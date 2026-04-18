ԵՄ առաջնորդները Կիպրոսում կորոշեն երկու արագության Եվրոպայի տնտեսության ծրագրի վերաբերյալ

ԵՄ գործադիր մարմնի ղեկավարը հայտարարում է, որ կոնսենսուսի անհրաժեշտությունը չպետք է խոչընդոտի ավելի քան 40 բարեփոխումների փաթեթին:
ԵՄ-ն պատրաստվում է շրջանցել անհնազանդ մայրաքաղաքներին՝ վերջին փորձով նոր շունչ հաղորդել իր առաջատար տնտեսական գոտուն՝ թույլ տալով երկրներին մասնակցել և հրաժարվել խոշոր բարեփոխումներից։
Euractiv-ի կողմից ձեռք բերված ռազմավարական փաստաթղթում Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկում է, որ ավելի խորը ինտեգրմանը կողմ երկրները կարողանան առաջ շարժվել առնվազն ինը անդամից բաղկացած խմբերով՝ միասնական շուկան ամրապնդելու համար։
«Բավարար առաջընթացի բացակայության դեպքում հաստատությունները կքննարկեն ընդլայնված համագործակցությունը՝ արագ և հավակնոտ արդյունքներ ապահովելու համար», – նշվում է փաստաթղթում։
Ընդլայնված համագործակցությունը ԵՄ պայմանագրերի այն կետն է, որը թույլ է տալիս առնվազն ինը մայրաքաղաքների առաջ շարժվել որոշակի քաղաքական միջոցառումներով, երբ սովորաբար անհրաժեշտ է մեծամասնության քվեարկություն։ Այն վերջին անգամ օգտագործվել է դեկտեմբերին՝ Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկ տրամադրելու համաձայնության համար՝ առանց Չեխիայի, Սլովակիայի և Հունգարիայի աջակցության։
«Մեկ Եվրոպա, մեկ շուկա» կոչվող ճանապարհային քարտեզը թվարկում է 42 քաղաքականության միջոցառումներ, որոնց մեծ մասը նոր չեն, և ձգտում է արագացնել դրանց ընդունումը՝ սահմանելով վերջնաժամկետ մինչև 2027 թվականը։
ԵՄ առաջնորդները կփորձեն հաստատել ծրագիրը հաջորդ հինգշաբթի Կիպրոսում կայանալիք ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ։
Երկու արագությամբ Եվրոպա
Վերջին ամիսներին ֆոն դեր Լեյենը բազմիցս առաջ է քաշել «երկու արագությամբ» Եվրոպայի գաղափարը և ենթադրել է, որ անձամբ կաջակցի երկրների կապիտալի շուկաները ինտեգրելու համար ընդլայնված համագործակցության կիրառմանը, եթե մինչև 2026 թվականի վերջը «կապիտալի շուկաների միության» ուղղությամբ առաջընթաց չլինի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նույնպես աջակցում է այս քայլին։
Առաջարկվող քաղաքականության միջոցառումների շարքում փաստաթուղթը կոչ է անում մինչև 2026 թվականի վերջը ընդունել Հանձնաժողովի «Շուկայի ինտեգրման և վերահսկողության փաթեթը», որը նպատակ ունի ընդլայնել Փարիզում տեղակայված ֆինանսական վերահսկիչ մարմնի՝ Եվրոպական արժեթղթերի և շուկաների մարմնի (ESMA) լիազորությունները։
ԵՄ հարուստ երկրների «E6» խումբը՝ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի գլխավորությամբ, աջակցում է ESMA-ին ավելի մեծ լիազորություններ տրամադրելուն։ Հանձնաժողովի ծրագրի համաձայն, նման նախաձեռնությունները կարող են առաջ շարժվել ավելի փոքր մասշտաբով, որտեղ Լյուքսեմբուրգի և Իռլանդիայի նման երկրները, որոնք խորապես կասկածում են այդ քայլին, կարող են հրաժարվել։
