Բրիտանիայի վարչապետը քննադատում է Բրեգզիտը, սակայն ակնարկում է, որ Միացյալ Թագավորության ապագա հարաբերությունների տարբերակների ներկայացման գործընթացն ավելի դանդաղ կընթանա։
ԼՈՆԴՈՆ — Երկուշաբթի օրը Լոնդոնում կայացած շքեղ ընդունելության ժամանակ Էնդի Բերնհեմը հիմնավորեց Բրեգզիտի շուրջ մեկ տասնամյակ առաջ սկսված բանավեճը վերսկսելու անհրաժեշտությունը՝ պնդելով, որ ԵՄ-ից դուրս գալով՝ Բրիտանիան ավելի շատ բան կորցրեց, քան ձեռք բերեց։
Լոնդոնի լորդ-քաղաքապետի (Lord Mayor) ընդունելության ժամանակ արտաքին քաղաքականությանը նվիրված իր առաջին խոշոր ելույթում Բերնհեմը հայտարարեց, որ ուրբաթ օրը կայանալիք Միացյալ Թագավորություն-ԵՄ գագաթնաժողովից հետո (որի ընթացքում կողմերը նախատեսում են ստորագրել գյուղատնտեսական և պարենային ապրանքների առևտրի համաձայնագիր, միավորել արտանետումների առևտրի համակարգերը և ստեղծել վիզային նոր համակարգ երիտասարդների համար) կհանդիպի ԵՄ ղեկավարների հետ՝ «մեր երկարաժամկետ հարաբերությունների տարբերակները» մշակելու նպատակով։
Սակայն, հաշվի առնելով այն բարդ հավասարակշռությունը, որը նա ստիպված է պահպանել երկրի ներսում այս հարցի շուրջ, վարչապետն ակնարկեց, որ ուրբաթ օրվա՝ կոնկրետ հարցերի վրա կենտրոնացած գագաթնաժողովից հետո Բրիտանիայի և ԵՄ-ի հարաբերությունների վերաբերյալ հետագա քայլերի ներկայացումը տեղի կունենա ավելի դանդաղ ժամանակացույցով։
«Գագաթնաժողովից հետո մենք քննարկում կսկսենք ԵՄ մեր գործընկերների հետ՝ մեր երկարաժամկետ հարաբերությունների հնարավոր տարբերակների շուրջ՝ գիտակցելով, որ և՛ Բրիտանիան, և՛ ԵՄ-ն այժմ շատ են տարբերվում նախկին վիճակից, — ասաց նա։ — Սա ժամանակ կպահանջի, և մենք կներկայացնենք այդ տարբերակներն ու դրանց վերաբերյալ մեր գնահատականները՝ որպես հիմք հաջորդ խորհրդարանի կողմից որոշումներ կայացնելու համար։ Յուրաքանչյուր փուլում վերջին խոսքը մնալու է բրիտանացի ժողովրդինը»։
Ավելի վաղ Բերնհեմը խոստացել էր ներկայացնել իր պատկերացրած տարբերակները Բլոկի հետ Բրիտանիայի ապագա հարաբերությունների վերաբերյալ՝ Միացյալ Թագավորություն-ԵՄ գագա «Խոսքը 2016 թվականի բանավեճերը վերսկսելու մասին չէ», — երեքշաբթի օրը պնդեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը՝ ընդգծելով, որ խորհրդարանում ձեռք բերվելիք ցանկացած նոր պայմանավորվածություն չպետք է հակասի Լեյբորիստական կուսակցության 2024 թվականի նախընտրական ծրագրին, պետք է բարելավի Brexit-ի գործող համաձայնագիրը և օգուտ բերի աշխատավոր մարդկանց, ովքեր դժվարանում են հոգալ կենսական ծախսերը։
Բնութագրելով Brexit-ը որպես մի բան, որը «հենց այն էր, ինչ ուզում էին մեր թշնամիները»՝ բրիտանացի վարչապետը նշեց, որ Միացյալ Թագավորության դուրս գալը ԵՄ-ից դարձավ «առաջին դոմինոն, որն ընկավ դեպի մեկուսացում և պրոտեկցիոնիզմ տանող գլոբալ գործընթացում»։
«Brexit-ից անցած տասնամյակի ընթացքում աշխարհում մեր դիրքերը թուլացել են, — ասաց նա։ — Մենք բավարար ուշադրություն չենք ցուցաբերել ո՛չ դաշնակիցների, ո՛չ էլ կառույցների նկատմամբ, և դրա հետևանքները դուրս են եկել Եվրոպայի սահմաններից»։
«Նա ինքն իրեն կխոցի»
Երկուշաբթի օրը նախատեսված ելույթից առաջ Պահպանողական կուսակցությունից նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, ով 2020 թվականին Բրյուսելի հետ ստորագրել էր Բրեքզիտից (Brexit) հետո Մեծ Բրիտանիայի կարգավիճակը սահմանող համաձայնագիրը, զգուշացրեց Բըրնհեմին՝ չվատնել իր վարչապետական պաշտոնավարման ժամանակը՝ կրկին բարձրացնելով եվրոպական հարցը։
«Նա ինքն իրեն և իր կուսակցությանը կխոցի այս հարցի շուրջ, ուստի պետք է հեռու մնա դրանից, քանի որ չի հաղթի. իրականությունն այն է, որ մարդիկ հիմար չեն», — ասել է Ջոնսոնը երկուշաբթի օրը հրապարակված «Telegraph» թերթին տված հարցազրույցում։
Բըրնհեմը խոստովանեց, որ «ավելի հեշտ կլիներ ընդհանրապես ոչինչ չասել ԵՄ-ի մասին», սակայն նշեց, որ Բրեքզիտի շուրջ Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև կնքված համաձայնագիրը հանգեցրեց նրան, որ «Մեծ Բրիտանիան, ի վերջո, դուրս եկավ՝ փչացնելով հարաբերությունները և թողնելով դառը տպավորություն»։
«Անկեղծ ասած, վերջին 10 տարիների ընթացքում մենք ավելի շատ բան ենք կորցրել, քան ձեռք բերել, — ասաց նա։ — Այն «կոշտ Բրեքզիտը» (hard Brexit), որը մենք ստացանք, բավարար չէ Մեծ Բրիտանիայի համար»։
«Reform UK» կուսակցության առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը, ով 2016 թվականի Բրեքզիտի քարոզարշավի առանցքային դեմքերից էր, հոկտեմբերին Բըրնհեմին մեղադրեց «լիակատար դավաճանության» մեջ, երբ վարչապետը հիմք տվեց ենթադրելու, թե կարող է վերականգնել տեղաշարժի ազատությունը։
Հոկտեմբերին «Ipsos»-ի անցկացրած հարցումը ցույց է տվել, որ բրիտանացիների 56%-ը կողմ կքվեարկեր ԵՄ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացնելուն, իսկ 51%-ը հայտնել է, որ կաջակցեր հանրաքվեի անցկացմանը հաջորդ համընդհանուր ընտրություններից հետո։
Բաց մի թողեք
Ինչը Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն դեռևս չեն հասկանում միմյանց մասին
Կալլաս․ Ուկրաինայում խաղաղ բանակցություններից առաջ հրադադար է անհրաժեշտ
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններ. ծանոթացեք այն թեկնածուների հետ, որոնց մասին չէիք էլ մտածի