլոբալ առաջընթացի գնահատման համար։
Երկրների մեծ մասը ցանկանում է, որ այդ մարմինն իր զեկույցները ներկայացնի 2028 թվականին, որպեսզի COP33-ի շրջանակներում իրականացվելիք առաջընթացի գնահատումը (stocktake) կարողանա հիմնվել վերջին գիտական հետազոտությունների վրա։
«Կարևոր է, որ IPCC-ն (Կլիմայի փոփոխության հարցերով միջկառավարական խումբը) շարունակի իր աշխատանքը, և որ գնահատման յոթերորդ զեկույցը ներկայացվի ժամանակին՝ ծառայելու որպես հիմք առաջընթացի գնահատման երկրորդ գործընթացի (GST2) համար», — անցյալ շաբաթ լրագրողներին ասել է ԵՄ գլխավոր բանակցող Դիանա Ակոնչիան։ — «Եվրոպան գիտության կողմնակիցն է»։
Սակայն Հնդկաստանը և Սաուդյան Արաբիան ավելի շատ ժամանակ են խնդրում՝ պնդելով, որ դա զարգացող երկրների հեղինակներին և կառավարություններին հնարավորություն կտա ուսումնասիրել և հաստատել զեկույցները։
«Պետք է բավարար ժամանակ տրամադրել» զարգացող երկրների գիտնականներին, — ասաց զարգացող երկրներից մեկի պաշտոնյան, ով դեմ է 2028 թվականի ժամկետին։ — «Սա ավելի շուտ սկզբունքային դիրքորոշում է… և ոչ թե որևէ ուսումնասիրությանը խոչընդոտելու կամ այն ձգձգելու փորձ»։ Պաշտոնյան խոսեց այն պայմանով, որ իր երկրի անունը չնշվի։
Այն երկրները, որոնք պնդում են 2028 թվականի ժամկետը (այդ թվում՝ ոչ միայն եվրոպական կառավարությունները, այլև կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խիստ խոցելի բազմաթիվ զարգացող երկրներ), համաձայն չեն այդ մոտեցման հետ։
«Մենք ականատես եղանք IPCC-ի (Կլիմայի փոփոխության հարցերով միջկառավարական խմբի) դիրքերը թուլացնելու և դրա այն զեկույցների հրապարակումը արգելափակելու փորձերի, որոնք պետք է հիմք ծառայեն հաջորդ գլոբալ գնահատման (global stocktake) համար», — անցյալ շաբաթ հայտարարեց Մարշալյան կղզիների նախագահ Հիլդա Հայնեն։ — «Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի մեր գիտնականները վստահեցնում են, որ աշխատանքը կարող է և պետք է ավարտվի ժամանակին»։
Նորվեգիայի և Բրազիլիայի ղեկավարները նույնպես, անցյալ շաբաթ Անթալիայում ունեցած իրենց ելույթներում, պաշտպանեցին IPCC-ի դերակատարությունը։ Ֆրանսիացի մի պաշտոնյա լրագրողներին հայտնեց, որ Հնդկաստանի և Սաուդյան Արաբիայի գործողությունները «բացարձակապես անընդունելի են, քանի որ, ըստ էության, դրանք կասկածի տակ են դնում գիտությունը»։
Հնդկաստանն ու Սաուդյան Արաբիան առաջարկել են այլ ժամանակացույց, ըստ որի՝ առաջին զեկույցը (որը վերաբերում է բացառապես գիտական տվյալներին) կներկայացվի ժամանակին՝ գլոբալ գնահատման համար, իսկ մյուս երկու զեկույցները, որոնք կենտրոնացած են երկրների կողմից ձեռնարկվելիք քայլերի վրա, կհետաձգվեն մինչև 2029 թվականը։
Այս գործընթացը խիստ քաղաքական բնույթ է կրում։ 2023 թվականին տեղի ունեցած նախորդ գնահատման արդյունքում, բարդ բանակցություններից հետո, ընդունվեց բոլոր կառավարությունների կողմից ստորագրված որոշում՝ հանածո վառելիքից հրաժարվելու վերաբերյալ։
IPCC-ի (Կլիմայի փոփոխության հարցերով միջկառավարական խմբի) ժողովին չի հաջողվել համաձայնության գալ արդեն վեց հանդիպում անընդմեջ։ Անցյալ ամիս Եթովպիայում կայացած հանդիպումն ավարտվել է առանց որևէ արդյունքի։ Երկրները նախատեսում են կրկին հանդիպել դեկտեմբերի 1-ին. սա վերջին հնարավորությունն է՝ համաձայնեցնելու հաջորդ տարվա բյուջեն։
«Խնդիրը գործընթացը միտումնավոր արգելակելը չէ, — պնդեց զարգացող երկրի պաշտոնյան։ — Անհրաժեշտ է կոնսենսուսի հասնել։ Բյուջեն չի կարող հաստատվել ոչ թափանցիկ եղանակով»։
Հնդկաստանին և Սաուդյան Արաբիային աջակցում են նաև Քենիան ու Ռուսաստանը, իսկ դիվանագետների խոսքով՝ Չինաստանը ևս դեմ է արտահայտվել հրապարակման արագացված ժամանակացույցին։ Այնուամենայնիվ, կա հույս, որ Պեկինի դիրքորոշումը հնարավոր կլինի փոխել։
