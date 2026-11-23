Գրեմինգերը հորդորում է չթերագնահատել հրադադարի հետ կապված տեխնիկական մանրամասները
Եվրոպան պետք է ավելի ստեղծագործ առաջարկներով հանդես գա Ռուսաստանի հետ բանակցություններում, ասել է ԵԱՀԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերը՝ նշելով, որ Մոսկվայի փորձառու բանակցային թիմը հակված է գործել արձագանքող (ռեակտիվ) եղանակով, այլ ոչ թե նոր գաղափարներ առաջ քաշել։
Գրեմինգերը ղեկավարել է Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը (ԵԱՀԿ) 2017-ից 2020 թվականներին։ 57 երկիր միավորող այս կազմակերպությունը հարթակ է տրամադրում եվրոպական անվտանգության շուրջ երկխոսության համար և առանցքային դեր է խաղացել արևելյան Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորմանն ուղղված միջազգային ջանքերում՝ մասնավորապես իր Հատուկ դիտորդական առաքելության միջոցով, որը վերահսկում էր Դոնբասում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու նպատակով կնքված Մինսկի համաձայնագրերով նախատեսված հրադադարի պահպանումը։
«Նույնիսկ եթե դիմացդ ունես (իսկ ես բարձր եմ գնահատում ռուս բանակցողներին, օրինակ՝ Սերգեյ Ռյաբկովին), պետք է ասել, որ նրանք այնքան էլ ստեղծագործ չեն, — ասել է Գրեմինգերը։ — Չեմ կարծում, թե ստեղծագործ գաղափարները կգան նրանց կողմից։ Բայց եթե նրանց դրդեն, նրանք կարձագանքեն»։
Ուկրաինա. Մերցը Շենժենի հանդիպումը որակում է որպես «լուսանկարվելու առիթ»
Ռուսաստանի բանակցային ոճը սովորաբար ենթադրում է առավելապաշտական դիրքորոշումներից մեկնարկելը, իսկ զիջումները ի հայտ են գալիս միայն այն ժամանակ, երբ համաձայնագրի ընդհանուր ուրվագծերն ավելի հստակ են դառնում։
«Ոչինչ համաձայնեցված չէ, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ», — ասել է նա՝ նկարագրելով մի սկզբունք, որը եվրոպացի բանակցողները պետք է հաշվի առնեն Մոսկվայի հետ գործ ունենալիս։
Նրա առաջին խորհուրդն այն է, որ Մինչև ձմեռ որևէ բեկում չի ակնկալվում
Գրեմինգերը նշեց, որ, իր կարծիքով, բանակցող կողմերը «մինչև ձմեռ որևէ լուրջ բեկում չեն արձանագրի»։
«Իմ տպավորությամբ՝ ռուսները բավականին վստահ են, որ ձմեռն իրենց կողմից է։ Ուստի նրանք չեն շտապում հարցը կարգավորել», – նշեց նա։
«Կարծում եմ՝ հենց ամերիկացիներն են շտապում», – հավելեց նա՝ նշելով, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ձգտում է արտաքին քաղաքական հաջողություն գրանցել։
Անհապաղ և համապարփակ հրադադարի փոխարեն՝ Գրեմինգերը հնարավոր է համարում նախնական առաջընթացը՝ վստահության ամրապնդման միջոցառումների և մասնակի համաձայնագրերի միջոցով, այդ թվում՝ Սև ծովում քաղաքացիական նավագնացության և էներգետիկ ենթակառուցվածքների պաշտպանության հարցերով։
Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին նոր հնարավորություն է բացում
Հնարավոր նշանակալի հնարավորություններից մեկը Ուկրաինայի՝ Եվրամիությանը միանալու հեռանկարն է, ինչը, ըստ Գրեմինգերի, Կիևին թույլ կտա վերջնականապես դուրս գալ Մոսկվայի քաղաքական ազդեցության գոտուց։
«Մի հնարավորություն, որը մենք՝ փորձագետներս, հաճախ անտեսում ենք, այն է, որ Ռուսաստանը, կարծես, պատրաստ է թույլ տալ Ուկրաինային դուրս գալ իր ազդեցության գոտուց՝ միանալով Եվրամիությանը, – ասաց նա։ – Պատկերացրեք՝ 12 կամ 13 տարի առաջ սա անհնարին կթվար»։ Նա ԵՄ անդամակցությունը բնութագրեց որպես «բացարձակապես հիմնարար»՝ Ուկրաինան եվրոպական ուղեծիր բերելու համար։
Նա նաև ենթադրեց, որ ԵՄ անդամակցության չափանիշները կարող են օգնել լուծել փոքրամասնությունների պաշտպանության վերաբերյալ Ռուսաստանի պահանջները, որը քաղաքականապես զգայուն հարցերից մեկն է հնարավոր կարգավորման մեջ։
Զսպումից և ԵԱՀԿ-ի դերից այն կողմ
Գրեմինգերը կարծում է, որ եվրոպացիները E5-plus ձևաչափի միջոցով ապահովել են իրենց ողջամիտ տեղը դիվանագիտական գործընթացում, որը նա բնութագրել է որպես «լավ կառուցվածք» և «եվրոպական շահերի արդար ներկայացում»։
Եվրոպան համաձայնության է եկել, թե ով կներկայացնի իրեն Ռուսաստանի հետ խաղաղության բանակցություններում
Սակայն նա զգուշացրեց, որ Եվրոպան չափազանց նեղ կերպով կենտրոնացել է Ուկրաինայի պաշտպանության և անվտանգության երաշխիքների ապահովման վրա՝ անտեսելով եվրոպական անվտանգության երկարաժամկետ ճարտարապետությունը։
ԵԱՀԿ-ն, ի վերջո, կարող է օգնել վերականգնել այդ ճարտարապետությունը՝ չնայած ներկայիս կաթվածահարությանը։ Գրեմինգերը նշել է ռազմական ռիսկերի նվազեցումը, ճգնաժամային հաղորդակցությունը, միջադեպերի կանխարգելումը և կառավարումը, ինչպես նաև ռազմական թափանցիկության մեծացումը որպես այն ոլորտներ, որտեղ կազմակերպությունը կարող է ներդրում ունենալ։
Նա ասաց, որ ԵԱՀԿ գործող գործիքները, այդ թվում՝ ռազմական թափանցիկության վերաբերյալ Վիեննայի փաստաթուղթը, կարող են արդիականացվել, այլ ոչ թե փոխարինվել նոր ինստիտուտներով։
Սակայն կազմակերպության գործունեության վերականգնումը կպահանջի նոր քաղաքական դինամիկա։ Եվրոպան ավելի ու ավելի է հիասթափվում ԵԱՀԿ-ից, մինչդեռ Ռուսաստանն այժմ այն համարում է հակառուսական գործիք։ Դրա ներկայիս բևեռացումը թույլ չի տալիս անդամներին համաձայնության գալ իմաստալից միջոցառումների շուրջ։
«Կարծում եմ՝ ԵԱՀԿ-ն դեռևս լավ դիրքերում է՝ ռազմական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումները քննարկելու և դրանց շուրջ պայմանավորվելու համար», — ասաց Գրեմինգերը՝ հավելելով, որ նոր մեխանիզմներ հորինելու հիմքեր գրեթե չկան, քանի որ առկա գործիքները կարող են կատարել այդ խնդիրը։
Բաց մի թողեք
«Անհասկանալի» եռակողմն հանդիպումն ու Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը
ԵՄ բյուջե. Կոշտայի առաջարկը ոչ ոքի չի գոհացնում
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը նպատակ ունի ՄԹ-ն վերադարձնել ԵՄ