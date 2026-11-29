Վերջին մահվան դեպքերն ընդգծում են Լիբիայից դեպի հարավային Հունաստան տանող միգրացիոն երթուղու վտանգները, որն ավելի ու ավելի ծանրաբեռնված է դառնում։
Միգրանտների թվի աճը լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում երկրի առափնյա պահպանության ծառայության և միգրանտների ընդունման կենտրոնների համար։
Շաբաթ օրը իշխանությունները հայտնեցին, որ Հունաստանին պատկանող Կրետե և Գավդոս կղզիների մոտակայքում իրականացված մի շարք գործողությունների արդյունքում երկու միգրանտ է մահացել, իսկ հարյուրավոր ուրիշներ՝ փրկվել։ Միաժամանակ, Հյուսիսային Աֆրիկայից Միջերկրական ծովով դեպի Եվրոպա ուղևորվողների թիվը շարունակում է աճել։
Ըստ Associated Press-ի՝ հղում անելով Հունաստանի առափնյա պահպանության ծառայության տվյալներին, ուրբաթ առավոտից մինչև շաբաթ կեսօր ընկած ժամանակահատվածում ավելի քան 1100 միգրանտ է հասել նշված երկու կղզիներ։
Շաբաթ օրը իրականացված գործողություններից մեկի ընթացքում փրկարարները Գավդոս կղզու (փոքր կղզի Կրետեից հարավ) ժայռոտ ափամերձ հատվածում հայտնաբերել են երկու անգիտակից մարդու, իսկ ևս 41 հոգու տեղափոխել անվտանգ վայր։
Ատլանտյան օվկիանոսով անցումների շարունակման ֆոնին՝ Իսպանիայի Էլ Իերո կղզու մոտակայքում միգրանտներ են փրկվել
Գործողությանը մասնակցել են Եվրամիության սահմանային գործակալությունը՝ «Ֆրոնտեքս»-ը (Frontex), և մի մասնավոր նավ։ Հունական «Կատիմերինի» (Kathimerini) թերթի հաղորդմամբ՝ փրկվածներից չորսը բուժօգնություն ստանալու նպատակով տեղափոխվել են Կրետե։
Մահվան դեպքերի պատճառն առայժմ հայտնի չէ։
Մեկ այլ գործողության ընթացքում 102 միգրանտ, այդ թվում՝ 16 կին և 5 անչափահաս, տեղափոխվել են Հերակլիոնի նավահանգիստ, որը Կրետեի ամենամեծ քաղաքն է։
Գնալով ավելի վտանգավոր դարձող միգրացիոն երթուղի
Կրետեն և Գավդոսը դարձել են դեպի ԵՄ մուտքի առավել կարևոր կետեր Հյուսիսային Աֆրիկայից եկող միգրանտների համար, ընդ որում՝ նավակների մեծ մասը դուրս է գալիս արևելյան Լիբիայից։
Տարեսկզբից մինչև նոյեմբերի սկիզբը Կրետե և հարակից կղ Հունաստանը այն հինգ եվրոպական երկրների շարքում է, որոնք աջակցում են Ռուանդայում մերժված ապաստան խնդրողների համար այսպես կոչված վերադարձի կենտրոն ստեղծելու առաջարկին, որը քննադատվել է մարդու իրավունքների կազմակերպությունների կողմից։
Բաց մի թողեք
Ոստիկանությունը խուզարկել է Մարին Լը Պենի օգնականի տունը՝ ՆԳՆ-ից կուսակցությանը տեղեկությունների արտահոսքի վերաբերյալ հետաքննության շրջանակներում
Կատալոնացի անջատողական առաջնորդը հաջորդ ամիս կվերադառնա Իսպանիա
Google-ը դադարեցնում է Բելգիայի տվյալների կենտրոնի շինարարությունը՝ իշխանությունների հրամանով