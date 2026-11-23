Պրահան ուսումնասիրում է չորս «Spyder All-in-One» հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման հնարավորությունը
ՊՐԱՀԱ – Չեխիան դիտարկում է իսրայելական հակաօդային պաշտպանության (ՀՕՊ) լրացուցիչ համակարգերի գնման հնարավորությունը՝ հնարավոր է՝ ԵՄ վարկային միջոցների հաշվին։ Սա տեղի է ունենում Իսրայելի հասցեին եվրոպական երկրների կողմից հնչող քննադատությունների աճի, ինչպես նաև ոչ եվրոպական արտադրության սպառազինության ֆինանսավորման սահմանափակումների ֆոնին։
Վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը Իսրայելից վերադարձել է՝ բերելով իսրայելական «Rafael» ընկերության առաջարկը՝ չորս «Spyder All-in-One» ՀՕՊ համակարգերի վերաբերյալ։
Բաբիշն այս առաջարկի մասին հայտարարեց չորեքշաբթի օրը՝ իր եռօրյա այցի ավարտին։ Այցի ընթացքում Պրահան ուղիներ էր փնտրում՝ ամրապնդելու իր հակաօդային պաշտպանությունը՝ հնարավոր է՝ օգտվելով ԵՄ-ի «Անվտանգության գործողություն Եվրոպայի համար» (SAFE) պաշտպանական վարկային ծրագրից։
Այցի ժամանակահատվածը, որը հիմնականում կենտրոնացած էր հակաօդային և հակահրթիռային պաշտպանության ոլորտում համագործակցության վրա, ներքաղաքական առումով զգայուն էր։
Երբ երեքշաբթի օրը չեխերը նշում էին «Թավշյա հեղափոխության» տարեդարձը, Բաբիշը գտնվում էր Իսրայելում՝ բաց թողնելով հիշատակի միջոցառումները, այն դեպքում, երբ նրա կառավարության դեմ բողոքի ակցիաները երկրում աճում էին։
Այցի ընթացքում չեխական պատվիրակությունը այցելեց «Պալմախիմ» ավիաբազա և հանդիպեց իսրայելական պաշտպանական ընկերությունների, այդ թվում՝ «Israel Aerospace Industries»-ի (IAI) և «Rafael»-ի ներկայացուցիչների հետ։
«Իսրայելական պաշտպանական համակարգերն աշխարհում լավագույններից են, այդ իսկ պատճառով մենք այցելեցինք «Israel Aerospace Industries»։ Այն արտադրում է հակահրթիռային պաշտպանության ամենաառաջադեմ համակարգերը։ Գերմանիան վերջերս ձեռք է բերել նրանց «Arrow 3» համակարգը, իսկ Սլովակիան՝ «Barak MX» համակարգը», – նշեց Բաբիշը։
Նոր «Spyder All-in-One» համակարգերը կընդլայնեն Չեխիայի գործող հակաօդային պաշտպանության հնարավորությունները։ Ի տարբերություն ավանդական մարտկոցների՝ այս համակարգերից յուրաքան SAFE-ը որպես ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուր
Ֆինանսավորումը մնում է հիմնական հարց։ Բաբիշը կրկին նշեց, որ Չեխիան ցանկանում է օգտվել SAFE վարկերի երկրորդ փուլից, այն բանից հետո, երբ արդեն ստացել է 2.06 միլիարդ եվրո ծրագրի շրջանակներում։
Բանակը պատրաստում է առաջարկ, և քննարկվող որոշ համակարգեր կարող են ֆինանսավորվել ծրագրի միջոցով։
Այնուամենայնիվ, SAFE-ը սահմանում է խիստ ընդունելության պայմաններ, այդ թվում՝ համատեղ գնումների և եվրոպական արտադրության բաղադրիչների պահանջներ։ Իսրայելում արտադրված համակարգերը, որը երրորդ երկիր է, որի հետ ԵՄ-ն չունի անվտանգության և պաշտպանության գործընկերություն, չեն կարող լիովին ֆինանսավորվել SAFE-ի միջոցով։
Պաշտպանության նախարար Յարոմիր Զունան ասաց, որ Չեխիան կարող է հաջորդ տարի հանրային մրցույթ հայտարարել տակտիկական բալիստիկ հրթիռները որսալու ունակ համակարգերի համար։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանը ուկրաինական կամուրջներին 109 հարված է հասցրել․ Վլադիմիր Զելենսկի
Մանրամասներ են հայտնի դարձել Իտալիայի ոստիկանության նախկին պետի մահվան մասին. Լուսանկար
Սաֆոլկի գյուղը քվեարկում է «Միացյալ Թագավորությունից դուրս գալու» օգտին՝ ի նշան բողոքի ապաստան հայցողների տեղավորման ծրագրերի դեմ