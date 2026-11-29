Կիրակի` այս օրը կայացող ընտրությունները կարող են ծայրահեղ աջ «Վոքս» (Vox) կուսակցությանը իշխանության մասնաբաժին ապահովել
ՄԱԴՐԻԴ – Եվրոպայի վերջին առաջադեմ առաջնորդներից մեկը կարող է հեռացվել իշխանությունից. կիրակի օրը իսպանացիները գնում են ընտրատեղամասեր՝ ընտրություններում, որոնք կարող են երկիրը թեքել դեպի աջ։
Շաբաթ օրվանից հետո, երբ քվեարկության նախօրեին ավարտվում են հանրահավաքներն ու պաշտոնական քարոզարշավը, Եվրոպայի ուշադրությունը կենտրոնանալու է Իսպանիայի քաղաքական իրադարձությունների վրա։ Կիրակնօրյա քվեարկությամբ մեկնարկում է առաջիկա ամիսներին սպասվող ընտրությունների շարքը, որոնք կարող են վերափոխել ԵՄ-ի քաղաքական պատկերը, այդ թվում՝ ապրիլին կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական վճռորոշ ընտրությունները։
Ութ տարի իշխանության ղեկին մնալուց հետո սոցիալիստ վարչապետ Պեդրո Սանչեսը մրցակցում է պահպանողական Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոյի հետ։ Հարցումների համաձայն՝ Ֆեյխոյին, հավանաբար, անհրաժեշտ կլինի ծայրահեղ աջ «Վոքս» (Vox) կուսակցության աջակցությունը՝ ապագա կառավարություն ձևավորելու համար։
Այս շաբաթվա սկզբին անցկացված հարցումների մեծ մասը ցույց էր տալիս, որ առաջատարը Ֆեյխոյի «Ժողովրդական կուսակցությունն» (PP) է, իսկ «Վոքս»-ի հետ դաշինքը միակ հնարավոր տարբերակն է, որը կարող է ապահովել բացարձակ մեծամասնության համար անհրաժեշտ 176 մանդատը։
Ըստ հարցումների՝ ընտրություններից առաջ «Ժողովրդական կուսակցությունը» (PP) ստանում է ձայների միջինը 31%-ը, իսկ Սանչեսի «Իսպանիայի սոցիալիստական բանվորական կուսակցությունը» (PSOE) կրճատել է տարբերությունը՝ հասնելով 29%-ի։ «Վոքս»-ի օգտին պատրաստ է քվեարկել հարցվածների 18%-ը, մինչդեռ ձախակողմյան «Լայն ճակատ» (Broad Front) կոալիցիան ունի 7% աջակցություն։
«Վոքս»-ի աջակցության գինը
Ֆեյխոյը խոստացել է վերականգնել «կայունությունը» Իսպանիայում, սակայն միգրացիայի, կլիմայական քաղաքականության, գենդերային հավասարության և տարածաշրջանային ինքնավարության վերաբերյալ «Վոքս»-ի պահանջները կարող են բարդացնել ցանկացած բանակցություն։
Միգրացիայի հարցը դարձել է քարոզարշավ Ծայրահեղ աջ կուսակցությունը նաև հանդես է գալիս կլիմայի և գենդերային հավասարության վերաբերյալ օրենսդրության չեղարկման, Իսպանիայի ապակենտրոնացված կառավարման համակարգի վերացման և Բրյուսելի հետ հարաբերությունների թուլացման օգտին։
Սանչեսի համար «B պլան» չկա
Չնայած հարցումների անմխիթար ցուցանիշներին՝ Սանչեսը նախընտրական արշավի վերջին ժամերին լավատեսորեն էր տրամադրված։
«Չեմ կարող պատկերացնել, որ կպարտվեմ», — ուրբաթ օրը՝ քարոզարշավի ավարտից առաջ, ասել է Սանչեսը Cadena Ser ռադիոցանցին։ Վարչապետը նշել է, որ ակտիվացման շնորհիվ «առաջատար քաղաքական ուժ դառնալու լավ հնարավորություն» կա, և որ իր կուսակցությունը կարող է նույնիսկ բացարձակ մեծամասնություն ստանալ։
