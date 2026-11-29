Շաբաթ օրը Ալբանիայի մայրաքաղաքում բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանության միջև․ հակակառավարական ցույցի մասնակից հազարավոր մարդիկ պահանջել են վարչապետ Էդի Ռամայի հրաժարականը։
Շաբաթ օրը երկրի տարբեր անկյուններից ալբանացիները ժամանել են մայրաքաղաք Տիրանա՝ մասնակցելու հանրահավաքի, որի ընթացքում հազարավոր մարդիկ կոչ են արել վարչապետ Էդի Ռամային հրաժարական տալ։
Բախումներ են սկսվել ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Ոստիկանությունը կիրառել է արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ՝ հետ մղելու այն ցուցարարներին, ովքեր քարեր էին նետում և փայտերով փորձում ջարդել փողոցային տեսախցիկներն ու կառավարական շենքերի պատուհանները։ Ոստիկանական ուժերը տեղակայվել էին գլխավոր ճանապարհների երկայնքով՝ տրանսպորտային միջոցները զննելու նպատակով։
«Մենք դուրս ենք եկել՝ պահանջելու մեր իրավունքները։ Մենք այլևս չենք կարող հանդուրժել։ Կյանքը շատ է դժվարացել։ Մենք պահանջում ենք ամբողջ համակարգի փոփոխություն», – ասել է ուսանողուհի Ջունա Վասիլին։ Տիրանայի կենտրոնական՝ Սկանդերբեգի հրապարակում հավաքված ցուցարարները վանկարկում էին՝ «Հրաժարակա՛ն»։
Առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ տուժել է ութ մարդ, այդ թվում՝ մեկ ոստիկան և երկու լրագրող։
Ցուցարարները հրավառություն են իրականացնում Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում տեղի ունեցող հակակառավարական ցույցի ժամանակ՝ պահանջելով վարչապետ Էդի Ռամայի հրաժարականը, 28 նոյեմբերի, 2026 թ․։ Հեղինակային իրավունքը՝ 2026 The Associated Press։ Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Այս բողոքի ակցիան համընկնում է երկրի անկախության 114-րդ տարեդարձի հետ՝ մի օր, որը սովորաբար նվիրված է լինում ազգային տոնակատարություններին։
Այս ցույցը մաս է կազմում հակակառավարական ելույթների շարքի, որոնք սկսվել են մայիսի վերջին։ Դրանց սկզբնական պատճառը դարձ «Մենք կարծես առանց պետության քաղաքացիներ լինենք»:
Ալբանացիները նաև արտերկրից են ժամանել Տիրանա՝ բողոքի ակցիային մասնակցելու համար։ «Ես այստեղ եմ եկել հատուկ բողոքի ակցիայի համար», – ասում է Մեծ Բրիտանիայում բնակվող 33-ամյա Արիան Լլեշին։
«Ինչո՞ւ։ Որովհետև մենք չափազանց երկար ենք տառապել։ Մենք ցրվել ենք Եվրոպայով և ամբողջ աշխարհով մեկ, և կարծես թե դարձել ենք առանց պետության քաղաքացիներ։ Մենք նման ենք առանց պետության քաղաքացիների»։
Լլեշիի նման շատերի համար քաղաքական կուսակցությունները, որոնք ի հայտ են եկել 1990-ականներին՝ կոմունիզմի անկումից հետո, «այլևս ոչ ոքի չեն ներկայացնում»։
«Նրանք պետք է տեղը զիջեն մտավորականների նոր սերնդին և այն մարդկանց, ովքեր ավելի մեծ շահագրգռվածություն ունեն երկրի ապագայի հարցում»։
Թոշակառու Սուզանա Ջետան նույնպես դուրս էր եկել փողոց՝ աջակցելու երիտասարդներին և իր նման մյուս մարդկանց, «որոնք ապրում են ամսական ընդամենը 120 եվրոյով։ Մենք հույս ունենք, որ այս համակարգը կվերանա, Էդի Ռաման կհեռանա, և այս կոռուպցիան կավարտվի»։
Բողոքի ակցիաները ստացան «Ֆլամինգո» շարժում անվանումը, իսկ սեպտեմբերին դրանց միացան նաև ուսանողական ցույցերը։ Հոկտեմբերի վերջին կառավարությունը սահմանեց մինչև 500 000 լեկի (5573 եվրո) չափով տուգանքներ՝ բողոքի ակցիաների ընթացքում բռնություն կիրառելու, թալանի կամ ինքնությունը թաքցնելու համար։
Թեև բողոքի ակցիաներից շատերը վերածվել են բռնության, ցուցարարների մեծ մասը պահանջում էր կրթության որակի բարելավում և կենսամակարդակի բարձրացում, իսկ վերջերս՝ նաև Էդի Ռամայի հրաժարականը։
Բաց մի թողեք
Ավստրիայում, Ֆրանսիայում և Իտալիայում ցուցարարները պահանջում են վերջ դնել կանանց նկատմամբ բռնությանը
Սանչեսը պայքարում է իշխանությունը պահպանելու համար, մինչ Իսպանիան թեքվում է դեպի աջ
Իսպանիայի վարչապետի թեկնածու Ֆեյխոոն այցելել է Սեուտա՝ նախընտրական քարոզարշավի արգելքի օրը