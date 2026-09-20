Բեռլինը և «Մեկպոմը» պատրաստվում են վճռորոշ նշանակություն ունեցող նահանգային ընտրությունների

Գերմանիայի ամենանոսր և ամենախիտ բնակեցված նահանգները կարող են վճռորոշ դեր խաղալ Մերցի քաղաքական ապագայի հարցում
Շվերին, ԳԵՐՄԱՆԻԱ – Երկու խիստ տարբերվող նահանգային ընտրություններ և չորս միլիոն գերմանացիներ կիրակի օրը կարող են որոշել կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և նրա կառավարության քաղաքական ճակատագիրը։
Բեռլինում նրա գլխավորած Քրիստոնեա-դեմոկրատական կուսակցությունը պայքարում է մայրաքաղաքում իշխանությունը պահպանելու համար, մինչդեռ Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում (որը տեղացիները սիրով անվանում են «Մեկպոմ») նրանք պայքարում են պարզապես խորհրդարանում տեղ ունենալու համար։
Այստեղ՝ Շվերինում, երկու տասնյակից ավելի ոստիկանների հսկողության ներքո, շաբաթ օրը ժամանեց Գերմանիայի ժողովրդավարամետ հաստատությունների ներկայացուցիչների խումբը՝ «Adenauer SPR+» անվանումով շրջիկ ավտոբուսով, որը հագեցած էր բարձրախոսներով և նախատեսված էր ծայրահեղ աջերի գործունեությանը հակազդելու համար։
«Իսկ ի՞նչ է դա նշանակում», – հարցրեց ցուցարարներից մեկն իր ընկերուհուն, ով, իր հերթին, չուներ համոզիչ պատասխան (ինչ-որ բան մռմռալով Կոնրադ Ադենաուերի՝ Գերմանիայի հետպատերազմյան առաջին կանցլերի և ժողովրդավարության վերականգնման գործում նրա դերի մասին)։
Շվերին ժամանածների մի մասի համար խաղադրույքը չափազանց մեծ է։ Մի խումբ ծածանում էր ծիածանագույն դրոշներ՝ «Ռասիզմն այլընտրանք չէ» գրությամբ։ Մյուսներն ավելի կոպիտ արտահայտվեցին. սև-սպիտակ պաստառներից մեկի վրա գրված էր՝ «F*ck AfD»։
Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիան ունի ընդամենը 1,6 միլիոն բնակիչ և Գերմանիայի ամենանոսր բնակեցված նահանգն է։ Սակայն կիրակի օրը երկրի մնացած մասը հետևելու է այստեղի 1,2 միլիոն ընտրողների քվեարկությանը, քանի որ ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությունը կարող է առաջին տեղը զբաղեցնել։
Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ AfD-ն 43,8% ձայն էր ստացել և արձանագրել մասնակցության ռեկորդային ցուցանիշ Արևելյան Գերմանիայի մեկ այլ նահանգում՝ Սաքսոնիա-Անհալթում։
Այս անգամ, սակայն, ծայրահեղ աջերը բախվել են Նրա մրցակիցը՝ AfD-ի (Գերմանիայի այլընտրանք) ներկայացուցիչ, 56-ամյա Լայֆ-Էրիկ Հոլմը, իր պաստառների վրա պարզապես նշում է, որ ինքը «պատրաստ է»։ Մինչդեռ Շվեզիգն իրեն հռչակել է որպես «կին՝ ընդդեմ կապույտի» (վերջինս Հոլմի կուսակցության գույնն է)։
Երկու կուսակցությունների վարկանիշները գրեթե հավասար են՝ մոտ 36%, թեև Շվեզիգին հաջողվել է ընդամենը մի քանի շաբաթվա ընթացքում ավելացնել իր ցուցանիշը 10 տոկոսային կետով։
Միայն մեկ այլ կուսակցություն ունի երաշխավորված հնարավորություն՝ հաղթահարելու 5%-ի շեմը և մտնելու նահանգային խորհրդարան. դա ծայրահեղ ձախակողմյան «Die Linke»-ն (Ձախեր) է։
Ըստ վերջին հարցումների՝ մյուսները, ինչպիսիք են միգրացիային դեմ հանդես եկող ձախակողմյան BSW-ն և «Կանաչները», գտնվում են անցողիկ շեմի սահմանագծին։
Նույնիսկ Քրիստոնեա-դեմոկրատների (CDU) համար երաշխավորված չէ խորհրդարան անցնելը։ Մերցը, որի հեղինակությունն արդեն իսկ տուժել է, և ով մեծ ժողովրդականություն չի վայելում, հայտարարել է, որ «առաջնահերթ» հետևելու է Բեռլինի ընտրությունների արդյունքներին։
Բեռլինյան բումերանգ
Գերմանիայի մայրաքաղաքում CDU-ն դեռ հնարավորություն ունի զբաղեցնելու առաջին հորիզոնականը։ Վերջին հարցումների համաձայն՝ կուսակցությունը գրեթե հավասար դիրքերում է «Die Linke»-ի հետ՝ յուրաքանչյուրը ստանալով մոտ 21% ձայն։
Ձախակողմյան մեծամասնության ձևավորումը գրեթե կանխորոշված է. «Կանաչները», SPD-ն և «Die Linke»-ն միասին կարող են մեծամասնություն կազմել՝ հնարավորություն տալով քաղաքում վերականգնել ձախակողմյան կառավարումը։ Այս անգամ՝ «Die Linke»-ի առաջնորդությամբ։
Այնուամենայնիվ, CDU-ի առաջատար թեկնածու Քրիստիան Էվերսը վերջին շաբաթներին կրճատել է տարբերությունը ձախերի հետ և դիտարկվում է որպես լուրջ մրցակից այն պաշտոնի համար, որը բեռլինցիներն անվանում են «Կարմիր քաղաքապետարան»՝ ի պատասխան շենքի աղյուսե ճակատային հատվածի։
Քրիստոնեա-դեմոկրատները Բեռլինը ղեկավարում են արդեն երեք տարի՝ ընտրություններում տարած անակնկալ հաղթանակից հետո, որը պայմանավորված էր «Կանաչների» քաղաքականության հանդեպ դժգոհությամբ և քաղաքի վիճակի առնչությամբ առկա ընդհանուր զայրույթով. քաղաք, որը ժամանակին սիրելի էր թե՛ արվեստագետների, թե՛ միջին խավի վերին շերտի ներկայացուցիչների համար։
Այսօր, սակայն, Բեռլինը ասոցացվում է անբարեկարգության և բնակարանների բարձր վարձավճարների հետ։ «Ձախերը» (Die Linke) հույս ունեն իշխանության գալ՝ խոստանալով օտարել խոշոր ընկերություններին պատկանող 3000-ից ավելի բնակարանները։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանը չի կարող «ահաբեկման» միջոցով ազդել ֆրանսիացիների վրա. Լը Պեն
Գերմանիայի բարձրաստիճան զինվորականը կգլխավորի ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ռազմական մարմինը
Բեռլինի ընտրարշավի առանցքում՝ սեփականությունը բռնագրավելու ծայրահեղ ձախերի նախաձեռնությունը