Կառլես Պուչդեմոնը գրեթե մեկ տասնամյակ է, ինչ աքսորում է՝ Բրյուսելում
Իսպանիայում կայանալիք ընտրություններից չորս օր առաջ և Բելգիայում ինը տարի անցկացրած աքսորից հետո, Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կառլես Պուչդեմոնը հայտարարել է, որ դեկտեմբերի 12-ին կվերադառնա Իսպանիա՝ իր վերադարձը դարձնելով բավականին աղմկահարույց իրադարձություն։
2017 թվականին Պուչդեմոնը գլխավորեց անջատողական հանրաքվեն, որը մեծ հակասություններ առաջացրեց, ինչպես նաև դրան հաջորդած՝ անկախության միակողմանի (և, ի վերջո, ձախողված) հռչակումը՝ դառնալով տարածաշրջանի անջատման շարժման ամենաճանաչելի դեմքը։
Ի տարբերություն իր կառավարության որոշ գործընկերների, ովքեր հանրաքվե անցկացնելու համար հայտնվեցին բանտում (քանի որ Իսպանիայի պետությունը այն անօրինական էր ճանաչել), Պուչդեմոնը ձերբակալությունից խուսափելու նպատակով փախավ Բելգիա։
Անցյալ ամիս դատավորը չեղարկեց նրա նկատմամբ տրված ձերբակալման օրդերը, ինչից հետո Պուչդեմոնը Բրյուսելում լրագրողներին հայտնեց, որ հաջորդ ամիս կմեկնի Բարսելոնա, իսկ այնուհետև կայցելի Կատալոնիայի խորհրդարան։
«Իսպանիան հրաժարվել է մարդկանց բանտարկելու և նվաստացնելու մտադրությունից», — ասաց նա՝ քննադատելով դատական համակարգի օգտագործումը անկախության շարժումը ճնշելու նպատակով։ — «Քաղաքականությունը վերադառնում է քաղաքական դաշտ»։
2024 թվականին Իսպանիայի կառավարությունն ընդունեց համաներման մասին օրենք, որը ներում շնորհեց անկախության կողմնակից քաղաքական գործիչների և ակտիվիստների մեծ մասին, սակայն ոչ Պուչդեմոնին։ Նա բազմիցս բողոքարկել է դատական այն որոշումը, ըստ որի՝ հանրաքվեի հետ կապված պետական միջոցների յուրացման մեղադրանքները դուրս էին մնացել օրենքի գործողության շրջանակից։
Իսպանական դատարաններում տեղի ունեցած երկարատև քաշքշուկներից և ԵՄ բարձրագույն դատարանի կողմից օրենքի ավելի լայն մեկնաբանմանը աջակցող վճռից հետո, Պուչդեմոնի համար այժմ Իսպանիա վերադառնալու հստակ հնարավորություն է ստեղծվել (հիշեցնենք, որ 2024 թվականին նա արդեն իսկ կարճատև, ֆոկուսնիկ Հուդինիի հնարքներին նմանվող այ ԵՄ դատարանը հաստատել է Իսպանիայի համաներման մասին օրենքը:
ԵՄ դատարանը հաստատել է Իսպանիայի համաներման մասին օրենքը․ Պուչդեմոնի վերադարձը դեռ սպասվում է
Պուչդեմոնի վերադարձը, որը կարող է նոր թափ հաղորդել անջատողական շարժմանը և նրա սեփական՝ «Ժունց» (Junts) կուսակցությանը, տեղի է ունենում իսպանական քաղաքականության համար վճռորոշ պահին։
Կիրակի օրը հնարավոր է, որ Սանչեսը հեռանա կառավարությունից, իսկ իշխանության գա նոր աջակողմյան կոալիցիա՝ պահպանողական առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոյոյի գլխավորությամբ։ Անցյալ շաբաթ Սանչեսի հետ բանավեճի ժամանակ Ֆեյխոյոն սոցիալիստ քաղաքական գործչի դեմ իր առաջին հարձակումն ուղղեց հենց Պուչդեմոնին արված զիջումներին և այն աղմկահարույց հարցազրույցին, որը կատալոնացի քաղաքական գործիչը տվել էր Վաթերլոոյում։
Չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում ելույթ ունենալիս՝ Պուչդեմոնը քիչ մանրամասներ հայտնեց իսպանական քաղաքականության մեջ իր ապագա դերի մասին, սակայն դեկտեմբերի 17-ին Կատալոնիայում մամուլի ասուլիս կանցկացնի։
Բաց մի թողեք
Երկու միգրանտ է մահացել, իսկ ավելի քան 1100-ը հասել են հունական կղզիներ երկու օրվա ընթացքում
Ոստիկանությունը խուզարկել է Մարին Լը Պենի օգնականի տունը՝ ՆԳՆ-ից կուսակցությանը տեղեկությունների արտահոսքի վերաբերյալ հետաքննության շրջանակներում
Google-ը դադարեցնում է Բելգիայի տվյալների կենտրոնի շինարարությունը՝ իշխանությունների հրամանով