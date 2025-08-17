17/08/2025

Օգոստոսի 18-ի աստղագուշակ․ Մի շտապեք աշխատանքի ու գումարի հետ կապված որոշումների հարցում

infomitk@gmail.com 17/08/2025

ԽՈՅ

Գործերից ուզածի նման արագ գլուխ հանել ամեն անգամ չի ստացվի: Օրվա առաջին կեսին հնարավոր են ձգձգումներ, անհաջող զուգադիպություններ, ցավալի պատահարներ: Ծագած բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի կլինեն, կողքին կլինեն մարդիկ, որոնք պատրաստ կլինեն աջակցել ձեզ: Այնպես որ՝ մի հուսահատվեք ու շարունակեք քայլել դեպի նպատակը: Դուք անպայման կհասնեք նրան:

Օրվա երկրորդ կեսը հարմար ժամանակ կլինի բարդ իրավիճակներից գլուխ հանելու համար: Շատ բան կպարզվի: Դուք հստակ տեղեկատվություն կստանաք այն մասին, ինչի մասին նախկինում միայն կռահել կարող էիք:

ՑՈՒԼ 

Աշխատեք չկորցնել հանգստությունը՝ անկախ նրանից, թե ինչպես կդասավորվի օրը: Այն հազիվ թե հասարակ լինի, բայց եթե դուք ձեզ ճիշտ պահեք, շատ բանի կկարողանաք հասնել: Հույս դրեք ձեր փորձի վրա. հենց այն կօգնի լուծել բարդ առաջադրանքները, հարցերին էլ ճիշտ պատասխաններ ստանալ:

Հավանական են հաճելի հանդիպումներ, ծանոթություններ, որոնց համար ուրախ կլինեք: Մարդկանց մոտեցում գտնելն այնքան էլ դժվար չի լինի, դուք շատերին կես խոսքից կհասկանաք: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար կլինի ձեզ համար թանկ մարդկանց հետ շփվելու համար: Չի հիասթափեցնի ո՛չ ընկերական հանդիպումը, ո՛չ ռոմանտիկ ժամադրությունը:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ 

Հրաշալի, արդյունավետ ու հետաքրքիր օր է: Այսօր դուք հնարամիտ կլինեք, պիտանի գաղափարներ կունենաք, որոնք կկարողանաք անհապաղ կյանքի կոչել: Ընկերները և պարզապես ծանոթները պատրաստ կլինեն աջակցել ձեր նախաձեռնությունները: Երբեմն նրանց շնորհիվ դուք արագ գլուխ կհանեք բարդ խնդիրներից:

Օրը հարմար է պիտանի իրեր գնելու համար: Դուք անսխալ կընտրեք այն, ինչը երկար կծառայի: Երեկոն կուրախացնի հաճելի լուրերով: Միաժամանակ իրենց մասին կարող են հիշեցնել մարդիկ, որոնց վերջին շրջանում կարոտում էիք:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ

Լավ է ոչ մի բան երկար ժամանակով չհետաձգեք: Օրվա առաջին կեսը հետաքրքիր ու բարենպաստ կլինի: Այն հարմար կլինի նոր նախաձեռնությունների համար: Դուք արագ կհասկանաք՝ ինչպես է պետք գործել նպատակին հասնելու համար: Բացի այդ, կողքին կլինեն մարդիկ, որոնք պատրաստ կլինեն ձեզ ամեն ինչ սովորեցնել:

Օրվա երկրորդ կեսը ավելի հանգիստ կանցնի: Կհաջողվի առանց շտապելու ավարտել այն, ինչ ավելի վաղ էիք սկսել: Շատ Խեցգետիններ շատ ավելի լավ արդյունքների կհասնեն, քան իրենք ու շրջապատողներն էին սպասում: Հնարավորություն կունենաք մտերիմների հետ քննարկել կարևոր հարցերն ու պայմանավորվել ընդհանուր ծրագրերի շուրջ:

ԱՌՅՈՒԾ 

Օրն առանց տարաձայնությունների ու վեճերի չի անցնի: Սակայն դրանք հաճախ շատ օգտակար կլինեն, կօգնեն գլուխ հանել բարդ իրավիճակից, մի քանի հնարավոր լուծումներից լավագույնը ընտրել: Դուք ուշադիր կլսեք ուրիշներին, նրանք էլ՝ ձեզ: Արդյունքում երկխոսությունը կառուցողական կստացվի, իսկ հարաբերություններն էլ դեպի լավը կփոխվեն:

Դժվար կլինի գայթակղություններին դիմակայելը: Այսօր դուք սովորականից շատ հակված կլինեք թեթևամտության: Աշխատեք պահել տված բոլոր խոստումները, չհիասթափեցնել մարդկանց, որոնք հույս են դրել ձեզ վրա:

ԿՈՒՅՍ 

Դուք հակված կլինեք գերագնահատել ձեր հնարավորությունները, հատկապես՝ ուրիշների վրա ազդելու տեսանկյունից: Բայց շրջապատողները հաճախ առաջին տեղում սեփական հետաքրքրությունները կդնեն, այլ ոչ թե ձերը: Հիշեք այս մասին և կխուսափեք հիասթափություններից: Ինչ էլ որ ստանձնեք, աշխատեք սկսածն ավարտին հասցնել: Կես ճանապարհին թողած գործին արագ վերադառնալ չի ստացվի:

Կուրախացնեն մտերիմների հետ շփումները: Ձեզ կես խոսքից կհասկանան, կաջակցեն ու կուրախացնեն: Հավանական են հաճելի անակնկալներ և ուշադրության նշաններ: Ռոմանտիկ ժամադրությունը սպասվածից լավ կանցնի:

