Ջրի օգտագործման շուրջ վեճը հետապնդում է նախագիծը՝ տեղական երաշտի վախերի ֆոնին։
Google-ը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ դադարեցրել է Բելգիայում տվյալների կենտրոնի շինարարությունը, այն բանից հետո, երբ տեղական իշխանությունները որոշեցին, որ այն չունի համապատասխան նախագծային թույլտվություն։
«Մենք դադարեցրել ենք աշխատանքները՝ համաձայն տեղական իշխանությունների ցուցումների և սպասելով լրացուցիչ ուղեցույցների», – AFP-ին ասաց Google-ի խոսնակը։
«Մենք գործում ենք Բելգիայում ավելի քան 15 տարի և շարունակում ենք հանձնառու լինել տեղական օրենքներին համապատասխանելուն»։
Բելգիայի իշխանությունները ուրբաթ օրը հայտարարեցին, որ հրահանգել են ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկային դադարեցնել աշխատանքները 50 հեկտար տարածքում, որը նախկինում Շարլեռուայի մոտ գտնվող հանքարդյունաբերական տարածք էր, քանի որ Google-ը չուներ նախագծային թույլտվություն։
Վալոնիայի տարածաշրջանային իշխանությունների խոսնակ Նիկոլաս Երնոն ասել էր, որ կատարվող աշխատանքները «լուրջ հանցագործություն են՝ երեք հեկտար մակերեսով շենքի անօրինական կառուցում»։
Մամոթային նախագիծը ամիսներ շարունակ դատական վեճերի մեջ է այն բանից հետո, երբ Google-ը դիմել է իր նախագծային թույլտվության պայմանները փոփոխելու համար։
Բելգիական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ դիմումը նպատակ ուներ թույլատրել օբյեկտների համար սառեցման համակարգ՝ օգտագործելով մոտակա Սամբրե գետից վերցված ջուր, մինչդեռ սկզբնական նախագիծը նախատեսում էր օդային սառեցում։
Այս քայլը առաջացրեց տեղական դիմադրություն, քանի որ գարնանից ի վեր տեղի ունեցած ուժեղ երաշտները սրեցին գետի ջրի օգտագործման վերաբերյալ մտավախությունները, և տարածաշրջանային պաշտոնյաները մերժեցին դիմումը ամռանը։
Google-ը բողոքարկել է այդ որոշումը դատարանում, և լսումները նշանակված են հունվարին։
Բելգիական տվյալների կենտրոնի շուրջ իրավական վեճը Google-ի հետ բախվող վերջին դեպքն է Եվրոպայում, քանի որ տեխնոլոգիական հսկաները ձգտում են կառուցել տվյալների կենտրոններ՝ արհեստական բանականության բումը աջակցելու համար։
Բաց մի թողեք
Երկու միգրանտ է մահացել, իսկ ավելի քան 1100-ը հասել են հունական կղզիներ երկու օրվա ընթացքում
Ոստիկանությունը խուզարկել է Մարին Լը Պենի օգնականի տունը՝ ՆԳՆ-ից կուսակցությանը տեղեկությունների արտահոսքի վերաբերյալ հետաքննության շրջանակներում
Կատալոնացի անջատողական առաջնորդը հաջորդ ամիս կվերադառնա Իսպանիա