«Չինաստանը միջանկյալ դիրքում է. նա լիովին չի համընկնում Սաուդյան Արաբիայի և Հնդկաստանի տեսակետների հետ, — նշեց Կորվարոն։ — Հուսով ենք, որ հնարավոր կլինի նրանց հետ ընդհանուր եզրեր գտնել՝ ընդգծելու գիտության և տվյալների կարևորությունը»։
«Ամեն ինչ բևեռացված է»
Քանի որ Անթալիայում անցկացվող գագաթնաժողովը համախմբել է նախարարների աշխարհի տարբեր երկրներից, պետությունները հույս ունեն, որ վեճը հնարավոր կլինի լուծել հենց այս շաբաթ։ Սակայն խաղադրույքները բավականին բարձր են։
«Այստեղ՝ նախարարների մասնակցությամբ, հնարավորություն կա կոնսենսուսի հասնել IPCC-ի հարցում, — ասաց եվրոպացի դիվանագետներից մեկը, ով իրավասու չէր հանդես գալ պաշտոնական մեկնաբանությամբ։ — Եթե նրանց դա հաջողվի, ապա, կարծում եմ, հաջորդ ամիս նախատեսված IPCC-ի հանդիպումը հաջող կանցնի։ Հակառակ դեպքում՝ այն կարող է ձախողման դատապարտված լինել»։
Երկրները զգուշանում են IPCC-ն ներքաշել COP-ի (Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի) քաղաքական բանավեճերի մեջ (քանի որ այդ երկու կառույցները գործում են ՄԱԿ-ի տարբեր ընթացակարգերի ներքո), սակայն միաժամանակ նշում են, որ խնդրի լուծումը հրատապ բնույթ է կրում։
«Այստեղ պետք է զգույշ լինել։ Մենք չենք ցանկանում ավելի բարդացնել IPCC-ի գործը, — ասաց երկրորդ եվրոպացի դիվանագետը։ — Սակայն, եթե դեկտեմբերին նրանք չհամաձայնեցնեն բյուջեն, դա կհետաձգի և կխաթարի հաջորդ զեկույցների վրա տարվող աշխատանքը։ Դա անընդունելի է»։
Հնդկաստանի և Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունները չեն արձագանքել մեկնաբանություն տալու խնդրանքներին։ Զարգացող երկրներից մեկի պաշտոնյան հայտնել է, որ իր երկիրը դեմ կլինի Անթալիայի գագաթնաժողովի եզրափակիչ որոշման տեքստում Կլիմայի փոփոխության հարցերով միջկառավարական խմբի (IPCC) հետ կապված հարցի ներառման ցանկացած փորձի։
Համաժողովի վերջնական որոշման՝ երկուշաբթի օրը հրապարակված նախնական տարբերակում առաջարկվում է, որ երկրներն արձանագրեն «Կլիմայի փոփոխության հարցերով միջկառավարական խմբի (IPCC) կարևորությունը գլոբալ գնահատման գործընթացի համար»։
Իր հերթին, IPCC-ն ողջունել է Անթալիայում կառավարությունների միջև ընթացող քննարկումները։
«Կարծում եմ՝ այստեղ՝ COP-ի շրջանակներում, կառավարությունների միջև ընթացող քննարկումները չափազանց օգտակար են, — նշել է IPCC-ի փոխնախագահ Դիանա Ուրգե-Վորսացը։ — Շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորինս շուտ որոշում կայացնենք, քանի որ ներգրավված գիտնականների, ինչպես նաև հենց կառույցի համար իրավիճակը բարդ է։ Անորոշության այս վիճակում գտնվելը դժվար է բոլորի համար»։
Նա հավելել է, որ «ցավալի էր հետևել», թե ինչպես են IPCC-ի բյուրոկրատական ընթացակարգերը ձեռք բերել քաղաքական բնույթ։
«Ինչո՞ւ է իրավիճակը բևեռացել։ Որովհետև, ցավոք, ներկայումս ամեն ինչ բևեռացված է։ Եվ նաև այն պատճառով, որ որոշ կողմեր փորձում են արժեզրկել գիտական տվյալները, քանի որ չեն ցանկանում ձեռնարկել այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են կլիմայի փոփոխության խնդիրը լուծելու համար», — ասել է ԵՄ բանակցող Ակոնչիան։
Նա հավելել է, որ ԵՄ-ն ջանքեր կգործադրի Անթալիայում համապատասխան որոշման ընդունման հասնելու համար․ «Մենք կպայքարենք, որպեսզի հասնենք այս արդյունքին»։
Բաց մի թողեք
Լիտվան ևս քննարկում է Ռուսաստանի հետ սահմանը փակելու հարցը
Ուկրաինան կրկին հարվածել է Ղրիմի կամրջին․ զոհեր կան
Կալլասը պայքարում է Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններում դեր գտնելու համար