ԿՇԵՌՔ 

Հրաշալի օր է գործնական բանակցությունների համար: Եվ ոչ միայն. օրը նաև անձնական բնույթի կարևոր հարցերը քննարկելու համար է հարմար: Դուք համոզիչ փաստարկներ կբերեք, նույնիսկ բարդ բաներն այնպես կբացատրեք, որ բոլորին հասկանալի կդառնան: Շրջապատողները, որոնք նախկինում կասկածում էին ձեզ գիտելիքներին ու տաղանդներին, կհավատան դրանց:

Դուք հեշտությամբ գլուխ կհանեք առօրյա գործերից, բայց նոր գործերում էլ անհաղթահարելի դժվարություններ չեն առաջանա: Դուք արագ կսովորեք ուրիշներից, ցանկացած հնարավորության դեպքում կօգտվեք ուրիշի փորձից սեփական սխալներից խուսափելու համար:

ԿԱՐԻՃ 

Անհանգստանալու կարիք չկա: Սա այն հաջող օրերից մեկն է, երբ շատ բան լավ կստացվի, հաջողության հասնելու համար էլ մեծ ջանքեր գործադրելու կարիք չի լինի: Աշխատանքը ձեռքից կգա, բարդ հարցերի լուծումը ինքն իրեն կգտնվի, և եթե օգնության կարիք ունենաք, այն անմիջապես ինչ-որ մեկը կառաջարկի:

Օրը բարենպաստ կլինի սիրահարված Կարիճների համար. նրանց անմոռանալի պահեր են սպասվում: Դուք կաշխատեք ուրախացնել սիրելիին, նա նույնպես նման հնարավորությունը բաց չի թողնի: Անցյալում կմնան տարաձայնություններն ու վեճերը, որոնց փոխարինելու կգան ներդաշնակությունն ու փոխհասկացողությունը:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ 

Հեշտ չի լինելու, բայց դուք անպայման կհասնեք դրված նպատակներին: Ձեր հաստատակամության առաջ բոլոր խոչընդոտները կնահանջեն, թշնամիները կհասկանան, որ ձեր ճանապարհին կանգնելը պարզապես վտանգավոր է: Հնարավոր են զարմանալի իրադարձություններ, տարօրինակ պատահարներ: Դրանք կխախտեն ձեր ծրագրերը: Բայց շուտով իրավիճակը դեպի լավը կփոխվի:

Ներդաշնակ կդասավորվեն անձնական հարաբերությունները: Ընկերների հետ ուրախ կլինի, հարազատների հետ՝ թեթև ու հարմարավետ, իսկ սիրելիի հետ ընդհանրապես ձեզ հրաշալի կզգաք: Երեկոն կուրախացնի ընտանեկան գործերի հետ կապված լավ նորություններով:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ 

Դուք էներգիայով լի ու վճռական կլինեք, շատ բանի պատրաստ կլինեք նպատակին հասնելու համար: Բայց ձեզ հատուկ շրջահայացությունն էլ ձեզ չի դավաճանի: Այդ իսկ պատճառով դուք ռիսկի չեք դիմի այնտեղ, որտեղ հնարավոր է խուսափել դրանից, խաղասեղանին շատ բան չեք դնի, բայց և չեք հրաժարվի համարձակ փորձարկումներից, եթե դրանք կօգնեն հասնել նպատակին:

Ընկերների հետ շփումները կոգեշնչեն: Դուք նրանց աջակցությունն ամեն հարցում կզգաք, կիմանաք, որ դժվարությունների հետ մենակ չեք մնա, հաղթանակների բերկրանքն էլ կկարողանաք կիսել ինչ-որ մեկի հետ: Օրվա երկրորդ կեսը կուրախացնի այն մարդուց ստացած լուրով, որի ճակատագրի համար անհանգստանում էիք:

ՋՐՀՈՍ 

Օրը լրիվ անամպ ու հասարակ չի լինի, բայց հաջողության հասնելու շանս անպայման կընձեռվի: Համարձակ նոր բան ստանձնեք: Դուք արագ գլուխ կհանեք, թե ինչպես կարելի է հասնել նպատակին, և շուտով ձեր կողքին կհայտնվեն մարդիկ, որոնք պատրաստ կլինեն օգնել: Հավանական են դրամական մուտքեր: Դրանք շատ տեղին կլինեն, կհաջողվի չծրագրված, բայց շատ հաճելի գնումներ անել:

Հավանական են տարաձայնություններ աշխատավայրում, տանն էլ դրանք չեն բացառվում: Ինչպես էլ դասավորվեն պայմանները, դուք կպահպանեք հումորի զգացումն ու կգտնեք մթնոլորտը լիցքաթափելու ձևը:

ՁԿՆԵՐ 

Այսօր ձեզ շատ պետք կգան դիվանագիտությունն ու տակտը: Շրջապատողների հետ տարաձայնությունների առիթներ շատ կլինեն, բայց չեք ուզենա ոչ ոքի հետ վիճել: Նույնիսկ բարդ զրույցները կկարողանաք կառուցողական ու խաղաղ անցկացնել, փոխհամաձայնության հասնել: Խաղաղասիրությունն ու բարյացակամությունը ձեզ առավել գրավիչ կդարձնեն: Ինչ-որ մեկը կուզենա ձեզ հետ ավելի մոտիկից ծանոթանալ, ընկերանալ:

Մի շտապեք աշխատանքի ու գումարի հետ կապված որոշումների հարցում: Հավանական են անսովոր առաջարկներ: Պատասխան տալուց առաջ արժե դրանց մասին ինչպես հարկն է մտածել:

