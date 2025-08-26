26/08/2025

Վրաերթ՝ Երևանում, «Nissan»-ը վրաերթի է ենթարկել փողոցը չթույլատրելի հատվածով անցնող հետիոտնին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/08/2025 1 min read

Այսօր՝ օգոստոսի 26-ին, վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում: Ժամը 11:10-ի սահաններում Երևանի բնակիչ 35-ամյա Գևորգ Թ.-ն իր վարած «Nissan» մակնիշի ավտոմեքենայով Փափազյան փողոցում վրաերթի է ենթարկել փողոցը չթույլատրելի հատվածով անցնող հետիոտն, Երևանի բնակիչ 87-ամյա Սուսաննա Ս.-ին:

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն և մինչ օպերատիվորեն կժամաներ Երևանի 1-03 շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը, վարորդը քաղաքացիների հետ անհրաժեշտ բուժօգնություն է ցուցաբերել վրաերթի ենթարկվածին, ապա ժամանած շտապօգնության բժիշկներն են օգնություն ցուցաբերել:

Տարածքը սահմանազատել են նույն վաշտի ավագ պարեկ Սամվել Կոստանդյանն ու պարեկ Նարեկ Ֆահրադյանը:

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ: Վարորդը տեղում ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Հրդեհը բռնկվել է սպունգի արտադրամասի պահեստում և բակում. մանրամասներ Ջրվեժի դեպքից. Լուսանկար

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է «Յանդեքս» տաքսու ծառայության գները եռապատկվել

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոպ, և այդ մարդն էլ չկա, այդ պատմությունն էլ չկա. Ես մնացի իմ գեղեցիկ հարաբերությունների մեջ մենակ՝ «փնթի դարակներով». Լուսանկար

25/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Միայն 28 տոկոսն է գոհ ՀՀ կառավարությունից, իսկ 46 տոկոսը՝ դժգոհ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուրեն Պապիկյանը դիմել է դատարան

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն ամեն կերպ պաշտպանում է Ադրբեջանին, որ պայքարի Ռուսաստանի եւ Իրանի դեմ, մենք ինչին ենք սպասում

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այդ ընթացքը հնարավոր է կասեցնել միայն այն դեպքում, լցվեք համբերությամբ և սպասեք եթերին. Սերժ Սարգսյան

26/08/2025 infomitk@gmail.com