Փաստաթուղթը նաև աջակցում է Չինաստանի նկատմամբ ավելի ուժեղ առևտրային դիրքորոշմանը՝ քաղաքականություն, որը վճռականորեն աջակցում է Ֆրանսիան, բայց ավանդաբար դիմադրում է Գերմանիան, որի արտահանման վրա կենտրոնացած արդյունաբերությունները մեծապես կախված են չինական պահանջարկից։
Բրյուսելը նաև կրկնապատկում է ԵՄ կանոնների կիրառումը դանդաղ ընդունվող կամ անհնազանդ ազգային կապիտալների դեմ, ինչը վերջին անգամ խոստացել էր անել 2025 թվականին՝ քիչ ազդեցությամբ։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մի կողմ են դրվել
Նոր ոչ պարտադիր փաստաթուղթը պետք է հաստատվի Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական խորհրդարանի կողմից։ Հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, որ նպատակն է այն ավարտին հասցնել հինգշաբթի օրը Կիպրոսում։
Ֆոն դեր Լեյենը և նրա գործընկերը՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, խոստացել են, որ խորհրդարանը լիարժեք խորհրդակցություններ կանցկացնի, բայց մինչև հինգշաբթի օրը Եվրախորհրդարանի պատգամավորների մասնակցությունը, հավանաբար, նվազագույն կլինի։
«Խորհրդարանը լիարժեք ձայն կունենա այս որոշումների ձևավորման գործում», – մարտին Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ասել է Կոստան։ Միասնական շուկային կենտրոնացած մի քանի Եվրախորհրդարանի անդամներ Euractiv-ին ասել են, որ իրենք որևէ դեր չունեն ռազմավարության ուրվագծման գործում։
«Դա իսկապես տարօրինակ է, դա տարօրինակ է», – ասել է խորհրդարանական մի պաշտոնյա, ով ասել է, որ ակնկալում է, որ խորհրդարանը մինչ այժմ պաշտոնապես խորհրդակցել է։
Հանձնաժողովը նախագիծը Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլային ներկայացրել է միայն հինգշաբթի օրը, որն ինքնին հիմնված էր ԵՄ առաջնորդների կողմից մարտ ամսին մշակված «հուշագրի» նախագծի վրա։
Մեկ այլ պաշտոնյա նվազեցրել է այն, թե որքանով են Եվրախորհրդարանի անդամները մի կողմ դրված՝ ասելով, որ չնայած պաշտոնական խորհրդակցական գործընթաց չի եղել, հանձնաժողովը մեծապես հաշվի է առել այն, ինչ քաղաքական խմբերը ցանկանում էին տեսնել ծրագրում։
Երկրորդ պաշտոնյան ասել է, որ Խորհրդարանը կարող է փորձել որոշ փոքր փոփոխություններ կատարել առաջիկա օրերին, բայց չի ցանկանա պահանջներ ներկայացնել, որոնք կարող են խափանել դրա հաստատումը Կիպրոսում հաջորդ շաբաթ։
«Եթե դա մեծ անակնկալ լիներ, դա մեզ համար ավելի մեծ խնդիր կլիներ», – հավելել է անձը։
ԵՄ դեսպանների միջև նախնական քննարկումը տեղի է ունեցել ուրբաթ օրը։ ԵՄ դիվանագետներից մեկը Euractiv-ին ասել է, որ ռազմավարությունը լայնորեն ողջունվել է, չնայած մի քանի մայրաքաղաքներ զգուշացրել են, որ որոշ նպատակներ կարող են չափազանց հավակնոտ լինել։
Երկամյա ծրագրի իրականացման հարցում ԵՄ-ն կստեղծի եռակողմ ղեկավար խումբ, որը կմիավորի բոլոր երեք հիմնական հաստատությունների պաշտոնյաներին։
Բաց մի թողեք
Կիպրոսը հույս ունի, որ ԵՄ գագաթնաժողովը կարող է անել այն, ինչ ճանապարհորդական գովազդները չեն կարող. վերադարձնել զբոսաշրջիկներին
ՄԷԳ-ի ղեկավարը զգուշացնում է, որ Եվրոպայում «ծանր նեղուցի» պատճառով մնացել է վեց շաբաթվա ռեակտիվ վառելիք
Եվրոպային տնտեսական դժվարություններ են սպասվում․ Քրիստին Լագարդ. Լուսանկար