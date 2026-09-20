20/09/2026

EU – Armenia

Զելենսկին հայտարարությամբ է հանդես եկել

infomitk@gmail.com 20/09/2026 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Միխայիլ Դրապատիի և պաշտպանության նախարար Եվգենի Խմարայի հետ հանդիպման ավարտին հայտնել է, որ համաձայնեցրել է Ռուսաստանի դեմ նոր հեռահար գործողություններ՝ ի պատասխան ռուսական հարվածների։

«Մենք պատրաստում ենք մեր հեռահար հնարավորությունների ընդլայնումը»,- նշել է Զելենսկին:

Նա նաև տեղեկացրել է որոշումների նախապատրաստման մասին, որոնք պետք է թարմացնեն Ուկրաինայի զինված ուժերի կառավարման մոտեցումները և բժշկական ուժերի հրամանատարությունում մարտահրավերներին արձագանքելու համակարգը։
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև նորմատիվային բազայի թարմացումը և Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերում ծառայության համար օտարերկրյա կամավորներ ներգրավելու հնարավորությունը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիդերլանդների ոստիկանությունը բախվել է հարյուրավոր ծայրահեղ աջակողմյան ցուցարարների հետ ներգաղթի դեմ կազմակերպված ակցիայի ժամանակ

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինքնաթիռները չեն կարողանում վայրէջք կատարել Մոսկվայում

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը սպառնալիք է դարձել ամբողջ աշխարհի համար․ Թուրքիայի արտգործնախարար

20/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին հայտարարությամբ է հանդես եկել

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ երաժշտությունը դառնում է անկախության ձայնը․ Ռավելի քնարականությունից մինչև Տերտերյանի տիեզերական խորքերը․ Լուսանկարներ

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիդերլանդների ոստիկանությունը բախվել է հարյուրավոր ծայրահեղ աջակողմյան ցուցարարների հետ ներգաղթի դեմ կազմակերպված ակցիայի ժամանակ

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռլինի ընտրությունների լարված եզրափակիչ փուլ. ո՞վ կհաղթի մայրաքաղաքում․ Լուսանկարներ

20/09/2026 infomitk@gmail.com