Սանչեսի գլխավորած Իսպանիայի սոցիալիստական բանվորական կուսակցության (PSOE) համար վճռորոշ նշանակություն ունի հիասթափված ընտրողներին ընտրատեղամասեր բերելը։
Տարածաշրջանային ընտրություններում չորս անընդմեջ պարտությունները, կուսակցությանն ու նրա մերձավոր շրջապատին առնչվող կոռուպցիոն սկանդալների շարքը, ինչպես նաև մի շարք ճգնաժամեր (այդ թվում՝ Սեուտայի սահմանային միջադեպերը և վերջերս տեղի ունեցած մահացու երկաթուղային վթարը) աստիճանաբար մաշել են Սանչեսի քաղաքական կապիտալը։
Սանչեսի հեռանալը նոր հարված կլինի եվրոպական ձախ ուժերի համար
2023 թվականին վերընտրվելուց հետո նրա ղեկավարած կոալիցիան դժվարությամբ է ընդունում առանցքային օրենքներ. նրանց չի հաջողվել նույնիսկ ներկայացնել պետական բյուջեի նոր նախագիծ։ Իսպանիան դեռևս գործում է 2022 թվականին կազմված բյուջեով։
Ձգտելով երրորդ ժամկետի՝ Սանչեսը պնդում է, որ խորհրդարանում անհրաժեշտ է «ավելի լայն առաջադիմական մեծամասնություն»՝ սոցիալական կարևոր բարեփոխումներ իրականացնելու և երկրում բնակարանային սուր ճգնաժամն ու կյանքի թանկացման խնդիրը «լուծելու» համար։ Հենց այս հարցերի վրա էր նա հույս դնում՝ անցյալ ամիս արտահերթ ընտրություններ նշանակելիս։
Սանչեսը նաև հույս ունի, որ իր միջազգային հեղինակությունը և Նախագահական ոճի մրցապայքար
Շաբաթներ տևած լարված նախընտրական քարոզարշավից հետո՝ Ժողովրդական կուսակցությունը (PP) և Իսպանիայի սոցիալիստական աշխատավորական կուսակցությունը (PSOE) իրենց ուղերձներում ավելի ու ավելի մեծ շեշտադրում էին կատարում իրենց առաջնորդների անհատականությունների վրա՝ փորձելով գրավել դեռևս չկողմնորոշված ընտրողներին։
«Սա նախագահական ընտրությունների էր նման», — ասաց Այենդեն՝ նշելով, որ քարոզարշավի վերջին օրերին ուշադրության կենտրոնում ոչ թե քաղաքական ծրագրերն էին, այլ երկու առաջնորդների անհատականությունները։
Սանտյագո դե Կոմպոստելայի համալսարանի քաղաքական հարցերով փորձագետ Ֆրանսիսկո Հազը համաձայնեց՝ նշելով, որ այս ռազմավարությունները «աշխատում են հօգուտ ավանդական կուսակցությունների»։
«Իսպանիան ժառանգել է երկկուսակցական համակարգ, որը նախատեսված է իշխանության փոխանցման համար երկու ուժերի՝ Ժողովրդական կուսակցության (PP) կամ Իսպանիայի սոցիալիստական բանվորական կուսակցության (PSOE) միջև, և նրանք ցանկանում են վերադարձնել այն ընտրողներին, ովքեր անցել են դեպի քաղաքական սպեկտրի ծայրահեղությունները»,— ասաց նա։
Կիրակի օրը՝ տեղական ժամանակով ժամը 20:00-ին, ընտրատեղամասերը կփակվեն, իսկ առաջին արդյունքները սպասվում են դրանից անմիջապես հետո։
Բաց մի թողեք
Ալբանիա․ Բախումների ֆոնին ցուցարարները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը. Լուսանկարներ
Ավստրիայում, Ֆրանսիայում և Իտալիայում ցուցարարները պահանջում են վերջ դնել կանանց նկատմամբ բռնությանը
Իսպանիայի վարչապետի թեկնածու Ֆեյխոոն այցելել է Սեուտա՝ նախընտրական քարոզարշավի արգելքի օրը