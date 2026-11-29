Կենտրոնամետ-աջ ուժերի առաջատար թեկնածուն հայտարարել է, որ «կատարում է անձնական խոստումը»՝ տրված անկլավին և դրա քաղաքապետին, այն օրը, երբ նախընտրական քարոզչությունն արգելված է։
Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն՝ Իսպանիայի վարչապետի պաշտոնի հիմնական հավակնորդը, կիրակի օրը կայանալիք ընտրությունների նախօրեին այցելել է Սեուտա անկլավ։ Նրա կուսակցության պնդմամբ՝ այս այցը հանրային միջոցառում չէր, թեև օրենքն արգելում է քարոզչություն իրականացնել այդ օրը։
Շաբաթ օրն Իսպանիայում «խորհրդածության օր» է (իսպ.՝ *jornada de reflexión*), որը նախատեսված է ընտրողների համար՝ իրենց ընտրությունը կշռադատելու նպատակով։ Ընտրական օրենսդրությունն արգելում է քարոզչությունն ու քարոզչական նյութերի տարածումը նախընտրական արշավի ավարտից հետո։
Կենտրոնամետ-աջ «Ժողովրդական կուսակցությունը» պնդում է, որ Ֆեյխոոյի այցը հանրային օրակարգ չի ունեցել և քաղաքական գործունեություն չի ենթադրել։ «Ես կատարում եմ անձնական խոստումս՝ տրված [Սեուտայի քաղաքապետ] Խուան Խեսուս Վիվասին և Սեուտային», — շաբաթ օրը կեսօրին սոցիալական ցանցերում գրել է Ֆեյխոոն՝ կցելով իր և քաղաքապետի համատեղ լուսանկարները։
Մինչդեռ Պեդրո Սանչեսի գլխավորած Սոցիալիստական կուսակցությունը իսպանական լրատվամիջոցներին տեսանյութ է տրամադրել, որում երևում է, թե ինչպես է վարչապետը կնոջ հետ հեծանիվ վարում։
Հուլիսի վերջին երկու օրվա ընթացքում Մարոկկոյից Սեուտա է անցել գրեթե 80 000 միգրանտ։ Սա այն ճգնաժամերից մեկն էր, որը, ի վերջո, ստիպեց վարչապետ Պեդրո Սանչեսին հոկտեմբերի 5-ին հայտարարել արտահերթ ընտրություններ։
Միգրանտների այս հոսքը կոշտացրեց ինչպես ծայրահեղ աջ «Վոքս» (Vox) կուսակցության, այնպես էլ «Ժողովրդական կուսակցության» (PP) հռետորաբանությունը. վերջիններս դա որակեցին որպես «ներխուժում» և քննադատության ենթարկեցին Սանչեսին՝ Իսպանիայի միգրացիոն քաղաքականությունը մեղմելու համար։ Սա արդեն վեցերորդ դեպքն է, երբ Ֆեյխոոն այցելում է Սեուտա հուլիսի վերջից ի վեր։
Ֆեյխոոն, ում կուսակցությունը, ըստ հարցումների ամփոփ ցուցանիշների (Poll of Polls), երկու տոկոսային կետով առաջ է անցել Սանչեսի սոցիալիստներից, կառավարություն ձևավորելու համար, ամենայն հավանականությամբ, կապավինի «Վոքս»-ի աջակցությանը։ Սա կուսակցության առաջնորդ Սանտյագո Աբասկալին կիրակի օրը կայանալիք ընտրություններում դարձնում է, ըստ էության, վճռորոշ դերակատար՝ կառավարության ձևավորման հարցում։
Ըստ փորձագետների՝ վաղը ընտրություններին մասնակցությունը կարող է հասնել ռեկորդային՝ 75%-ի։ Եթե ձևավորվի «Ժողովրդական կուսակցություն»-«Վոքս» կոալիցիան, ապա դա կլինի առաջին դեպքը 1975 թվականին՝ բռնապետ Ֆրանսիսկո Ֆրանկոյի մահից ի վեր, երբ Իսպանիայում իշխանության կգան ծայրահեղ աջ ուժերը։
Բաց մի թողեք
Ալբանիա․ Բախումների ֆոնին ցուցարարները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը. Լուսանկարներ
Ավստրիայում, Ֆրանսիայում և Իտալիայում ցուցարարները պահանջում են վերջ դնել կանանց նկատմամբ բռնությանը
Սանչեսը պայքարում է իշխանությունը պահպանելու համար, մինչ Իսպանիան թեքվում է դեպի աջ