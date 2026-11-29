Հանդիպմանը տեղյակ դիվանագետների խոսքով՝ ամերիկացի տիեզերական ոլորտի պաշտոնյաները «դասախոսություններ են կարդացել» ԵՄ-ի իրենց գործընկերներին։
ԵՄ չորս դիվանագետներ «Rapporteur»-ին հայտնել են, որ նոյեմբերի 19-ին Բրյուսելում ԱՄՆ-ի մոտ մեկ տասնյակ պաշտոնյաներից բաղկացած պատվիրակությունը հանդիպել է ԵՄ տիեզերական ակտի (EU Space Act) շուրջ բանակցող եվրոպացի դիվանագետների հետ՝ առաջարկի դեմ լոբբինգ իրականացնելու նպատակով։
Դիվանագետների փոխանցմամբ՝ հանդիպմանը հրավիրված են եղել ԵՄ տիեզերական ակտի (EUSA) բանակցությունների համար պատասխանատու բոլոր ազգային դիվանագիտական կցորդները, և նրանց մեծ մասը ներկա է գտնվել։
Ամերիկյան կողմը, անուղղակիորեն առաջարկելով փոփոխություններ կատարել EUSA-ում, նշել է, որ տիեզերական ոլորտին առնչվող ԱՄՆ օրենսդրությունը չի պարունակում էքստրատերիտորիալ (երկրի սահմաններից դուրս տարածվող) պահանջներ։
Դիվանագետների խոսքով՝ ԱՄՆ պատվիրակությունը նաև նշել է, որ ամերիկյան օրենսդրությունը անվտանգության կամ կայունության պահանջներ չի սահմանել ֆրանսիական «Arianespace» հրթիռաշինական ընկերության նկատմամբ։
Ամերիկյան հսկա «Amazon» ընկերությունը ձեռք է բերել 24 արձակման ծառայություն՝ օգտագործելով եվրոպական ընկերության «Ariane 6» հրթիռը՝ Երկրի ցածր ուղեծիր արբանյակներ դուրս բերելու համար։
Մինչդեռ EUSA-ն առաջարկում է կանոնակարգել տիեզերական աղբի նվազեցման և օտարերկրյա արբանյակների՝ շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության գնահատման հարցերը՝ կարգավորելով տիեզերական գործունեության արդյունքում ստացված տվյալների վաճառքի պայմանները ԵՄ շուկայում։
«Rapporteur»-ը փորձել է մեկնաբանություն ստանալ ԵՄ-ում ԱՄՆ առաքելությունից և ԱՄՆ պատվիրակության անդամներից, սակայն նրանք անմիջապես չեն արձագանքել հարցմանը։
ԵՄ ինքնիշխան ամպային համակարգերի հավաստագրման ստեղծումը, որը չի ենթադրում ամբողջ ելակետային կոդի (source code) աուդիտ, կլինի… ԵՄ դիվանագետները նշել են, որ դա պայմանավորված է նրանով, որ իրենց ամերիկացի գործընկերները պնդում էին, որ ԱՄՆ շրջանակը չի կարգավորում ԵՄ ընկերությունների մուտքը ԱՄՆ շուկա։
Համարժեքության որոշումը Եվրախորհրդարանում քննարկման հիմնական թեման է եղել, որտեղ պատգամավորները հարցականի տակ են դրել, թե արդյոք ամերիկյան ընկերություններին ԵՄ շուկա մուտքի իրավունք տրամադրելը՝ առանց եվրոպական ընկերությունների համար անհապաղ փոխադարձ մուտքի, կարող է ամերիկացի մրցակիցներին անարդար առավելություն տալ։
Զեկուցողի հետ զրուցած ԵՄ դիվանագետները հակասական կարծիքներ ունեին հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ։ Սակայն նրանք բոլորը նշել են, որ ԱՄՆ կառավարման շրջանակն ավելի բարդ է թվում, քան այն, ինչ ԵՄ-ն կառուցում է EUSA-ի միջոցով։
Որոշ դիվանագետներ նաև քննադատել են ԱՄՆ պատվիրակության կողմից ցուցաբերվող հովանավորչական վերաբերմունքը, որը նրանք ընկալել են որպես։
Բաց մի թողեք
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Վրաստանում՝ պահանջելով վերադառնալ ԵՄ-ին ինտեգրվելու ուղուն
ԵՄ առաջնորդները շտապում են մինչև հունվար մի շարք համաձայնագրեր հաստատել։ Ո՞րն է այդ շտապողականության պատճառը
«Ռուսաստանի ջատագովը». Պուտինի վերաբերյալ Քուշների մեկնաբանությունները վրդովմունք են առաջացրել Եվրոպայում