Ֆրանսիացի պրեֆեկտ Յուգ Մուտուն արդեն կորցրել է իր պաշտոնը այս գործի պատճառով, որն այժմ հասել է նաև Մարին Լը Պենի նախագահական ծրագրի համակարգող Ամբրուազ դը Ռանկուրին։
Գործը օրեցօր ընդլայնվում է, և քննիչները փորձում են պարզել՝ արդյոք բարձրաստիճան պաշտոնյաները չարաշահել են իրենց դիրքը՝ ծայրահեղ աջ կուսակցությանը տեղեկացնելու այնպիսի իրավական հարցերի մասին, որոնք կարող էին առնչվել նրանց։
Ոստիկանությունը հետաքննում է փաստեր, որոնք, մասնավորապես, կարող են որակվել որպես «նախաքննության գաղտնիության խախտում»։
Ամբրուազ դը Ռանկուրը՝ Մարին Լը Պենի նախկին մերձավոր օգնականը, ներգրավվել է ՆԳՆ-ից «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցության օգտին տեղեկությունների արտահոսքի վերաբերյալ հետաքննության մեջ։
39-ամյա Ամբրուազ դը Ռանկուրը, ով ավարտել է ENA-ն՝ բարձրաստիճան պետական ծառայողների պատրաստման էլիտար ուսումնական հաստատությունը, հանդիսանում է ծայրահեղ աջ կուսակցության թեկնածուի նախագահական ծրագրի համակարգողը, իսկ նախկինում զբաղեցրել է նրա աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։
Ոստիկանությունը խուզարկել է նրա տունը և «Ազգային միավորում» կուսակցության կենտրոնակայանում գտնվող գրասենյակը։
Խուզարկությունը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 9-ին։ Այդ օրը անսպասելի բացահայտում եղավ. ոստիկանները կուսակցության տարածքում հայտնաբերեցին դատախազ Քրիստիան դը Ռոկինիին։ «Le Parisien» պարբերականը նրան նկարագրում է որպես 53-ամյա պետական ծառայողի, ով «լայն հանրությանը հայտնի չէ», սակայն «դատական համակարգում կարևոր պաշտոն է զբաղեցնում»։
Ավելի ուշ բարձրաստիճան դատավորը խոստովանել է, որ հուլիսին փոխանցել է տեղեկությունների արտահոսքի վերաբերյալ զեկույցը, որից, ենթադրաբար, օգտվել է «Ազգային միավորումը»։ Արդարադատության նախարարը հետաքննություն է սկսել գործի այս դրվագի առնչությամբ։
Նոյեմբերի 9-ի խուզարկության նպատակը ոչ թե Քրիստիան դը Ռոկինիին անակնկալի բերելն էր, այլ Ամբրուազ դը Ռանկուրի գրասենյակի զննությունը։
Ըստ «Le Monde» օրաթերթի տեղեկությունների՝ քննիչները կասկ Ուրբաթ օրը Մարին Լը Պենը հայտարարեց, որ, իր կարծիքով, «մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած խուզարկությունը բնավ կասկածի տակ չի դնում «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցությունը»։ Կուսակցության նախագահն այս մասին ասել է RTL-ի կողմից հեռարձակված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
«Եթե այն կասկածի տակ դներ «Ազգային միավորումը», ապա, ենթադրում եմ, կխուզարկվեր նաև Ժորդան Բարդելլայի գրասենյակը, ինչը տեղի չի ունեցել։ Այն կասկածի տակ չի դնում նաև թեկնածուին, քանի որ հակառակ դեպքում, ենթադրում եմ, կխուզարկվեր նաև թեկնածուի գրասենյակը։ Բայց նման բան չի եղել», — նշել է նա։
Գործը սկսվել է Իտալիայում իրականացված խուզարկության ընթացքում կատարված մի բացահայտումից։ Խուզարկությունն անցկացվել էր այն կասկածների շրջանակում, ըստ որոնց՝ «Ազգային միավորումը» յուրացրել է Եվրոպական խորհրդարանի միջոցները։ Խուզարկությունը տեղի է ունեցել Ֆրեդերիկ Շատիյոնի տանը, ով Մարին Լը Պենի մեկ այլ մերձավոր համախոհն է և ժամանակին ղեկավարել է GUD-ը՝ ծայրահեղ աջ հայացքներ ունեցող փոքր խմբավորումը։
Այդ օրը ոստիկանությունը հայտնաբերել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության մի փաստաթղթի պատճենը, որը վերաբերում էր «Ազգային միավորման» դեմ առկա կասկածներին՝ կապված ընտրարշավների ապօրինի ֆինանսավորման հետ։
Քննիչները կասկածում են, որ տեղեկատվության արտահոսքի հետևում կանգնած է Կենտրոն-Վալ դը Լուար (Centre-Val de Loire) տարածաշրջանի պրեֆեկտ Յուգ Մուտուն։ Այս բարձրաստիճան պաշտոնյան չորեքշաբթի՝ նոյեմբերի 25-ին, Նախարարների խորհրդի որոշմամբ պաշտոնանկ է արվել։
Բաց մի թողեք
Երկու միգրանտ է մահացել, իսկ ավելի քան 1100-ը հասել են հունական կղզիներ երկու օրվա ընթացքում
Կատալոնացի անջատողական առաջնորդը հաջորդ ամիս կվերադառնա Իսպանիա
Google-ը դադարեցնում է Բելգիայի տվյալների կենտրոնի շինարարությունը՝ իշխանությունների հրամանով