Խորվաթիա ընդդեմ Վերդիսի՝ ԵՄ-ի ամենատարօրինակ արևելյան սահմանային վեճը

Զրուցել ենք Եվրոպայի նոր միկրոպետության հիմնադիր նախագահի հետ՝ պարզելու համար, թե ինչ է պահանջվում երկիր զրոյից կառուցելու համար։
Կանչեք այն Արևելյան Եվրոպայի Շվեյցարիա կամ, եթե դա չափազանց հավակնոտ է թվում, աշխարհիկ Վատիկան Դանուբ գետի վրա։
Վերդիսը Եվրոպայի վերջին ինքնահռչակված միկրոպետությունն է, որը կառուցված է երեք քաղաքական գաղափարների՝ չեզոքության, միջնորդության և մարդասիրության և ընդամենը 0.5 կմ² հողի վրա։
Այն գոյություն ունի ԵՄ արևելյան սահմանի երկայնքով՝ Խորվաթիայի և Սերբիայի միջև երկարատև վեճի պատճառով։ Երկու երկրներն ունեն 137 կմ սահման, բայց համաձայն չեն, թե որտեղ է անցնում գիծը՝ թողնելով փոքր տարածքներ, որոնք ոչ մի կողմ լիովին չի պահանջում։
Եվ այսպես, 2023 թվականին բրիտանա-ավստրալիացի Դանիել Ջեքսոնը՝ ներկայիս նախագահը, և մի խումբ աջակիցներ որոշեցին ֆինանսավորել իրենց սեփական հանրապետությունը Դանուբի արևմտյան ափին։
Ջեքսոնը ասել է, որ գաղափարն առաջին անգամ ծագել է 2014 թվականին։ Սակայն 21-րդ դարի Եվրոպայում չպահանջված հողեր գտնելը այդքան էլ պարզ չէ։
Շատ ապագա պետությունների նման, Վերդիսը մեծապես կենտրոնացել է խորհրդանիշների և ինքնության կառուցման վրա: Երբ ես խոսում եմ Ջեքսոնի հետ, նրա ետևում պատին դրոշ է կախված: Կարելի է հեշտությամբ շփոթել այն Արգենտինայի դրոշի հետ՝ նույն մեղմ կապույտ և սպիտակ շերտերը, բայց ոգեշնչման աղբյուրն ավելի մոտ է Վերդիսից ոչ հեռու գտնվող Խորվաթիայի Վոլկավա քաղաքի դրոշին:
«Ներքևի կապույտը խորհրդանշում է Դանուբ գետը, մեջտեղի սպիտակը՝ խաղաղությունը, միասնությունը, արդիականացումը, իսկ վերևի կապույտը՝ պարզ երկինքը», – բացատրում է Ջեքսոնը:
Խաղաղության վրա այս շեշտադրումը լիովին միտումնավոր է: Դա երևում է նաև նրա անձնագրում: Սպիտակ արագիլը տարածաշրջանի բնիկ թռչուն է և խորհրդանշում է դիմացկունություն և խաղաղություն, ասում է նա: Կաղնին ուժի և միասնության խորհրդանիշ է: Ալիքավոր գծերը՝ Դանուբ գետի:
Շատերի համար նախագիծն ունի ուտոպիական զգացողություն, որը կարող էր գոհացնել սկզբնական ուտոպիական մտածող Թոմաս Մորին: Բայց ինչպես շատ ուտոպիաների դեպքում, իրականությունը շուտով հայտնվեց:
Երբ Ջեքսոնը հիմնադրեց երկիրը, Խորվաթիան արագորեն փակեց մուտքը և ոստիկանություն տեղակայեց այդ տարածքում՝ մի արձագանք, որը կարող է դիտվել որպես ինստիտուցիոնալ հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման մի ձև։
2015 թվականին Խորվաթիայի իշխանությունները իրենց սահմանին բախվեցին նմանատիպ նախագծի՝ Լիբերլանդի, մեկ այլ ինքնահռչակված միկրոպետության, որը ֆինանսավորվում էր չեխ աջ-լիբերտարիան քաղաքական գործիչ և ակտիվիստ Վիտ Եդլիչկայի կողմից։
«Մենք միշտ հստակեցրել ենք, որ ցանկանում ենք լավ հարաբերություններ և՛ Խորվաթիայի, և՛ Սերբիայի հետ, և խաղաղ համակեցություն մեր հարևանների հետ», – ասում է Ջեքսոնը։
Սակայն Խորվաթիան իրերին այլ կերպ է նայում։ Արտաքին գործերի նախարարությունը Euractiv-ին ասել է, որ Վերդիսը և Լիբերլանդը պարզապես «սադրիչ գործողություններ են՝ առանց որևէ իրավական հիմքի»։
Նրանք պնդում են, որ այդ հողը չպահանջված տարածք չէ, այլ չլուծված սահմանային վեճի մաս, և, հետևաբար, բաց չէ օկուպացիայի համար։ «Այն փաստը, որ [կա] սպասվող սահմանազատում, չի դարձնում որևէ տարածք terra nullius», – ասել է նախարարությունը։ Ավելի պարզ ասած՝ չի կարելի պարզապես տեղափոխվել և պետություն հռչակել։
