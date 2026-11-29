«Beach Boys»-ի անփոխարինելի ձայնն ու դեմքը՝ Մայք Լավը, մահացել է 85 տարեկանում։
Մայք Լավը՝ «Beach Boys»-ի խորհրդանշական երգիչն ու համահիմնադիրը, ով հայտնի էր բեմում իր յուրահատուկ, էքսցենտրիկ պահվածքով, շաբաթ օրը մահացել է 85 տարեկանում։
«Surfin’ USA» և «California Girls» դասական հիթերի գլխավոր կատարող Մայք Լավը 1961 թվականին Կալիֆոռնիայում հիմնադրել է «Beach Boys» խումբը՝ իր զարմիկների (այդ թվում՝ Բրայան Ուիլսոնի) և ընկերների հետ միասին։
«Խորին հարգանքով հայտնում եմ, որ Մայք Լավը մահացել է այս երեկո՝ ընտանիքի անդամների շրջապատում», – ասվում է նրա ներկայացուցչի հայտարարության մեջ, որտեղ, սակայն, չեն նշվում մահվան պատճառը կամ վայրը։
«Որպես ամերիկյան մշակութային խորհրդանիշ՝ նա կհիշվի իր բացառիկ տաղանդով և որպես ոգեշնչման աղբյուր երաժիշտների սերունդների համար։ Մենք մեծարում ենք ամերիկյան երաժշտության մեջ նրա ունեցած նշանակալի ներդրումը և այն ուրախությունը, որ նա ապրում էր՝ ելույթ ունենալով իր սիրելի երկրպագուների համար»։
Սերֆինգի, մեքենաների և աղջիկների մասին երգողները
Իր բաց գույնի, քթային երանգ ունեցող տենոր ձայնով Լավը հանդես էր գալիս արագ, աշխույժ երգերում, ինչպիսիք են «Surfin’ USA»-ն և «Be True To Your School»-ը, մինչդեռ Բրայան Ուիլսոնը կատարում էր ավելի խորհրդածական բալլադներ, օրինակ՝ «Don’t Worry Baby»-ն և «In My Room»-ը։
Բեմում Լավը հանդես էր գալիս որպես միջոցառման ղեկավարող (հանդիսավար)՝ շնորհիվ իր բաց, շփվող բնավորության։ Շիկահեր, «preppy» (կոկիկ, ուսանողական) ոճի ներկայացուցիչ Լավի և «Beach Boys»-ի աշխարհը պտտվում էր սերֆինգի, մեքենաների և աղջիկների շուրջ։
«Beach Boys»-ի անդամները, չնայած իրենց վոկալային և գեղագիտական հակադրություններին, խմբի գոյության ընթացքում բախվել են տարաձայնությունների, թեև Լավը մնացել է խմբում իր ողջ կարիերայի ընթացքում։
Ընտանեկան հիմքով ստեղծված խումբ
Լավը 1 Սկզբում նրանք իրենց անվանում էին «Pendletones»՝ ի պատիվ այդ ժամանակ հայտնի վանդակավոր վերնաշապիկների (Pendleton ապրանքանիշի): Ավելի ուշ, «Surfin’» երգի թողարկումից հետո, պարզվեց, որ նրանց անվանել են «Beach Boys»՝ տեղական ձայնագրման պրոդյուսերի առաջարկով:
Երգը հաջողություն ունեցավ տարածաշրջանային մակարդակում, իսկ ավելի ուշ՝ «Surfin’ Safari» և «Surfin’ USA»-ի նման այլ «սերֆինգային» (surf-rock) երգերի հետ միասին, ճանաչում ձեռք բերեց ամբողջ երկրում:
«Beach Boys» խումբը (ձախից աջ). վերին շարքում՝ Մայք Լավ, Բրայան Ուիլսոն: Միջին շարքում՝ Կարլ Ուիլսոն, Ալ Ջարդին, Դենիս Ուիլսոն: Ներքևի շարքում՝ Բրյուս Ջոնսթոն:
«Beach Boys» խումբը (ձախից աջ). վերին շարքում՝ Մայք Լավ, Բրայան Ուիլսոն: Միջին շարքում՝ Կարլ Ուիլսոն, Ալ Ջարդին, Դենիս Ուիլսոն: Ներքևի շարքում՝ Բրյուս Ջոնսթոն: Creative Commons
Սկզբում փորձեր անելով Ուիլսոնների ընտանիքի ավտոտնակում՝ նրանք արագորեն հասան միջազգային ճանաչման. 1963-ից 1966 թվականներին նրանց ավելի քան մեկ տասնյակ երգեր գլխավորեցին հիթ-շքերթները:
