22/08/2025

Բայդենն Ուկրաինային հնարավորություն չի տվել հարձակվել Ռուսաստանի վրա, նրանք միայն պաշտպանվել են. Թրամփ

infomitk@gmail.com 22/08/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոսել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի մասին։

Նա այս մասին գրառում է արել իր Truth Social հարթակում. «Հարձակման ենթարկվող երկիրը պետք է իրավունք ունենա և՛ պաշտպանվելու, և՛ պատասխանելու, իսկ ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինային այդ հնարավորությունը չի տվել։ Շատ դժվար է, եթե ոչ անհնար, հաղթել պատերազմում՝ առանց հարձակվող երկրի վրա հարձակվելու։ Դա նման է հիանալի սպորտային թիմի՝ ֆանտաստիկ պաշտպանությամբ, որին թույլ չեն տալիս հարձակվել։ Հաղթելու ոչ մի հնարավորություն չկա»։

Նա մեղադրել է ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջո Բայդենին Ուկրաինային հարված հասցնելու հնարավորություն չտալու և օգնությունը ինքնապաշտպանությամբ սահմանափակելու մեջ։

Թրամփը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ եթե ինքը իշխանության գլուխ լիներ, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը երբեք տեղի չէր ունենա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվս մեկ վայրի առաջարկ Զելենսկի – Պուտին հանդիպման համար․ Որ դեպքում Ուկրաինան կգնա այդ քայլին

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու չեն կարգավորվում Վրաստան – ԵՄ հարաբերությունները

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինային տրամադրել անվտանգության երաշխիքներ՝ առանց ՆԱՏՕ-ի անդամակցության

21/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաբուշկինը՝ ռուս – ադրբեջանական վերաբարեկամության միջնորդ, նա էլ կծնրադրի Հեյդարի արձանին

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչև 2026-ը 232 դպրոց կմիավորվի, ամենաշատը՝ Սյունիքի մարզում

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևն ասել է, որ հայ հասարակությունը հիվանդ է

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի մոտ՝ ավտոմեքենայում, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ Լուսանկար

22/08/2025 infomitk@gmail.com