Զագրեբը նաև զգուշանում է, որ Վերդիսը կդառնա անօրինական պետություն կամ անօրինական գործունեության կենտրոն, ասաց Ջեքսոնը։
Այսպիսով, Բելգրադն ավելի՞ հանդուրժող է։ «Սերբիան երբեք խնդիր չի ունեցել Վերդիսի կամ Լիբերլանդի հետ։ Նրանք իրականում չեն անհանգստանում իրավիճակի համար», – ասաց նա։
Ջեքսոնն ինքը «աքսորված» է Սերբիայում՝ սպասելով Խորվաթիայի շրջափակման վերացմանը։ Սերբական կողմից մոտենալու փորձերը լավ չեն ընթանում, քանի որ Խորվաթիայի իշխանությունները «շատ արագ են ձեզ վռնդում»։
ԵՄ-ն օգնության է հասնում
Վերդիսի և Խորվաթիայի միջև վեճը ԵՄ-ի անսովոր սահմանային վեճ է։
Արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Խորվաթիայի ամենաուժեղ փաստարկը ԵՄ արտաքին սահմանը պաշտպանելու նրա պարտավորությունն է, որը անցնում է Դանուբի երկայնքով։ Երկիրը միացել է ԵՄ սահմանազուրկ Շենգենյան գոտուն միայն 2023 թվականին։
Գերմանական միջազգային և անվտանգության հարցերի ինստիտուտի հետազոտությունների ղեկավարի տեղակալ Ռաֆայել Բոսոնգն ասել է, որ սահմանների պաշտպանությունը, վերջին հաշվով, ազգային պատասխանատվություն է։
«Արտաքին սահմանների պաշտպանությունը ազգային իրավասություն է, մինչդեռ անդամ պետությունները պարտավոր են իրականացնել ԵՄ Շենգենյան գոտու կանոնակարգը», – ասել է նա։
Այլ կերպ ասած, նրանք կարող են օգնություն խնդրել Բրյուսելից, բայց պարտավոր չեն դա անել։ «ԵՄ սահմանային գործակալություն Frontex-ը կարող է միջամտել միայն ԵՄ տվյալ երկրի հրավերով… Այս դեպքում Խորվաթիան, հավանաբար, չի ցանկանա ներգրավել ԵՄ-ին, քանի որ դա կարող է վերածվել ամոթալի իրավիճակի»։
Արդյո՞ք այն փաստը, որ այս սահմանը դիպչում է Սերբիային, բարդացնում է իրավիճակը։ «Անկասկած», – ասում է Բոսոնգը։ «Տարածաշրջանը գտնվում է այսպես կոչված Բալկանյան ճանապարհի երկայնքով, որն օգտագործվել է մարդկանց թրաֆիքինգի կամ մարդկանց անօրինական տեղափոխման, ինչպես նաև այլ տեսակի մաքսանենգության համար»։
Ջեքսոնն ասում է, որ «կգնահատի», եթե ԵՄ-ն կարողանա ինչ-որ բան անել։ Բայց նա ինքը չի կարող դիմել ԵՄ դատարաններում իրավական միջոցների, քանի որ նա Մեծ Բրիտանիայի և Ավստրալիայի քաղաքացի է։
Հին երազանք
Վերդիսը կառուցում է իրեն այլուր, մինչ սպասում է Խորվաթիայի հետ երկխոսությանը։
Ինքնահռչակված երկրում կա մոտ 4000 էլեկտրոնային բնակիչ և 400 լիարժեք քաղաքացի։ Դիմորդները պետք է հանձնեն քաղաքացիության թեստ, ապացուցեն մաքուր քրեական անցյալ և ցույց տան պաշտոնական լեզուներից մեկի՝ անգլերենի, խորվաթերենի կամ սերբերենի իմացությունը։
Առայժմ Վերդիսը առաջադրվում է այն բանով, ինչը Ջեքսոնն անվանում է «ժամանակավոր կառավարություն» և սահմանադրության նախագիծ։ Ծրագիրը մշտական տարբերակը քվեարկության դնելն է, այնուհետև ընտրություններ անցկացնելը, միաժամանակ «շատ շուտով» ԵՄ-ում ներկայացուցչություն բացելը։
Վերդիսը նաև նշում է հին գաղափարի կայունության մասին։ Հեռավոր կղզում կատարյալ հասարակություն պատկերացնելուց հինգ դար անց իրական աշխարհի զիջումներից չտուժած տարածք ստեղծելու ձգտումը մնում է նույնը։
Բայց ինչպես Մորն ինքը, և դրանից հետո շատ ուրիշներ, սկսեցին իմանալ, որ ուտոպիաները ավելի հեշտ է պատկերացնել, քան իրականում կառուցել։