Դրանց թվում էին «I Get Around»-ը, «Help Me, Rhonda»-ն, «Good Vibrations»-ը և շատ ուրիշներ, որոնք ապահովեցին 100 միլիոն օրինակ վաճառք ամբողջ աշխարհում:
1988 թվականին խումբն ընդգրկվեց Ռոքնռոլի փառքի սրահում, իսկ 2001 թվականին արժանացավ «Գրեմմի» մրցանակի՝ երաժշտության ասպարեզում ունեցած կյանքի վաստակի համար:
Մայք Լավի տառապանքները
Չնայած իր ժամանակաշրջանի փոփ-ռոքի իսկական խորհրդանիշ լինելուն՝ Մայք Լավին շրջանցեցին թմրանյութերի հետ կապված խնդիրները, որոնք, ի տարբերություն նրա, առկա էին Բրայան և Դենիս Ուիլսոնների մոտ:
Լինելով վեց անգամ ամուսնացած և առնվազն ութ երեխայի հայր՝ Լավը, որպես ռոք աստղ, բախվեց հոգեկան առողջության հետ կապված լուրջ խնդիրների, որոնք ի հայտ եկան 1960-ականների կեսերին:
Նա դադարեցրեց համերգային շրջագայությունները՝ ամբողջությամբ նվիրվելով երգեր գրելուն և պրոդյուսերական աշխատանքին՝ հեռու մնալով այն անհոգ մթնոլորտից, որով հայտնի էին «Beach Boys»-ը իրենց երկրպագուների շրջանում:
Խմբի հիմնադիր անդամների միջև ծ Դատական գործընթացները, որոնք վնասեցին Լավի (Love) հեղինակությանը և հանգեցրին 2012 թվականին «Vice» պարբերականում հրապարակված «Մայք Լավը, կարելի է ասել, ստոր մարդ է» («Mike Love Is Kind of An Asshole») վերնագրով հոդվածին, որտեղ նկարագրվում էր նրա դժգոհությունն ու վրդովմունքը Բրայան Ուիլսոնի (Brian Wilson) հանդեպ։
Դենիս Ուիլսոնը (Dennis Wilson) խեղդվել է 1983 թվականին, իսկ Կարլ Ուիլսոնը (Carl Wilson) մահացել է քաղցկեղից 1988 թվականին։ Վերջին տարիներին Լավը շարունակել է համերգային շրջագայությունները «Beach Boys»-ի կազմում՝ երբեմն Բրյուս Ջոնսթոնի (Bruce Johnston) կամ խմբին ավելի ուշ միացած այլ երաժիշտների հետ։
Չնայած բոլոր տարաձայնություններին՝ 2012 թվականին խումբը վերամիավորվեց՝ թողարկելու ալբոմ և իրականացնելու համերգային շրջագայություն։ Սակայն նույն տարում այն ավարտվեց, քանի որ Լավն ու Ուիլսոնը միմյանց էին մեղադրում նախագծի վաղաժամ ավարտի համար։
2025 թվականին՝ Բրայան Ուիլսոնի մահվանից հետո, Լավը սոցիալական ցանցերում հուզիչ գրառում կատարեց. «Այսօր աշխարհը կորցրեց մի հանճարի, իսկ ես կորցրի իմ արյունակից զարմիկին և երաժշտական գործընկերոջը»։
2025 թվականին ընդգրկվելով Երգահանների փառքի սրահում (Songwriters Hall of Fame)՝ Լավն իր կարիերան բնորոշում է որպես «քաղցր ու դառը»՝ ինչպես նշել է իր հուշերում։
Համերգները հիանալի էին, և ես երախտապարտ էի, որ կրկին նվագեցի «Beach Boys»-ի՝ դեռ ողջ բոլոր անդամների հետ։ Ինձ դուր չեկավ վերջում հնչած վարկաբեկումը, թեև արդեն սովոր եմ դրան։ Նրանց համար, ովքեր հավատում են, թե Բրայանը կարող է ջրի վրայով քայլել, ես միշտ մնալու եմ Անտիքրիստոսը։
Բաց մի թողեք
Մոնիկա Բելուչին 50 տարեկանում մարտահրավեր է նետել Հոլիվուդին
Հայկական ֆուտբոլի ապագան պետք է կառուցենք այսօր՝ հստակ տեսլականով, համակարգված աշխատանքով. Գևորգ Ղազարյան. Լուսանկար
Այսօր Սուրբ առաքյալներ Ս. Թադեոսի և Ս. Բարդուղիմեոսի հիշատակության օրն է. Լուսանկար