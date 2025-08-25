Ջենիֆեր Լոպեսը կտրուկ ոճային փոփոխության է դիմել. Լուսանկար

Երգչուհի, պարուհի, դերասանուհի Ջենիֆեր Լոպեսը կտրուկ ոճային փոփոխության է դիմել՝ «Սարդ կնոջ համբույրը» (Kiss Of The Spider Woman) ֆիլմի նկարահանման հրապարակում, գրում է Daily Mail-ը:
56-ամյա Լոպեսը անճանաչելի է դարձել՝ ներկայանալով շիկահերի կերպարում: Աստղի երկրպագուների մեծ մասը գնահատել է այս փոփոխությունը՝ ընդգծելով, որ Լոպեսը նմանվել է Գվեն Ստեֆանիին կամ Մադոննային:
«Սարդ կնոջ համբույրը» ֆիլմի պրեմիերան նախատեսված է հոկտեմբերի 10-ին:
