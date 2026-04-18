EU – Armenia

Սոցիալիստ առաջնորդ Գարսիան կոչ է անում «երկաթե ձեռք» գործադրել Թրամփի վրա

ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ, Իսպանիա – Սոցիալիստ առաջնորդ Իրաչե Գարսիան մեղադրել է Եվրախորհրդարանի կենտրոնամետ աջակողմյաններին երեսպաշտության մեջ՝ միաժամանակ կոչ անելով եվրոպացի առաջադեմներին «երկաթե ձեռք» վերցնել Դոնալդ Թրամփի և ծայրահեղ աջ ուժերի դեմ։

Այս խոսքերը հնչում են այն ժամանակ, երբ սոցիալիստ առաջնորդները ձգտում են վերականգնել թափը և վերականգնել իրենց ազդեցությունը՝ օգտագործելով այս շաբաթավերջին Բարսելոնայում կայանալիք Համաշխարհային առաջադեմ կոնգրեսը, որը խթանել է Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը՝ ամբողջ Եվրոպայում առաջադեմ ուժերը համախմբելու համար։

«Կենտրոնամետ աջակողմյանները չեն կարող սոցիալ-դեմոկրատիայից խնդրել երաշխավորել քաղաքական կայունությունը՝ ծայրահեղ աջերի հետ առօրյա քաղաքականությունը բանակցելիս», – ասել է նա գագաթնաժողովում՝ որպես օրինակ նշելով կլիմայի և միգրացիայի հարցերում համագործակցությունը։

ԵԺԿ խումբը պետք է «որոշի և ընտրի», թե արդյոք ցանկանում է շարունակել համագործակցել եվրոպամետ ուժերի հետ, թե՞ «բացել դուռը ծայրահեղ աջերի հետ դաշինքի համար»։

Գարսիան այս պահը մեկնաբանեց որպես ավելի լայն գաղափարական պայքար՝ զգուշացնելով, որ Եվրոպայում ծայրահեղ աջ շարժումները և նրանց դաշնակիցները կիսում են «հստակ նպատակ… ոչնչացնել Եվրոպան»։

Նա նաև թիրախավորեց Վաշինգտոնին՝ պնդելով, որ Եվրոպան պետք է ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ։

«Հանգստացման և լռության ռազմավարությունը առաջ շարժվելու ուղին չէ… Թրամփը հասկանում է միայն ուժի լեզուն», – ասաց Գարսիան՝ կոչ անելով Եվրոպային արձագանքել «երկաթե ձեռքով»։

Նա կրկնեց, որ տրանսատլանտյան հարաբերությունները մնում են «հիմնարար», բայց պետք է «հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի վրա»։

«Ահա թե ինչու է կարևոր բարձրաձայնել, երբ Թրամփը և պոպուլիզմը ամբողջ Եվրոպայում փորձում են ոչնչացնել եվրոպական նախագիծը»։

Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի կողմից խրախուսված Բարսելոնայի գագաթնաժողովը սոցիալիստ առաջնորդները բնութագրել են որպես «պատմական հավաք», որի նպատակն է միավորել առաջադեմ ուժերը ընդհանուր ժողովրդավարական օրակարգի շուրջ։

«Կուսակցությունները մտածող մեքենաներ են. նրանք պետք է ներկայացնեն իրական առաջարկներ: Նման մանկավարժական միջոցառումը նպաստում է համատեղ մտածելու և առաջ շարժվելու միջավայրի ստեղծմանը», – միջոցառման շրջանակներում Euractiv-ին ասել է ԵՄ նախկին դիվանագիտական ​​ղեկավար Ժոզեպ Բորելը։

