Այս ցույցերը տեղի են ունենում գենդերային բռնության դեմ պայքարի ավելի խիստ միջոցառումների, կանանց սպանությունների (ֆեմիցիդների) կանխարգելման և բռնության արմատական պատճառների վերացման վերաբերյալ հնչող նոր կոչերի ֆոնին։
Շաբաթ օրը Ավստրիայում, Ֆրանսիայում և Իտալիայում մարդիկ դուրս են եկել փողոց՝ պահանջելով վերջ դնել կանանց նկատմամբ բռնությանը։ Այս ակցիաները մաս են կազմում Եվրոպայում ընթացող այն բողոքի ցույցերի, որոնք նվիրված են Կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրվան։
Ցույցերը հաջորդում են ՄԱԿ-ի՝ այս շաբաթվա սկզբին հրապարակված զեկույցին, ըստ որի՝ 2025 թվականին աշխարհում յուրաքանչյուր ժամը մեկ մոտ հինգ կին և աղջիկ է սպանվել իրենց զուգընկերների կամ ընտանիքի անդամների կողմից․ այս ցուցանիշը նախորդ տարիների համեմատ գրեթե չի փոխվել։
Հռոմում հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել փողոց՝ նշելով ֆեմինիստական շարժման տասնամյակը։ Իտալիայում հազարավոր մարդիկ երթով անցել են Հռոմի կենտրոնով՝ մասնակցելով համազգային ցույցին, որը կազմակերպել էր «Non Una Di Meno» («Ոչ մեկով պակաս») ֆեմինիստական շարժումը։
«Մենք պահանջում ենք ապագա» կարգախոսի ներքո տարբեր տարիքի և սեռի ցուցարարներ կրում էին վառ վարդագույն ժապավեններ, պարզում դրոշներ և պաստառներ՝ դատապարտելով գենդերային բռնությունն ու պատրիարքալ մոտեցումները։
Որոշ ցուցարարներ թափահարում էին իրենց բանալիները՝ ընդգծելու համար, որ կանանց նկատմամբ բռնությունը հաճախ տեղի է ունենում հենց տանը, իսկ մյուսները պահանջում էին պաշտպանել աբորտի իրավունքը։
Այս ցույցը նշանավորեց շարժման՝ 2016 թվականի նոյեմբերին Հռոմում տեղի ունեցած առաջին խոշոր մոբիլիզացիայի տասնամյակը։
Ակտիվիստները կոչ արեցին ավելացնել ներդրումները սոցիալական ապահովության, առողջապահության և կրթության ոլորտներում, ինչպես նաև ավելի մեծ ֆինանսական աջակցություն տրամադրել այն կանանց, ովքեր ցանկանում են դուրս գալ բռնի հարաբերություններից։
Ըստ «Non Una Di Meno»-ի՝ իտալական հիմնական ֆեմինիստական և տրանսֆեմինիստական շարժման տվ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած երկու առանձին երթերին, ըստ ոստիկանության տվյալների, մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 12 500 մարդ։ Միջոցառումներն անցկացվել են ֆեմինիստական կազմակերպությունների միջև առկա տարաձայնությունների ֆոնին, որոնք վերաբերում էին վերջիններիս պահանջների շրջանակին։
«Nous Toutes» ֆեմինիստական խմբավորման կազմակերպած երթերից մեկում շեշտը դրվել է գենդերային բռնության, ինչպես նաև ռասիզմի, սոցիալական անհավասարության և պետական բռնության խնդիրների վրա։
Մյուս երթի մասնակիցները կոչ են արել ընդունել համապարփակ օրենսդրություն՝ ուղղված կանանց և երեխաների նկատմամբ կիրառվող սեռական և գենդերային բռնության դեմ պայքարին։
Առաջարկվող օրենսդրական նախագիծը հոկտեմբերի 13-ին հաստատվել է Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի կողմից, իսկ հունվարին այն կքննարկվի Սենատում։
Ակտիվիստները պահանջում են ապահովել տուժածների ավելի հուսալի պաշտպանություն, կատարելագործել կանխարգելիչ միջոցառումները և բավարար ֆինանսավորում հատկացնել աջակցության ծառայություններին։
2025 թվականին Ֆրանսիայում 111 կին սպանվել է իրենց ներկայիս կամ նախկին զուգընկերների կողմից, իսկ ևս 333 կին դարձել են ֆեմիցիդի (կանանց սպանության) փորձի զոհ։
Վիեննայում հարյուրավոր տղամարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացրել՝ ընդդեմ գենդերային բռնության։
Հարյուրավոր տղամարդիկ հավաքվել էին Վիեննայում՝ Ավստրիայի խորհրդարանի շենքի մոտ՝ ձեռքներին պահելով պաստառներ, որոնց վրա գրված էր. «Հայրիշխանությունը սպանում է» և «Չնկատելու տալը նշանակում է հանցակից լինել»։
«Բռնությունը որևէ արդարացում չունի», — հայտարարել է ակտիվիստ Մանֆրեդ Ցայսբերգերը՝ դիմելով հավաքվածներին։
«Մենք՝ տղամարդիկս, չափազանց երկար ենք լռել։ Այդ լռությունը պետք է ավարտվի», — ասել է Անդրեաս Նևլակսիլը՝ բողոքի ակցիան կազմակերպած «White Ribbon Austria» (Սպիտակ ժապավեն՝ Ավստրիա) կազմակերպության ներկայացուցիչը։
Սա այս տարի Ավստրիայում տղամարդկանց նախաձեռնությամբ կազմակերպված երկրորդ ցույցն էր՝ ուղղված կանանց նկատմամբ բռնության դեմ. նմանատիպ ակցիա էր տեղի ունեցել նաև մարտին։
Կառավարության տվյալներով՝ Ավստրիայում կանանց մեկ երրորդը կյանքի որոշակի փուլում ենթարկվում է ֆիզիկական կամ սեռական բռնության։
«Սպիտակ ժապավեն Ավստրիան» կոչ է արել ավելի մեծ ներդրումներ կատարել տղաների և տղամարդկանց համար խորհրդատվական ծառայություններում, ինչպես նաև խստացնել բռնություն քարոզող բովանդակություն տարածող անհատների և առցանց հարթակների դեմ միջոցները։
Ավստրիան անցյալ տարի ընդունեց հնգամյա գործողությունների ծրագիր, որը ներառում է իրազեկման արշավներ և այլ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են կանանց նկատմամբ բռնության և կանանց նկատմամբ բռնության այլ ձևերի կանխարգելմանը։
Ավստրիայի ինքնավար կանանց ապաստարանների ասոցիացիան այս տարի Ավստրիայում գրանցել է կանանց նկատմամբ բռնության 20 կասկածելի դեպք, 2025 թվականի ամբողջ 16 դեպքի համեմատ։
Կանանց նկատմամբ բռնության վերաբերյալ առանձին պաշտոնական վիճակագրության բացակայության պայմաններում կազմակերպությունն իր տվյալները հավաքում է լրատվամիջոցների հաղորդագրություններից, ինչը նշանակում է, որ իրական թիվը կարող է ավելի բարձր լինել։
Բաց մի թողեք
Ալբանիա․ Բախումների ֆոնին ցուցարարները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը. Լուսանկարներ
Սանչեսը պայքարում է իշխանությունը պահպանելու համար, մինչ Իսպանիան թեքվում է դեպի աջ
Իսպանիայի վարչապետի թեկնածու Ֆեյխոոն այցելել է Սեուտա՝ նախընտրական քարոզարշավի արգելքի օրը